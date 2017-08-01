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2017 Bridgestone invitational

2017 Ambassador of Golf Peter Jacobsen’s career highlighted by a streaker, a sack dance, a band and lots of laughs

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: August 1, 2017 - 11:17 PM | Updated: August 2, 2017 - 03:43 PM
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Golfer Peter Jacobsen impersonates golfer Gary Player during Peter's Golf Revue at the Fred Meyer Challenge golf tournament in Hillsboro, Ore., Aug. 5, 2001. (AP Photo/John Gress)

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