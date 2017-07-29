2017 Bridgestone Invitational: Junior rivals now in their 20s put together stunning streak of PGA Tour victories

PHA+SWYgaGUgZXZlciBuZWVkcyByZWFzc3VyYW5jZSBvZiBoaXMgdGFsZW50LCBKdXN0aW4gVGhv
bWFzIG5lZWQgb25seSBsb29rIGF0IGhpcyBjb2xsZWN0aW9uIG9mIHRvdXJuYW1lbnQgdmljdG9y
eSBnb2xmIGJhbGxzLCB3aGljaCBudW1iZXJzIGluIHRoZSBuZWlnaGJvcmhvb2Qgb2YgMTMwIGdv
aW5nIGJhY2sgdG8gaGlzIGp1bmlvciBkYXlzLjwvcD48cD5CdXQgZXZlbiBhcyB0aGUgS2VudHVj
a3kgbmF0aXZlIHNhdCBpbiB0aGUgaW50ZXJ2aWV3IHJvb20gYWZ0ZXIgcmVjb3JkaW5nIHRoZSB0
aGlyZCBvZiBoaXMgZm91ciBQR0EgVG91ciB0aXRsZXMgYXQgdGhlIFRvdXJuYW1lbnQgb2YgQ2hh
bXBpb25zLCBUaG9tYXMgYWRtaXR0ZWQgaG93IHRoZSBzdWNjZXNzIG9mIGNsb3NlIGZyaWVuZHMg
bGlrZSBKb3JkYW4gU3BpZXRoIGFuZCBwbGF5ZXJzIGhlJiM4MjE3O2QgY29tcGV0ZWQgYWdhaW5z
dCBmb3IgeWVhcnMgZHJvdmUgaGltLjwvcD48cD5Zb3VuZyBidWNrcyB3ZXJlIHRoZSB0YWxrIG9m
IHRoZSB0b3VyLCBhbmQgVGhvbWFzIHdhc24mIzgyMTc7dCBwYXJ0IG9mIHRoZSBjb252ZXJzYXRp
b24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhc24mIzgyMTc7dCBtYWQsIGJ1dCBpdCB3YXMgbWF5YmUgYSBs
aXR0bGUgZnJ1c3RyYXRpbmcgc29tZXRpbWVzIHNlZWluZyBzb21lIGZyaWVuZHMgYW5kIHBlZXJz
IG15IGFnZSBkbyB3ZWxsLCYjODIyMTsgVGhvbWFzIHNhaWQgYXQgS2FwYWx1YSwgSGF3YWlpLCBv
biBKYW4uIDguICYjODIyMDtOb3QgYmVjYXVzZSBJIHdhc24mIzgyMTc7dCBjaGVlcmluZyBmb3Ig
dGhlbSwgYmVjYXVzZSBJIGZlbHQgbGlrZSBJIHdhcyBhcyBnb29kIGFzIHRoZW0uPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtUaGUgZmFjdCBvZiB0aGUgbWF0dGVyIGlzIG92ZXIgdGhlIGNvdXJzZSBvZiBhIGxvbmcg
Y2FyZWVyLCB3ZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBiZWF0IGVhY2ggb3RoZXIuIFRoYXQmIzgyMTc7
cyBqdXN0IGhvdyBpdCBpcy4gTm93IEkgZmVlbCBzbyBtdWNoIG1vcmUgY29tZm9ydGFibGUuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5DQlMgZ29sZiBhbmFseXN0IElhbiBCYWtlci1GaW5jaCBiZWxpZXZlcyBzdWNo
IGZlZWxpbmdzIGFyZSBhdCB0aGUgaGVhcnQgb2YgYSBzdHVubmluZyBydW4gb2Ygc3VjY2VzcyBi
eSBnb2xmZXJzIHVuZGVyIGFnZSAzMCB0aGlzIHNlYXNvbi48L3A+PHA+V2l0aCBoaXMgQnJpdGlz
aCBPcGVuIHZpY3RvcnkgYSB3ZWVrIGFnbywgU3BpZXRoIGpvaW5lZCBKYWNrIE5pY2tsYXVzIGFz
IHRoZSBvbmx5IHBsYXllcnMgaW4gUEdBIFRvdXIgaGlzdG9yeSB0byB3aW4gdGhyZWUgbGVncyBv
ZiB0aGUgR3JhbmQgU2xhbSBiZWZvcmUgdGhleSB0dXJuZWQgMjQuPC9wPjxwPlNwaWV0aCYjODIx
NztzIHRyaXVtcGggYW5kIHRoYXQgb2YgR3JheXNvbiBNdXJyYXkgaG91cnMgbGF0ZXIgd2VyZSB0
aGUgc2V2ZW50aCBhbmQgZWlnaHRoIGNvbnNlY3V0aXZlIHZpY3RvcmllcyBieSBhIHBsYXllciBp
biBoaXMgMjBzLCB0aGUgbG9uZ2VzdCBzdHJlYWsgb24gdG91ciBzaW5jZSAxOTcwLjwvcD48cD5T
cGlldGggYW5kIE11cnJheSwgYm90aCAyMyBhdCB0aGUgdGltZSwgcHVzaGVkIHRvIDE1IHRoZSBu
dW1iZXIgb2YgdmljdG9yaWVzIGJ5IHBsYXllcnMgdW5kZXIgYWdlIDI1IHRoaXMgc2Vhc29uLiBU
aGF0JiM4MjE3O3MgYWxzbyB0aGUgbW9zdCBzaW5jZSAxOTcwOyB0aGUgcHJldmlvdXMgYmVzdCBp
biB0aGF0IHNwYW4gd2FzIDEwIGluIDIwMDAsIHdoZW4gVGlnZXIgV29vZHMgd29uIG5pbmUgdGlt
ZXMgYXQgYWdlIDI0LjwvcD48cD5IYXZpbmcgYSBoYW5kIGluIHRoZSBlaWdodCBjb25zZWN1dGl2
ZSB2aWN0b3JpZXMgd2VyZSBEYW5pZWwgQmVyZ2VyIChGZWRFeCBTdC4gSnVkZSBDbGFzc2ljKSwg
QnJvb2tzIEtvZXBrYSAoVS5TLiBPcGVuKSwgU3BpZXRoIChUcmF2ZWxlcnMgQ2hhbXBpb25zaGlw
LCBCcml0aXNoIE9wZW4pLCBLeWxlIFN0YW5sZXkgKFF1aWNrZW4gTG9hbnMgTmF0aW9uYWwpLCBY
YW5kZXIgU2NoYXVmZmVsZSAoR3JlZW5icmllciBDbGFzc2ljKSwgQnJ5c29uIERlQ2hhbWJlYXUg
KEpvaG4gRGVlcmUgQ2xhc3NpYykgYW5kIE11cnJheSAoQmFyYmFzb2wgQ2hhbXBpb25zaGlwKS48
L3A+PHA+SW4gQmFrZXItRmluY2gmIzgyMTc7cyBtaW5kLCBTcGlldGggKHdobyB0dXJuZWQgMjQg
VGh1cnNkYXkpLCBKb24gUmFobSAoYSAyMi15ZWFyLW9sZCBTcGFuaWFyZCBtYWtpbmcgaGlzIEFr
cm9uIGRlYnV0KSBhbmQgUm9yeSBNY0lscm95ICgyOCkgYWxvbmcgd2l0aCBkZWZlbmRpbmcgY2hh
bXBpb24gRHVzdGluIEpvaG5zb24gYXJlIHRoZSBmYXZvcml0ZXMgZm9yIHRoaXMgd2VlayYjODIx
NztzICQ5Ljc1IG1pbGxpb24gV29ybGQgR29sZiBDaGFtcGlvbnNoaXBzLUJyaWRnZXN0b25lIElu
dml0YXRpb25hbCBhdCBGaXJlc3RvbmUgQ291bnRyeSBDbHViLjwvcD48cD5PZiB0aGUgMjAtc29t
ZXRoaW5nIHdpbm5lcnMgb24gdGhlIFBHQSBUb3VyIHRoaXMgc2Vhc29uLCBTcGlldGgsIFRob21h
cywgS29lcGthLCBCZXJnZXIsIFJhaG0sIEhpZGVraSBNYXRzdXlhbWEsIFdlc2xleSBCcnlhbiwg
Umlja2llIEZvd2xlciwgQWRhbSBIYWR3aW4sIFJ1c3NlbGwgSGVubGV5LCBNYWNrZW56aWUgSHVn
aGVzIChhIDIwMTIgS2VudCBTdGF0ZSBncmFkdWF0ZSksIFNpIFdvbyBLaW0gYW5kIEh1ZHNvbiBT
d2FmZm9yZCB3aWxsIGJlIGFtb25nIHRoZSBlbGl0ZSBmaWVsZCBmb3IgdGhlIG5vLWN1dCB0b3Vy
bmFtZW50IHRoYXQgb3BlbnMgVGh1cnNkYXkgb24gRmlyZXN0b25lJiM4MjE3O3MgU291dGggQ291
cnNlLiBKb2luaW5nIHRoZW0gd2lsbCBiZSBBa3JvbiBuYXRpdmUgSGFyb2xkIFZhcm5lciBJSUks
IDI3LCB3aG8gY2FwdHVyZWQgdGhlIDIwMTYgQXVzdHJhbGlhbiBQR0EuPC9wPjxwPkdvaW5nIGlu
dG8gdGhlIENhbmFkaWFuIE9wZW4sIHdoaWNoIGNvbmNsdWRlcyBTdW5kYXksIDEwIG9mIHRoZSB0
b3AgMjAgcGxheWVycyBpbiB0aGUgV29ybGQgR29sZiBSYW5raW5ncyB3ZXJlIHVuZGVyIDMwLiBQ
bGF5ZXJzIGluIHRoZWlyIDIwcyBsZWQgZml2ZSBvZiAxMCBzaWduaWZpY2FudCBzdGF0aXN0aWNh
bCBjYXRlZ29yaWVzLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIEZlZEV4Q3VwIHN0YW5kaW5ncyAoU3BpZXRoKSwg
dG9wIDEwIGZpbmlzaGVzIChTcGlldGggYW5kIFRob21hcyB3aXRoIGVpZ2h0KSwgc2NvcmluZyBh
dmVyYWdlIChTcGlldGgsIDY5LjA4MCksIGdyZWVucyBpbiByZWd1bGF0aW9uIChTdGFubGV5LCA3
MS43OCBwZXJjZW50KSBhbmQgZHJpdmluZyBkaXN0YW5jZSAoQnJhbmRvbiBIYWd5LCAzMTMuOCB5
YXJkcykuIEluIHRoZSBmaXJzdCByb3VuZCBvZiB0aGUgU29ueSBPcGVuIG9uIEphbi4gMTIsIFRo
b21hcyBiZWNhbWUgdGhlIHlvdW5nZXN0IHBsYXllciBvbiB0b3VyIHRvIHNob290IDU5LjwvcD48
cD5UaGUgcmVhc29ucyBmb3IgdGhlaXIgZW1lcmdlbmNlIGFyZSBtYW55LCBpbmNsdWRpbmcgYmV0
dGVyIGNvYWNoaW5nLCB0cmFpbmluZyBhbmQgbnV0cml0aW9uLiBBdCB0aGUgTWVtb3JpYWwgVG91
cm5hbWVudCBpbiBsYXRlIE1heSwgTmlja2xhdXMgc2FpZCBoZSBiZWxpZXZlcyBwbGF5ZXJzIGFy
ZSBiZXR0ZXIgcHJlcGFyZWQgd2hlbiB0aGV5IGNvbWUgb24gdG91ciBhcyBvcHBvc2VkIHRvIHll
YXJzIHBhc3QuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGJlZW4gYXdoaWxlIHNpbmNlIHlvdW5n
IHBsYXllcnMgY2FtZSBvdXQgYW5kIHBsYXllZCB3ZWxsLiBJdCYjODIxNztzIG9ubHkgYmVlbiB0
aGUgbGFzdCB0aHJlZSBvciBmb3VyIHllYXJzIHRoYXQmIzgyMTc7cyBoYXBwZW5lZCwmIzgyMjE7
IE5pY2tsYXVzIHNhaWQgYXQgTXVpcmZpZWxkIFZpbGxhZ2UgR29sZiBDbHViIG9uIE1heSAzMC4g
JiM4MjIwO1RpZ2VyIGF0IG9uZSB0aW1lIHdhcyB0aGUgb25seSBndXkgdW5kZXIgMzAgd2hvIGhh
ZCB3b24gbW9yZSB0aGFuIG9uZSB0b3VybmFtZW50LiBBbmQgbm93IHRoZXJlJiM4MjE3O3MgbXVs
dGlwbGUgZ3V5cyB0aGF0IGhhdmUgZG9uZSBzby4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJha2VyLUZpbmNoLCB3
aG8gd29uIDE3IHRpbWVzIHdvcmxkd2lkZSBhbmQgdHdpY2Ugb24gdGhlIFBHQSBUb3VyLCBpbmNs
dWRpbmcgdGhlIDE5OTEgQnJpdGlzaCBPcGVuLCBzYWlkIGhlIGJlbGlldmVzIHRoZSBwcmltYXJ5
IHJlYXNvbiBmb3IgdGhlIDIwLXNvbWV0aGluZ3MmIzgyMTc7IHN1Y2Nlc3MgaXMgdGhlIGluY2Vu
dGl2ZSB0byBrZWVwIHVwIHdpdGggdGhlaXIgcGVlcnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgbW9yZSBp
dCBoYXBwZW5zLCBhbmQgaXQgaGFzIGJlZW4gaGFwcGVuaW5nIGEgbG90IG92ZXIgdGhlIGxhc3Qg
Zml2ZSB5ZWFycyBvciBzbywgdGhlc2UgeW91bmcga2lkcyBjb21lIG91dCBhbmQgd2luIGFuZCBh
bGwgdGhlIHlvdW5nIGtpZHMgY29taW5nIHRocm91Z2ggYmVoaW5kIHRoaW5rIHRoZSBzYW1lLiBU
aGV5IHNheSwgJiM4MjE2O0hleSwgaWYgbXkgYnVkZHkgY2FuIGRvIGl0ICYjODIzMDsgSSB1c2Vk
IHRvIGJlYXQgdGhlbSBpbiBjb2xsZWdlLCBJIHVzZWQgdG8gYmVhdCB0aGVtIGluIEFKR0EsJiM4
MjE3OyB0aGV5IGFsbCB0aGluayB0aGV5IGNhbiB3aW4gYXQgYSB5b3VuZyBhZ2UsJiM4MjIxOyBC
YWtlci1GaW5jaCBzYWlkIGluIGEgdGVsZXBob25lIGludGVydmlldyBUaHVyc2RheS4gJiM4MjIw
O0l0JiM4MjE3O3MgcHJldHR5IGFtYXppbmcsIHJlYWxseSwgaG93IHN0cm9uZyB0aGV5IGFyZS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkJha2VyLUZpbmNoIGNhbiByZWxhdGUuIEhlIHNhaWQgd2hlbiBoZSB3YXMg
Z3Jvd2luZyB1cCBpbiBBdXN0cmFsaWEsIHRoZXJlIHdlcmUgZml2ZSBvciBzaXggcGxheWVycyBm
cm9tIGhpcyBzdGF0ZSBhbmQgd2hlbiBvbmUgZGlkIHdlbGwsIHRoZXkgYWxsIGRpZCB3ZWxsLjwv
cD48cD5UaWdlciBXb29kcyYjODIxNzsgaW5mbHVlbmNlPC9wPjxwPlNwaWV0aCYjODIxNztzIGdl
bmVyYXRpb24gYWxzbyBncmV3IHVwIHdhdGNoaW5nIFdvb2RzIGRvbWluYXRlLCB3aGljaCBCYWtl
ci1GaW5jaCBzYWlkIGlzIGFub3RoZXIgZmFjdG9yIHRvIGJlIG5vdGVkLCBhbmQgbm90IGp1c3Qg
YmVjYXVzZSB0aGVyZSBpcyBubyBvbmUgdG8gcml2YWwgV29vZHMmIzgyMTc7IGludGltaWRhdGlu
ZyBnYW1lIG9yIGRlbWVhbm9yLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlbiB0aGV5IHdlcmUganVzdCBzdGFy
dGluZyBvdXQgaW4gdGhlIGdhbWUgMTAgb3IgMTUgeWVhcnMgYWdvLCB0aGV5IHdlcmUgd2F0Y2hp
bmcgVGlnZXIsJiM4MjIxOyBCYWtlci1GaW5jaCBzYWlkLiAmIzgyMjA7RnJvbSAyMDAwLTIwMTAs
IGhlIGNoYW5nZWQgdGhlIGdhbWUgbW9yZSB0aGFuIGFueW9uZSBzaW5jZSBKYWNrIE5pY2tsYXVz
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSBhbGwgY2FtZSB0aHJvdWdoLCB3b25kZXJmdWwgYXRobGV0ZXMu
IEF0aGxldGVzIHdlcmUgdGFraW5nIHVwIHRoZSBnYW1lIGluIGhpZ2ggc2Nob29sLiBJbiB0aGUg
b2xkIGRheXMsIGFsbCB0aGUgYmVzdCBhdGhsZXRlcyBwbGF5ZWQgZm9vdGJhbGwsIGJhc2ViYWxs
LCBiYXNrZXRiYWxsLiBJIHRoaW5rIG5vdyBhIGxvdCBvZiB0aGUgYmVzdCBhdGhsZXRlcyBzdGF5
IHdpdGggZ29sZiBpbiB0aGVpciBtaWR0ZWVucy4gVGhleSBzZWUgdGhlc2UgeW91bmcgc3R1ZHMg
b3V0IHRoZXJlIG1ha2luZyBtaWxsaW9ucyBvZiBkb2xsYXJzIGFuZCBwbGF5aW5nIGdyZWF0LCB0
aGUgZ2FtZSYjODIxNztzIGV4Y2l0aW5nLiBUaGF0JiM4MjE3O3MgYW5vdGhlciBhc3BlY3QgdG8g
aXQgYXMgd2VsbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFjY29yZGluZyB0byBHb2xmIERpZ2VzdCwgU3BpZXRo
IHNhaWQgd2hlbiBoZSBnYXZlIHVwIGJhc2ViYWxsIGF0IGFnZSAxMywgJiM4MjIwO3RoYXQgd2Fz
IHRoZSBoYXJkZXN0IGRheSBvZiBteSBsaWZlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnV0IGlmIHRoZWlyIHN1
Y2Nlc3MgaXMgcm9vdGVkIGluIGtlZXBpbmcgdXAgd2l0aCB0aGVpciBwZWVycywgdGhlIGJlc3Qg
cHJvb2YgbWF5IGJlIHRoZSBzdGVsbGFyIGxldmVsIG9mIGdvbGYgYmVpbmcgcGxheWVkIG9uIHRv
dXIgZnJvbSB0aGUgQ2xhc3Mgb2YgMjAxMSwgd2hpY2ggaW5jbHVkZXMgU3BpZXRoLCBUaG9tYXMs
IEJlcmdlciwgT2xsaWUgU2NobmllZGVyamFucywgRW1pbGlhbm8gR3JpbGxvIGFuZCBQYXRyaWNr
IFJvZGdlcnMuIEFuZCB0byB0aGluayBUaG9tYXMgb25jZSB0b2xkIEdvbGYgQ2hhbm5lbCB0aGF0
IEFudGhvbnkgUGFsb3VjY2ksIDI0LCBhIG5hdGl2ZSBvZiBEYWxsYXMgYW5kIHByb2R1Y3Qgb2Yg
VVNDIG5vdyBwbGF5aW5nIG9uIHRoZSBQR0EmIzgyMTc7cyBMYXRpbm9hbWVyaWNhIHRvdXIsIHdh
cyB0aGUgYmVzdCBpbiB0aGVpciBjbGFzcyBjb21pbmcgb3V0IG9mIGhpZ2ggc2Nob29sLjwvcD48
cD5Ob3cgdGhhbmtzIHRvIHdoYXQgdGhleSYjODIxNzt2ZSBnYWluZWQgY29tcGV0aW5nIGFnYWlu
c3QgdG9wLWxldmVsIHBsYXllcnMgZ29pbmcgYmFjayB0byB0aGVpciBqdW5pb3IgZGF5cywgMjAt
c29tZXRoaW5ncyBub3Qgb25seSBoYXZlIHRoZSBnYW1lLCBidXQgdGhlIGNvbmZpZGVuY2UgdG8g
Z28gd2l0aCBpdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkgaGF2ZSB0aGUgZ2FtZSwgdGhleSBoYXZlIHRo
ZSBhYmlsaXRpZXMsIGFsbCBvZiB0aGUgdHJhaW5pbmcsIHRoZSBjb2FjaGluZywgYWxsIG9mIHRo
YXQgc29ydCBvZiBzdHVmZiwgYnV0IGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIGRheSB5b3UmIzgyMTc7dmUg
c3RpbGwgZ290IHRvIGRvIGl0LiBJdCYjODIxNztzIGhhcmQgdG8gd2luIG9uIHRvdXIsIGl0JiM4
MjE3O3MgdG91Z2ggb3V0IHRoZXJlLCYjODIyMTsgQmFrZXItRmluY2ggc2FpZC4gJiM4MjIwO0J1
dCB0aGUgbW9yZSB0aGV5IGRvLCB0aGUgbW9yZSB0aGV5IGJlbGlldmUgdGhleSBjYW4sIGl0IHNv
cnQgb2YgdGFrZXMgYXdheSB0aGF0IGJhcnJpZXIuIEluIHRoZSBvbGQgZGF5cyBpdCB3YXMgcmVh
bGx5IHJhcmUgZm9yIHNvbWVvbmUgdW5kZXIgMjUgdG8gd2luIG9uIHRvdXIuIE5vdyB0aGlzIHll
YXIgd2UmIzgyMTc7dmUgaGFkIDE1LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBvbmx5IGdvaW5n
IHRvIGNvbnRpbnVlIHRvIGdldCB3b3JzZSwgdG9vLCBiZWNhdXNlIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYSB3
aG9sZSBidW5jaCBvZiB5b3VuZyBndXlzIGNob21waW5nIGF0IHRoZWlyIGhlZWxzIGNvbWluZyB0
aHJvdWdoLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIG9uZSB0aGluZyBub3csIHRvbywgdGhleSBjYWxsIGl0
IHRoZSBjbGFzcyBvZiAyMDExLCBhbGwgdGhlc2Uga2lkcyBnb3Qgb3V0IG9mIGhpZ2ggc2Nob29s
IHRoYXQgb25lIHllYXIgJiM4MjEyOyBKb3JkYW4gU3BpZXRoLCBKdXN0aW4gVGhvbWFzLCBQYXRy
aWNrIFJvZGdlcnMsIERhbmllbCBCZXJnZXIuIFRoZXkgYWxsIGdyZXcgdXAgY29tcGV0aW5nIGFn
YWluc3QgZWFjaCBvdGhlciwgc28gdGhlIHN0YW5kYXJkIG9mIHBsYXkgYW5kIHRoZWlyIGFiaWxp
dGllcyBnb3QgYmV0dGVyIGFuZCBiZXR0ZXIgYW5kIGJldHRlciBiZWNhdXNlIHRoZXkgd2VyZSBw
bGF5aW5nIGFnYWluc3QgZWFjaCBvdGhlciBhbGwgdGhlIHRpbWUuIFRoZW4gd2hlbiB0aGV5IGdl
dCBvdXQgb24gdG91ciBhbmQgb25lIG9yIHR3byBvZiB0aGVtIHdpbiwgdGhleSBmZWVsIHRoZXkm
IzgyMTc7cmUgYWJsZSB0byBkbyB0aGUgc2FtZSB0aGluZy4gJiM4MjE2O1RoZXJlJiM4MjE3O3Mg
bm90aGluZyBzcGVjaWFsIGFib3V0IHRoZW0uIEkgdXNlZCB0byBiZWF0IHRoZW0gaW4gY29sbGVn
ZSwgW3NvXSB3aHkgY2FuJiM4MjE3O3QgSSBiZWF0IHRoZW0gbm93PyYjODIxNzsmIzgyMDE7JiM4
MjIxOzwvcD48cD5NYXJsYSBSaWRlbm91ciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5j
b20vTVJpZGVub3VyQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.