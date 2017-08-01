2017 Ambassador of Golf Peter Jacobsen’s career highlighted by a streaker, a sack dance, a band and lots of laughs

PHA+UGV0ZXIgSmFjb2JzZW4gdGFja2xlZCBhIHN0cmVha2VyIG9uIHRoZSA3Mm5kIGhvbGUgYXQg
dGhlIDE5ODUgQnJpdGlzaCBPcGVuIGFuZCBwYWlkIGEgc3RyYW5nZSBwcmljZSwgbWFraW5nIGJv
Z2V5IHdoZW4gdGhlIG1hbiYjODIxNztzIGJ1dHQgY2hlZWtzIGxlZnQgYW4gaW1wcmludCBvbiB0
aGUgZ3JlZW4uPC9wPjxwPkhlIHBsYXllZCBndWl0YXIgYW5kIHNhbmcgaW4gdGhlIGJhbmQgaGUg
Zm91bmRlZCwgSmFrZSBUcm91dCBhbmQgdGhlIEZsb3VuZGVycywgd2l0aCB0aGUgbGF0ZSBQYXlu
ZSBTdGV3YXJ0IGFuZCBvdGhlciBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBQR0EgVG91ci4gUHJvZHVjaW5nIHR3
byBhbGJ1bXMsIHRoZWlyIGdpZyBpbmNsdWRlZCBhbiBpbmZhbW91cyBsYXRlLW5pZ2h0IHJlY29y
ZGluZyBzZXNzaW9uIGluIExvcyBBbmdlbGVzIHdpdGggU3RlcGhlbiBTdGlsbHMsIEdyYWhhbSBO
YXNoLCBHbGVubiBGcmV5LCBEYXJpdXMgUnVja2VyIGFuZCBLZXZpbiBDcm9uaW4gb2YgUkVPIFNw
ZWVkd2Fnb24uPC9wPjxwPkZvciAxNiB5ZWFycywgSmFjb2JzZW4gdGVhbWVkIHdpdGggSmFjayBM
ZW1tb24gaW4gdGhlIEFUJmFtcDtUIFBlYmJsZSBCZWFjaCBOYXRpb25hbCBQcm8tQW0sIGZvcmdp
bmcgYSBmcmllbmRzaGlwIHNvIHN0cm9uZyB0aGF0IEphY29ic2VuIGV1bG9naXplZCB0aGUgYWN0
b3IgYXQgaGlzIDIwMDEgZnVuZXJhbC48L3A+PHA+SmFjb2JzZW4gYWxzbyBhcHBlYXJlZCBpbiB0
aGUgbW92aWUgPGVtPlRpbiBDdXA8L2VtPiBhbmQgdm9pY2VkIHRoZSB2aWRlbyBhcmNhZGUgZ2Ft
ZSA8ZW0+R29sZGVuIFRlZS48L2VtPiBIZSYjODIxNztzIGJlY29tZSBrbm93biBmb3IgaGlzIGlt
cGVyc29uYXRpb25zOyBoaXMgaXJyZXZlcmVudCAmIzgyMjA7SmFrZSYjODIxNztzIFRha2VzJiM4
MjIxOyBzZWdtZW50IGF0IHRoZSAyMDEzIFdHQy1DYWRpbGxhYyBDaGFtcGlvbnNoaXAgdGhhdCBz
cG9vZmVkIERvbmFsZCBUcnVtcCBvbiA8ZW0+VGhlIEFwcHJlbnRpY2U8L2VtPiBjYW4gc3RpbGwg
YmUgZm91bmQgb24gWW91VHViZS48L3A+PHA+Tm93IGFuIGFuYWx5c3QgZm9yIE5CQy9Hb2xmIENo
YW5uZWwsIEphY29ic2VuLCA2MywgaGFzIGJlZW4gYW4gYW1iYXNzYWRvciBvZiB0aGUgZ2FtZSBz
aW5jZSBoZSBqb2luZWQgdGhlIFBHQSBUb3VyIGluIDE5NzcuPC9wPjxwPk9uIFdlZG5lc2RheSBp
biBhIDU6MzAgcC5tLiBjZXJlbW9ueSBhdCB0aGUgZmlyc3QgdGVlIGF0IEZpcmVzdG9uZSBDb3Vu
dHJ5IENsdWIsIGhlIHdpbGwgcmVjZWl2ZSB0aGUgQW1iYXNzYWRvciBvZiBHb2xmIEF3YXJkIGZy
b20gTm9ydGhlcm4gT2hpbyBHb2xmIENoYXJpdGllcy4gT24gdGhlIGV2ZSBvZiB0aGUgJDkuNzUg
bWlsbGlvbiBXb3JsZCBHb2xmIENoYW1waW9uc2hpcHMtQnJpZGdlc3RvbmUgSW4mIzE3Mzt2aXRh
dGlvbmFsLCBQR0EgVG91ciBjb21taXNzaW9uZXIgSmF5IE1vbmFoYW4gd2lsbCBwcmVzZW50IHRo
ZSBhd2FyZCwgd2hpY2ggc2luY2UgMTk4MSBoYXMgYmVlbiBnaXZlbiB0byBhIHBlcnNvbiB3aG8g
aGFzIGZvc3RlcmVkIHRoZSBpZGVhbHMgb2YgdGhlIGdhbWUgb24gYW4gaW50ZXJuYXRpb25hbCBs
ZXZlbCBhbmQgd2hvc2UgY29uY2VybiBmb3Igb3RoZXJzIGV4dGVuZHMgYmV5b25kIHRoZSBjb3Vy
c2UuPC9wPjxwPlBhc3Qgd2lubmVycyBpbmNsdWRlIHByZXNpZGVudHMgR2VyYWxkIEZvcmQgKDE5
ODUpIGFuZCBHZW9yZ2UgSC5XLiBCdXNoICgxOTk0KS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdHJpZWQgdG8g
bGVhcm4gZnJvbSB0aGVzZSBwbGF5ZXJzIHRoYXQgaGF2ZSB0aGVpciBuYW1lIG9uIHRoaXMgYXdh
cmQsIHBsYXllcnMgbGlrZSBbQXJub2xkXSBQYWxtZXIgYW5kIFtKYWNrXSBOaWNrbGF1cyBhbmQg
W0dhcnldIFBsYXllciBhbmQgW0Jlbl0gSG9nYW4sJiM4MjIxOyBKYWNvYnNlbiBzYWlkIGluIGEg
cmVjZW50IHRlbGVwaG9uZSBpbnRlcnZpZXcuICYjODIyMDtUaGUgZmFjdCB0aGF0IHRoZXJlIGFy
ZSB0d28gcHJlc2lkZW50cyB0aGF0IGhhdmUgd29uIHRoaXMgYXdhcmQsIHRvbywgaXQgc3BlYWtz
IHRvIGhvdyBwcmVzdGlnaW91cyB0aGlzIGF3YXJkIGlzLiBJdCYjODIxNztzIGEgaHVnZSBob25v
ci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1lbW9yaWVzIGxhaWQgYmFyZTwvcD48cD5KYWNvYnNlbiYjODIxNztz
IGNhcmVlciBtZW1vcmllcyBhcmUgZmlsbGVkIHdpdGggcmV2ZWxyeSwgbWlydGggYW5kIGEgc2Fj
ayBkYW5jZSBhZnRlciBoaXMgdGFrZWRvd24gb2YgdGhlIGFmb3JlbWVudGlvbmVkIHN0cmVha2Vy
IGF0IFJveWFsIFN0LiBHZW9yZ2UmIzgyMTc7cy48L3A+PHA+SmFjb2JzZW4gc2FpZCBoZSBhbmQg
cGxheWluZyBwYXJ0bmVyIFRvbSBLaXRlIHdlcmUgcHJlcGFyaW5nIHRvIHB1dHQgb3V0IGluIHRo
ZSBmaW5hbCByb3VuZCB3aGVuIHRoZSBtYW4gYXBwZWFyZWQgZnJvbSBvdXQgb2Ygbm93aGVyZS4g
QWZ0ZXIgd2F0Y2hpbmcgdGhlIGJvYmJpZXMgZ2l2ZSBjaGFzZSB0byBubyBhdmFpbCwgSmFjb2Jz
ZW4gd29ycmllZCB0aGF0IHRoZSBwb2xpY2VtZW4mIzgyMTc7cyBib290cyB3b3VsZCBkYW1hZ2Ug
dGhlIGdyZWVuLCB3aXRoIGV2ZW50dWFsIGNoYW1waW9uIFNhbmR5IEx5bGUgaW4gdGhlIGdyb3Vw
IGJlaGluZCB0aGVtLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgcmFuIHJpZ2h0IGF0IG1lIGFuZCBJIHNhaWQg
dG8gS2l0ZSwgJiM4MjE2O0kmIzgyMTc7bSBnb2luZyB0byB0YWNrbGUgdGhpcyBndXksJiM4MjE3
OyYjODIwMTsmIzgyMjE7IEphY29ic2VuIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSB3ZW50LCAmIzgyMTY7Tm8s
IHlvdSYjODIxNztyZSBub3QsJiM4MjE3OyBhbmQgYm9vbSwgSSB0YWNrbGVkIGhpbS4gSSBnb3Qg
dGhlIGJpZ2dlc3Qgb3ZhdGlvbiBmb3IgYW55b25lIG1ha2luZyBhIGJvZ2V5IG9uIHRoZSBsYXN0
IGhvbGUgaW4gT3BlbiBjaGFtcGlvbnNoaXAgaGlzdG9yeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZvciBKYWNv
YnNlbiwgdGhhdCBtaWdodCByYW5rIHdpdGggdGhlIHRpbWUgaGUgZ2F2ZSBMZW1tb24gYSBwaWdn
eWJhY2sgcmlkZSBmcm9tIHRoZSAxNnRoIGdyZWVuIHRvIHRoZSAxN3RoIHRlZSBkdXJpbmcgdGhl
IHRvdXJuYW1lbnQgYXQgUGViYmxlIEJlYWNoLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgd2FzIHBsYXlpbmcg
cG9vcmx5LCBidXQgd2Ugd2VyZSBjbG9zZSB0byBtYWtpbmcgdGhlIGN1dC4gSSBiaXJkaWVkIGEg
ZmV3IG9uIHRoZSBiYWNrIG5pbmUsJiM4MjIxOyBKYWNvYnNlbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7T24gdGhl
IDE2dGggaG9sZSBJIG1hZGUgYSBiaXJkaWUgcHV0dCBhbmQgSmFjayBzYWlkIHRvIG1lLCAmIzgy
MTY7WW91JiM4MjE3O3JlIGNhcnJ5aW5nIG1lIGFsbCBkYXkuJiM4MjE3OyBBbmQgSSBsZWFuZWQg
b3ZlciBhbmQgSSBiZW50IGRvd24gYW5kIGhlIGp1bXBlZCBvbiBteSBiYWNrLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+VGhhdCBzcGVjaWFsIHBhcnRuZXJzaGlwIGJlZ2FuIHdpdGggYSBjYWxsIG91dCBvZiB0aGUg
Ymx1ZS48L3A+PHA+SmFjb2JzZW4gd2FzIGFib3V0IHRocmVlIHllYXJzIGludG8gaGlzIFBHQSBU
b3VyIGNhcmVlciB3aGVuIExlbW1vbiBwaG9uZWQgaGlzIGhvdXNlIGFuZCBKYWNvYnNlbiBkaWRu
JiM4MjE3O3QgYmVsaWV2ZSBoaXMgd2lmZSwgSmFuLCB3aGVuIHNoZSB0b2xkIGhpbSB3aG8gd2Fz
IG9uIHRoZSBsaW5lLiBBIHR3by10aW1lIE9zY2FyLXdpbm5pbmcgYWN0b3IsIExlbW1vbiYjODIx
NztzIDYwLXBsdXMgZmlsbXMgaW5jbHVkZWQgPGVtPlNvbWUgTGlrZSBJdCBIb3Q8L2VtPiB3aXRo
IE1hcmlseW4gTW9ucm9lIGFuZCBUb255IEN1cnRpcyBhbmQgPGVtPlRoZSBPZGQgQ291cGxlPC9l
bT4gd2l0aCBXYWx0ZXIgTWF0dGhhdS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgbGVhcm5lZCBzbyBtdWNoIGFi
b3V0IHBlb3BsZSBmcm9tIEphY2sgTGVtbW9uLCYjODIyMTsgSmFjb2JzZW4gc2FpZC4gJiM4MjIw
O0phY2sgdHJlYXRlZCBldmVyeWJvZHkgdGhlIHNhbWUuIEkgd2FzIHZlcnkgbHVja3kgdG8gYmUg
bWVudG9yZWQgYnkgSmFjayBMZW1tb24gYW5kIEFybm9sZCBQYWxtZXIgYmVjYXVzZSB0aGV5IGFs
d2F5cyB0aG91Z2h0IGl0IHdhcyBpbXBvcnRhbnQgdG8gdHJlYXQgcGVvcGxlIGxpa2UgdGhleSB3
ZXJlIHlvdXIgYmVzdCBmcmllbmQuIFRyZWF0IHRoZW0gYXMgeW91IHdpc2ggdG8gYmUgdHJlYXRl
ZCwgb3V0c2lkZSB0aGUgcm9wZXMgb3IgaW5zaWRlIHRoZSByb3Blcy4gSSB3YXMgcmVhbGx5IGx1
Y2t5IHRvIGhhdmUgdGhhdCBzcGVjaWFsIHRpbWUgd2l0aCBKYWNrIExlbW1vbi4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkJhbmRpbmcgdG9nZXRoZXI8L3A+PHA+QXMgSmFjb2JzZW4mIzgyMTc7cyBUd2l0dGVyIGhh
bmRsZTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmFrZVRyb3V0IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+Jm5ic3A7JiM2NDtKYWtlVHJvdXQmbmJzcDs8L2E+IGF0dGVzdHMsIEphY29ic2VuIGFsc28g
Y2hlcmlzaGVzIHRoZSB0aW1lIGhlIHNwZW50IHdpdGggYmFuZG1hdGVzIFN0ZXdhcnQgYW5kIE1h
cmsgTHllLiBKYWNvYnNlbiBoYXMgcGxheWVkIGd1aXRhciBzaW5jZSBoZSB3YXMgMTMgYW5kIHdo
ZW4gaGUgam9pbmVkIHRoZSB0b3VyIGhlIHRvb2sgdGhlIGluc3RydW1lbnQgb24gdGhlIHJvYWQu
IEx5ZSBwbGF5ZWQgZ3VpdGFyIGFuZCB3aXRoIEphY29ic2VuIGNvLXdyb3RlIHRoZSBzb25ncywg
Z29sZi1kcml2ZW4gdGFrZS1vZmZzIG9mIGhpdHMgbGlrZSwgPGVtPkxvdmUgdGhlIE9uZSBZb3Ug
V2hpZmY8L2VtPiBhbmQgPGVtPlN0cnVnZ2xlciYjODIxNztzIEJsdWVzPC9lbT4uIEluIHRoZSBl
YXJseSBkYXlzIG9mIHRoZWlyIGluZm9ybWFsIGphbXMsIHRoZXkgd2VyZSBqb2luZWQgYnkgSm9o
biBJbm1hbiBvbiBwaWFubyBhbmQgTGFycnkgUmlua2VyIG9uIGd1aXRhci48L3A+PHA+Rm9ybWVy
IFBHQSBUb3VyIGNvbW1pc3Npb25lciBEZWFuZSBCZW1hbiBhc2tlZCB0aGVtIHRvIGVudGVydGFp
biBiZWZvcmUgdGhlIFBsYXllcnMgQ2hhbXBpb25zaGlwIGluIHRoZSBtaWQtMTk4MHMgYW5kIHRo
ZWlyIHNvbmdzIHdlbnQgb3ZlciBzbyB3ZWxsIHRoYXQgdGhlIGdyb3VwIGdhaW5lZCBub3RpY2Uu
IEJ1dCB0aGUgZ29sZmVycyBzdGlsbCBoYWQgbm8gaWRlYSB3aGF0IHRoZXkgd2VyZSBkb2luZyB3
aGVuIHRoZXkgYm9va2VkIGFuIEwuQS4gcmVjb3JkaW5nIHN0dWRpbyBmb3IgYSAxMC00IHNlc3Np
b24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBnb3QgdG8gdGhlIHN0dWRpbyBhdCAxMCBhLm0uLCB0aGlua2lu
ZyBpdCB3YXMgYSAxMCBhLm0uIHRlZSB0aW1lIHVudGlsIDQgcC5tLiwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQu
ICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBiYW5naW5nIG9uIHRoZSBkb29yLCB3ZSB3ZW50IHRvIGhhdmUg
bHVuY2gsIGl0JiM4MjE3O3Mgbm93IDEgbyYjODIxNztjbG9jayBhbmQgd2UgYXJlIHRvdGFsbHkg
dXBzZXQgYmVjYXVzZSB3ZSBmZWVsIHdlIGdvdCBzdGlmZmVkLiBGaW5hbGx5LCB0aGUgcHJvZHVj
ZXIgY2FsbGVkIG1lIGJhY2sgYW5kIGhlIHNhaWQsICYjODIxNjtZZWFoLCBzaG93IHVwIGF0IDEw
LCAxMCB0b25pZ2h0LiYjODIxNzsgVGhhdCB3YXMgd2hlbiBJIHJlYWxpemVkIHRoYXQgYXRobGV0
ZXMgYW5kIHJlY29yZGluZyBhcnRpc3RzIHdvcmsgY29tcGxldGVseSBkaWZmZXJlbnQgc2NoZWR1
bGVzLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGVuZGVkIHVwIHN0YXlpbmcgdXAgYWxsIG5pZ2h0LiBJIHRo
aW5rIGl0IHdhcyBhIGNvdXBsZSBuaWdodHMgd2UgZGlkIGl0IGJhY2sgdG8gYmFjaywgYW5kIHdl
IGhhZCBzbyBtdWNoIGZ1bi4gU3RlcGhlbiBTdGlsbHMgc2FpZCwgJiM4MjE2O0hleSwgUGV0ZXIs
IHdoZW4gd2UmIzgyMTc7cmUgcGxheWluZyBnb2xmLCB5b3UmIzgyMTc7cmUgdGhlIHBybyBhbmQg
d2UmIzgyMTc7cmUgdGhlIGFtYXRldXIuIEJ1dCB3aGVuIHdlIGluIHRoZSBzdHVkaW8sIHdlJiM4
MjE3O3JlIHRoZSBwcm8gYW5kIHlvdSYjODIxNztyZSB0aGUgYW1hdGV1ci4gWW91IGxpc3RlbiB0
byB1cyBhbmQgeW91IGRvIHdoYXQgd2UgdGVsbCB5b3UuJiM4MjE3OyBQYXluZSBhbmQgSSB3ZXJl
IGxpa2UsICYjODIxNjtPZiBjb3Vyc2UuIFdlJiM4MjE3O3JlIGluIHlvdXIgaGFuZHMuJiM4MjE3
OyYjODIwMTsmIzgyMjE7PC9wPjxwPkFmdGVyd2FyZCwgSmFjb2JzZW4gY29tbWVudGVkLCAmIzgy
MjA7WW91IGhhdmUgdG8gYmUgYSB2YW1waXJlIHRvIGJlIGEgcm9jayAgJiM4MjE3O24mIzgyMTc7
IHJvbGxlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJyZWFraW5nIHVwPC9wPjxwPkFmdGVyIFN0ZXdhcnQgZGll
ZCBpbiBhIHBsYW5lIGNyYXNoIGluIDE5OTksIGhlIGFuZCBMeWUgZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUg
dGhlIGhlYXJ0IHRvIGNvbnRpbnVlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7UGF5bmUsIE1hcmsgYW5kIEkgd2Vy
ZSBhIHRocmVlc29tZTsgaWYgd2UgZGlkIGEgc2hvdyB3ZSBkaWQgaXQgdG9nZXRoZXIuIFdoZW4g
d2UgbG9zdCBQYXluZSBpdCB3YXMgc28gcGFpbmZ1bCBmb3IsIGdvc2gsIHR3byBvciB0aHJlZSB5
ZWFycywgYmVjYXVzZSBoZSB3YXMgc3VjaCBhIGR5bmFtaWMgZmlndXJlIGluIHRoZSBnYW1lIG9m
IGdvbGYsIHN1Y2ggYW4gaW5jcmVkaWJsZSwgY2hhcmlzbWF0aWMgaW5kaXZpZHVhbCwmIzgyMjE7
IEphY29ic2VuIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHJlbWVtYmVyIHdoZW4gd2Ugd2VyZSBpbiB0aGF0IHJl
Y29yZGluZyBzdHVkaW8gaW4gTC5BLiBhbmQgd2hlbiB3ZSBkaWQgYSBjb3VwbGUgb2Ygc2hvd3Ms
IFBheW5lIHdvdWxkIGxvb2sgYXQgTWFyayBhbmQgSSBhbmQgd291bGQgYmUgb3ZlciB0aGUgbW9v
bi4gSGUgc2FpZCBzZXZlcmFsIHRpbWVzLCAmIzgyMTY7VGhpcyBzZWVtcyBhbG1vc3QgbW9yZSBm
dW4gdGhhbiB3aW5uaW5nIGEgZ29sZiB0b3VybmFtZW50LiYjODIxNzsgSXQmIzgyMTc7cyBzdWNo
IGEgZGVwYXJ0dXJlIGZyb20gd2hhdCB3ZSBkby4gSXQgd2FzIG91ciBkZWFsIHRvZ2V0aGVyLCBz
byB3ZSB0aG91Z2h0LCAmIzgyMTY7TmFoLCB3ZSYjODIxNztyZSBqdXN0IGdvaW5nIHRvIGxldCBp
dCBnby4mIzgyMTc7JiM4MjAxOyYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFjb2JzZW4gZGlkIGNvbWUgb2Ygb3V0
IG11c2ljYWwgcmV0aXJlbWVudCB0byB3cml0ZSBhbmQgcmVjb3JkIGEgc29uZyBmb3IgdGhlIHJv
d2R5IDE2dGggaG9sZSBhdCB0aGUgUGhvZW5peCBPcGVuIGVudGl0bGVkIDxlbT5JdCYjODIxNztz
IGEgSnVuZ2xlIEluIEhlcmU8L2VtPiwgb24gd2hpY2ggaGlzIGRhdWdodGVyIEFteSBhbHNvIHNp
bmdzLCBhbmQgYW5vdGhlciB0aGF0JiM4MjE3O3MgY2FsbGVkIDxlbT5DaGVlcnMgYW5kIEJvb3M8
L2VtPiwgd2l0aCBib296ZSBpbXBsaWVkLiBGb3IgdGhvc2UsIGhlIGNhbGxlZCB0aGUgZ3JvdXAg
SmFrZSBUcm91dCBhbmQgdGhlIEJhbGx3YXNoZXJzLjwvcD48cD5PdGhlciBlbmRlYXZvcnM8L3A+
PHA+SmFjb2JzZW4gYWxzbyBvd25zIGEgbWFya2V0aW5nIGFuZCBldmVudCBtYW5hZ2VtZW50IGNv
bXBhbnkgYW5kIGNvLW93bnMgYSBnb2xmIGRlc2lnbiBidXNpbmVzcyB3aXRoIGZvcm1lciBwbGF5
ZXIgSmltIEhhcmR5LiBKYWNvYnNlbiBpcyBhY3RpdmUgaW4gY2hhcml0eSB3b3JrLCBmb2N1c2lu
ZyBvbiBjaGlsZHJlbiYjODIxNztzIGhlYWx0aCBhbmQgZWR1Y2F0aW9uIGFuZCB2ZXRlcmFucyBj
YXVzZXMuPC9wPjxwPkJvcm4gaW4gUG9ydGxhbmQsIE9yZS4sIGFuZCBub3cgbGl2aW5nIGluIEJv
bml0YSBTcHJpbmdzLCBGbGEuLCBKYWNvYnNlbiBjb21wZXRlZCBpbiBhdCBsZWFzdCB0aHJlZSBO
RUMgV29ybGQgU2VyaWVzIG9mIEdvbGYgZXZlbnRzLCBidXQgaGlzIGZhbWlsaWFyaXR5IHdpdGgg
RmlyZXN0b25lIGdvZXMgYmFjayBmdXJ0aGVyIHRoYW4gdGhhdC4gSGlzIGZhdGhlciwgRXJsaW5n
LCBhbiBpbnN1cmFuY2UgYnJva2VyLCB0YXVnaHQgYWxsIGZvdXIgb2YgaGlzIGNoaWxkcmVuIHRo
ZSBnYW1lLCBhbmQgdGhlIGZhbWlseSB1c2VkIHRvIGdhdGhlciBhcm91bmQgdGhlIHRlbGV2aXNp
b24gdG8gd2F0Y2ggdGhlIENCUyBHb2xmIENsYXNzaWMsIHBsYXllZCBhdCB0aGUgbGVnZW5kYXJ5
IGNvdXJzZSBmcm9tIDE5NjQtNzMuPC9wPjxwPkphY29ic2VuIG1pZ2h0IGZpbmQgaGlzIHJldHVy
biB0byBBa3JvbiB0aGlzIHdlZWsgZml0dGluZywgYW5kIHBlcmhhcHMgdG91Y2hpbmcuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIGtub3duIGFib3V0IEZpcmVzdG9uZSBDb3VudHJ5IENsdWIgbXkg
d2hvbGUgY2FyZWVyLCYjODIyMTsgSmFjb2JzZW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO0V2ZXJ5IHRpbWUgSSBo
YWQgYSBjaGFuY2UgdG8gcGxheSB0aGVyZSBpdCBicm91Z2h0IGJhY2sgc28gbWFueSBncmVhdCBt
ZW1vcmllcyBvZiBnb2xmIGZvciBtZSB3aXRoIGZhbWlseS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1hcmxhIFJp
ZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxv
dyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRl
bm91ckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.