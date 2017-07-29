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2017 Bridgestone Invitational

2017 Bridgestone Invitational: Junior rivals now in their 20s put together stunning streak of PGA Tour victories

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 29, 2017 - 05:24 PM
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Jordan Spieth of the United States on the 18th green after the third round of the British Open at Royal Birkdale, Southport, England, July 22. (AP Photo/Dave Thompson)


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