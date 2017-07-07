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Amateur golf:  79th Good Park Junior Tournament

Amateur golf: Wooster’s Brent Dillon, Lake’s Olivia Swain win titles in 79th Good Park Junior Tournament

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 7, 2017 - 07:20 PM | Updated: July 8, 2017 - 09:00 AM
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Brent Dillon reacts after missing a putt on #14 during the final round of the Good Park Junior Golf Tournament on Friday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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