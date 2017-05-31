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French Open

French Open: Mourning dad, American Steve Johnson wins at French Open

By Howard Fendrich
Associated Press

Published: May 31, 2017 - 06:35 PM
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Serbia's Novak Djokovic returns the ball to Portugal's Joao Sousa during their second round match of the French Open tennis tournament at the Roland Garros stadium, Wednesday in Paris. (AP Photo/David Vincent)


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