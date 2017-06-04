French Open: No former champs left in women’s quarterfinals; Rafael Nadal reaches quarterfinals for record 11th time

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEFSSVM6IFRoZXJlIHdpbGwgYmUgYSBmaXJzdC10aW1lIEdyYW5kIFNsYW0gY2hhbXBpb24g
YXQgdGhlIEZyZW5jaCBPcGVuLiBBbmQgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIHdlZWsgbGVmdCBpbiB0aGUg
dG91cm5hbWVudCB0byBmaWd1cmUgb3V0IHdoaWNoIG9mIHRoZSAxMiB3b21lbiBzdGlsbCBhcm91
bmQgdGhhdCB3aWxsIGJlLjwvcD48cD5WZW51cyBXaWxsaWFtcyB3YXMgdGhlIGxhc3Qgb2YgdGhl
IHBhc3QgbWFqb3IgdGl0bGUgd2lubmVycyBpbiB0aGUgZHJhdywgYW5kIHNoZSBsb3N0IGluIHRo
ZSBmb3VydGggcm91bmQgdG8gMzB0aC1zZWVkZWQgVGltZWEgQmFjc2luc3preSA1LTcsIDYtMiwg
Ni0xIGF0IENvdXJ0IFBoaWxpcHBlIENoYXRyaWVyIG9uIFN1bmRheS4gVGhhdCBoYXBwZW5lZCBs
ZXNzIHRoYW4gYW4gaG91ciBhZnRlciBkZWZlbmRpbmcgY2hhbXBpb24gR2FyYmluZSBNdWd1cnV6
YSB3YXMgYmVhdGVuIDYtMSwgMy02LCA2LTMgYnkgMTN0aC1zZWVkZWQgS3Jpc3RpbmEgTWxhZGVu
b3ZpYyBhdCBDb3VydCBTdXphbm5lIExlbmdsZW4uPC9wPjxwPlRoZSBvbmx5IG90aGVyIHR3byB3
b21lbiB3aXRoIGEgR3JhbmQgU2xhbSB0cm9waHkgb24gdGhlaXIgcmVzdW1lcyB3aG8gbWFkZSBp
dCB0byB0aGUgZm91cnRoIHJvdW5kICYjODIxMjsgU3ZldGxhbmEgS3V6bmV0c292YSBhbmQgU2Ft
YW50aGEgU3Rvc3VyICYjODIxMjsgbG9zdCBlYXJsaWVyIFN1bmRheSB0byB3b21lbiB3aXRob3V0
IG9uZS48L3A+PHA+S3V6bmV0c292YSwgd2hvIHdvbiB0aGUgMjAwOSBGcmVuY2ggT3BlbiBhbmQg
MjAwNCBVLlMuIE9wZW4sIHdhcyBvdXN0ZWQgYnkgdHdvLXRpbWUgbWFqb3IgZmluYWxpc3QgQ2Fy
b2xpbmUgV296bmlhY2tpIDYtMSwgNC02LCA2LTIsIHdoaWxlIDIwMTEgVS5TLiBPcGVuIGNoYW1w
aW9uIFN0b3N1ciB3YXMgZWxpbWluYXRlZCBieSAxOS15ZWFyLW9sZCBKZWxlbmEgT3N0YXBlbmtv
IG9mIExhdHZpYSAyLTYsIDYtMiwgNi00LjwvcD48cD5NbGFkZW5vdmljIHdpbGwgZmFjZSBCYWNz
aW5zemt5IG5leHQsIGFuZCBXb3puaWFja2kgbWVldHMgT3N0YXBlbmtvLiBQbHVzLCBhbGwgZWln
aHQgd29tZW4gd2hvIHBsYXkgZm9yIHF1YXJ0ZXJmaW5hbCBiZXJ0aHMgTW9uZGF5IGFyZSBzZWVr
aW5nIGEgZmlyc3QgbWFqb3IgdGl0bGUuPC9wPjxwPkVhcmxpZXIsIFJhZmFlbCBOYWRhbCB0aWVk
IFJvZ2VyIEZlZGVyZXImIzgyMTc7cyByZWNvcmQgYnkgcmVhY2hpbmcgdGhlIEZyZW5jaCBPcGVu
IHF1YXJ0ZXJmaW5hbHMgZm9yIHRoZSAxMXRoIHRpbWUuPC9wPjxwPk5hZGFsLCBzZWVraW5nIGEg
cmVjb3JkIDEwdGggY2hhbXBpb25zaGlwIGF0IHRoZSBjbGF5LWNvdXJ0IG1ham9yLCBvdmVyd2hl
bG1lZCBSb2JlcnRvIEJhdXRpc3RhIEFndXQgNi0xLCA2LTIsIDYtMiBhbmQgaGFzIGRyb3BwZWQg
b25seSAyMCBnYW1lcyBzbyBmYXIuPC9wPjxwPk9ubHkgb25jZSBpbiBoaXMgR3JhbmQgU2xhbSBj
YXJlZXIgZGlkIE5hZGFsIGZhcmUgYmV0dGVyIG9uIHRoZSB3YXkgdG8gdGhlIHF1YXJ0ZXJmaW5h
bHMgYXQgYSBtYWpvcjogSGUgbG9zdCAxOSBnYW1lcyB0aHJvdWdoIGZvdXIgbWF0Y2hlcyBpbiAy
MDEyIGF0IHRoZSBGcmVuY2ggT3Blbi48L3A+PHA+TmV4dCB1cCBhZ2FpbnN0IE5hZGFsIGlzIDIw
dGgtc2VlZGVkIFBhYmxvIENhcnJlbm8gQnVzdGEsIHdobyBrbm9ja2VkIG9mZiBOby4gNSBNaWxv
cyBSYW9uaWMgNC02LCA3LTYgKDIpLCA2LTcgKDYpLCA2LTQsIDgtNi48L3A+PHA+SGVhZGluZyBp
bnRvIHRoaXMgRnJlbmNoIE9wZW4sIG1hbnkgZmlndXJlZCB0aGUgd29tZW4mIzgyMTc7cyBkcmF3
IHdhcyB3aWRlIG9wZW4sIGJlY2F1c2Ugb2YgdGhlIGFic2VuY2VzIG9mIFdpbGxpYW1zJiM4MjE3
OyBzaXN0ZXIsIFNlcmVuYSwgYW5kIE1hcmlhIFNoYXJhcG92YS4gSG93IHJpZ2h0IHRob3NlIGZv
bGtzIHdlcmUuPC9wPjxwPlRoaXMgd2FzIE11Z3VydXphJiM4MjE3O3MgZmlyc3QgYXR0ZW1wdCBh
dCBkZWZlbmRpbmcgYSBHcmFuZCBTbGFtIGNoYW1waW9uc2hpcCwgYW5kIHNoZSByYW4gaW50byBh
IGRldGVybWluZWQgTWxhZGVub3ZpYywgd2hvIHdhcyBiYWNrZWQgYnkgYSB2b2NhbCBjcm93ZCBv
ZiBjb3VudHJ5bWVuIHdobyBjaGFudGVkIGhlciBuaWNrbmFtZSwgS2lraSwgdGhyb3VnaG91dCB0
aGUgbWF0Y2guPC9wPjxwPk1sYWRlbm92aWMgb2Z0ZW4gcGxheWVkIHRvIHRoZSBmYW5zLCB3YXZp
bmcgaGVyIGFybXMgdG8gYXNrIGZvciBtb3JlIG5vaXNlLiBBbmQgYXMgTXVndXJ1emEgd2Fsa2Vk
IHRvIHRoZSBsb2NrZXIgcm9vbSBhZnRlciBoZXIgZGVmZWF0LCBzaGUgd2FnZ2VkIGEgZmluZ2Vy
IHRvd2FyZCB0aGUgc3RhbmRzIGFzIGlmIHRvIHNheSwgJiM4MjIwO1RzaywgdHNrISYjODIyMTs8
L3A+PHA+QSB5ZWFyIGFmdGVyIHNob3dpbmcgc28gbXVjaCByZXNvbHZlIHdoaWxlIHdpbm5pbmcg
dGhlIEZyZW5jaCBPcGVuLCBNdWd1cnV6YSBmZWxsIGFwYXJ0IGRvd24gdGhlIHN0cmV0Y2guPC9w
PjxwPlRoZSAyNC15ZWFyLW9sZCBNbGFkZW5vdmljIG5ldmVyIGhhZCBiZWVuIHBhc3QgdGhlIHRo
aXJkIHJvdW5kIGF0IGhlciBob21lIG1ham9yICYjODIxMjsgYW5kIGhhcyBuZXZlciBtYWRlIGl0
IGJleW9uZCB0aGUgcXVhcnRlcmZpbmFscyBhdCBhbnkgb3RoZXIuPC9wPjxwPkJ1dCBzaGUgbWFu
YWdlZCB0byBwdWxsIG9mZiB0aGUgYmlnZ2VzdCB2aWN0b3J5IG9mIGhlciBjYXJlZXIgZGVzcGl0
ZSAxNiBkb3VibGUtZmF1bHRzLCBzZXZlbiBpbiBlYWNoIG9mIHRoZSBsYXN0IHR3byBzZXRzIG9u
IGEgd2luZHkgZGF5IHdpdGggdGhlIHRlbXBlcmF0dXJlIGluIHRoZSA2MHMuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtFdmVyeXRoaW5nIHdhc24mIzgyMTc7dCBwZXJmZWN0LiBUaGVyZSB3ZXJlIGEgZmV3IGNvbmNl
cm5zLCYjODIyMTsgTWxhZGVub3ZpYyBzYWlkLCBiZWZvcmUgam9raW5nOiAmIzgyMjA7SSBtYWRl
IGFib3V0IDM1IGRvdWJsZS1mYXVsdHMgdG9kYXksIGJ1dCBldmVyeXRoaW5nJiM4MjE3O3MgT0sh
JiM4MjIxOzwvcD48cD5NdWd1cnV6YSwgd2hvIHdhcyBzZWVkZWQgTm8uIDQgaW4gUGFyaXMsIGJl
YXQgU2VyZW5hIFdpbGxpYW1zIGluIHRoZSBGcmVuY2ggT3BlbiBmaW5hbCBsYXN0IHllYXIuIFNo
ZSBhbHNvIHdhcyB0aGUgcnVubmVyLXVwIHRvIHRoZSBBbWVyaWNhbiBhdCBXaW1ibGVkb24gaW4g
MjAxNS48L3A+PHA+QnV0IHRoZSBTcGFuaWFyZCBoYXMgYmVlbiByZXBlYXRlZGx5IGFuc3dlcmlu
ZyBxdWVzdGlvbnMgcmVjZW50bHkgYWJvdXQgd2hldGhlciBleHBlY3RhdGlvbnMgYXJlIGRpZmZl
cmVudCBub3cgdGhhdCBzaGUgaXMgYSBtYWpvciBjaGFtcGlvbiBhbmQgd2hldGhlciB0aGF0IHNv
cnQgb2YgcHJlc3N1cmUgbWlnaHQgYWZmZWN0IGhlciBvbiBjb3VydC48L3A+PHA+TWxhZGVub3Zp
YyBicm9rZSBkb3duIGluIHRlYXJzIGR1cmluZyBoZXIgcG9zdC1tYXRjaCBzcGVlY2ggdG8gdGhl
IGNyb3dkLCB0ZWxsaW5nIGhlciBzdXBwb3J0ZXJzOiAmIzgyMjA7VGhlIGNvdXJhZ2UgYW5kIHRo
ZSBmb3JjZSB5b3UgZ2l2ZSBtZSBpcyBqdXN0IHVuaW1hZ2luYWJsZS4gSXQmIzgyMTc7cyB0aGFu
a3MgdG8geW91IHRoYXQgSSBmb3VnaHQgZm9yIGV2ZXJ5IHBvaW50LiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.