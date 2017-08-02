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Bridgestone Invitational: Cavaliers shooting guard J.R. Smith becomes Jason Day’s caddie for a day

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: August 2, 2017 - 05:49 PM
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Cleveland Cavalier JR Smith signs autographs after caddying for Jason Day during a practice round at the World Golf Championships-Bridgestone Invitational on Wednesday at Firestone Country Club in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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