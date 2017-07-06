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Amateur golf: Wayne County boys, Stark County girls top the leaderboard as Good Park Junior Tournament heads into final round

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 6, 2017 - 05:13 PM
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Adam Filo reacts after missing a birdie putt on #7 during the Good Park Junior Golf Tournament on Thursday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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