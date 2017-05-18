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Getting closer: Conor McGregor signs on for mega fight, waits on Floyd Mayweather

Associated Press

Published: May 18, 2017 - 11:20 AM
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FILE - In this Nov. 9, 2016, file photo, Conor McGregor gestures toward fans while working out at Madison Square Garden in New York. McGregor has come to an agreement with UFC that has moved a proposed fight with Floyd Mayweather Jr. closer to reality. (AP Photo/Julio Cortez, File)


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