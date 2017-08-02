Bridgestone Invitational notebook: Rory McIlroy confirms caddie change, but childhood friend may be temporary replacement

PHA+T24gV2VkbmVzZGF5LCBSb3J5IE1jSWxyb3kgY29uZmlybWVkIHRoZSByZXBvcnRlZCBwYXJ0
aW5nIHdpdGggaGlzIGNhZGRpZSBvZiBuaW5lIHllYXJzLCBKLlAuIEZpdHpnZXJhbGQsIGFmdGVy
IHRoZSBCcml0aXNoIE9wZW4uPC9wPjxwPkJ1dCBNY0lscm95IGlzbiYjODIxNzt0IHN1cmUgaWYg
Y2hpbGRob29kIGZyaWVuZCBIYXJyeSBEaWFtb25kLCB0aGUgYmVzdCBtYW4gYXQgaGlzIEFwcmls
IHdlZGRpbmcsIHdpbGwgYmUgb24gaGlzIGJhZyBwYXN0IHRoaXMgd2VlayYjODIxNztzIFdvcmxk
IEdvbGYgQ2hhbXBpb25zaGlwcy1CcmlkZ2VzdG9uZSBJbnZpdGF0aW9uYWwgYW5kIG5leHQgd2Vl
ayYjODIxNztzIFBHQSBDaGFtcGlvbnNoaXAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHN0aWxsIGNvbnNpZGVy
IEouUC4gb25lIG9mIG15IGJlc3QgZnJpZW5kcywgb25lIG9mIG15IGNsb3Nlc3QgZnJpZW5kcywg
YnV0IHNvbWV0aW1lcyB0byBwcmVzZXJ2ZSBhIHBlcnNvbmFsIHJlbGF0aW9uc2hpcCwgeW91IG1p
Z2h0IGhhdmUgdG8gc2FjcmlmaWNlIGEgcHJvZmVzc2lvbmFsIG9uZSBhbmQgdGhhdCB3YXMgc29y
dCBvZiB0aGUgZGVjaXNpb24gdGhhdCBJIGNhbWUgdG8gaW4gdGhlIGVuZCwmIzgyMjE7IE1jSWxy
b3kgc2FpZCBhdCBGaXJlc3RvbmUgQ291bnRyeSBDbHViLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3YXMgZ2V0
dGluZyB2ZXJ5IGhhcmQgb24gaGltIG9uIHRoZSBnb2xmIGNvdXJzZSBhbmQgJiM4MjMwOyBJIGRv
biYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gdHJlYXQgYW55b25lIGxpa2UgdGhhdCwgYnV0IHNvbWV0aW1lcyB0
aGlzIGdhbWUgZHJpdmVzIHlvdSB0byB0aGF0LCYjODIyMTsgTWNJbHJveSBzYWlkLiAmIzgyMjA7
SSBnb3QgdG8gdGhlIHBvaW50IHdoZXJlIGlmIEkgZGlkbiYjODIxNzt0IHBsYXkgYSBnb29kIHNo
b3Qgb3IgaWYgSSBtYWRlIGEgd3JvbmcgZGVjaXNpb24sIEkgd2FzIGdldHRpbmcgbW9yZSBmcnVz
dHJhdGVkIGF0IGhpbSB0aGFuIEkgd2FzIGF0IG15c2VsZi4gIEkgd291bGQgbXVjaCByYXRoZXIg
YmUgYW5ncnkgYXQgbXlzZWxmLiAmIzgyMzA7PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGZlbHQgbGlrZSBpdCB3
YXMgdGhlIHJpZ2h0IHRoaW5nIHRvIGRvIGFuZCBJIGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIHRoZXJlIHdh
cyBhbnkgZ29vZCB0aW1lIHRvIGRvIGl0LiAgSXQgd2FzIGEgcmVhbGx5IHRvdWdoIGRlY2lzaW9u
IHRvIG1ha2UsIGJ1dCBJIHRob3VnaHQsICYjODIxNjtJJiM4MjE3O20gY29taW5nIHRvIEZpcmVz
dG9uZSwgSSBoYXZlIGZvdXIgdG91cm5hbWVudCByb3VuZHMgdG8gZWl0aGVyIGdldCB0byBrbm93
IHNvbWVvbmUgb3IgZ2V0IHVzZWQgdG8gaGF2aW5nIHNvbWVvbmUgZWxzZSBvbiBteSBiYWcgZ29p
bmcgaW50byB0aGUgbGFzdCBtYWpvciBvZiB0aGUgeWVhci4mIzgyMTc7JiM4MjAxOyYjODIyMTs8
L3A+PHA+Rml0emdlcmFsZCwgd2hvIHByZXZpb3VzbHkgd29ya2VkIGZvciBEYXJyZW4gQ2xhcmtl
LCBQYXVsIE1jR2lubGV5IGFuZCBFcm5pZSBFbHMsIGhhZCBiZWVuIHdpdGggTWNJbHJveSBzaW5j
ZSAyMDA4LCB3aGVuIE1jSWxyb3kgc2FpZCBoZSB3YXMgYWJvdXQgdG8gbG9zZSBoaXMgY2FyZCBv
biB0aGUgRXVyb3BlYW4gVG91ci4gU2luY2UgdGhlbiwgTWNJbHJveSBoYXMgd29uIG92ZXIgJDM2
IG1pbGxpb24gb24gdGhlIFBHQSBUb3VyLCBjYXB0dXJlZCBmb3VyIG1ham9yIGNoYW1waW9uc2hp
cHMgYW5kIGNsYWltZWQgdGhlIDIwMTYgRmVkRXhDdXAuIFRoYXQgY2FycmllZCBhICQxMCBtaWxs
aW9uIGJvbnVzOyBNY0lscm95IHJlcG9ydGVkbHkgZ2F2ZSBGaXR6Z2VyYWxkIGEgJDEuMDUgbWls
bGlvbiBjdXQuPC9wPjxwPldpdGggRml0emdlcmFsZCwgTWNJbHJveSByZWNvcmRlZCAxMyB0b3Vy
IHZpY3RvcmllcyBhbmQgMTMgbW9yZSBvbiB0aGUgRXVyb3BlYW4gVG91ciwgd2hpY2ggaW5jbHVk
ZXMgb3ZlcmxhcHBpbmcgbWFqb3JzIGFuZCBXR0MgZXZlbnRzLjwvcD48cD5NY0lscm95IGtub3dz
IGhlIHdvbiYjODIxNzt0IGJlIGFibGUgdG8gbGVhbiBvbiBEaWFtb25kIGxpa2UgaGUgd291bGQg
YSBsb25ndGltZSBwcm9mZXNzaW9uYWwgY2FkZGllLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Tm8sIG5vLCBvZiBj
b3Vyc2Ugbm90LCBidXQgaGUga25vd3MgbWUsIGhlIGtub3dzIG15IGdhbWUsIGhlJiM4MjE3O3Mg
Y2FkZGllZCBmb3IgbWUgYmVmb3JlLCBoZSBrbm93cyBteSBwZXJzb25hbGl0eSwmIzgyMjE7IE1j
SWxyb3kgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgYSB2ZXJ5IGdvb2QgcGxheWVyIGluIGhpcyBv
d24gcmlnaHQsIHBsYXllZCBmb3IgdGhlIElyaXNoIGFtYXRldXIgdGVhbSwgaGUmIzgyMTc7cyB3
b24gdGhlIFdlc3Qgb2YgSXJlbGFuZCBiZWZvcmUsIGhlJiM4MjE3O3Mgd29uIHNvbWUgYmlnIGFt
YXRldXIgdG91cm5hbWVudHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgYmlnIHRoaW5nIGFib3V0IHRoZSBu
ZXh0IHR3byB3ZWVrcywgSSBqdXN0IG5lZWRlZCBzb21lb25lIHdobyBrbmV3IG1lIGFuZCBrbmV3
IG15IHRob3VnaHQgcHJvY2Vzcy4gIEkgbWlnaHQgZ28gaW4gYSBkaWZmZXJlbnQgd2F5IHRvIGdl
dCB0byB0aGUgc2FtZSBkZWNpc2lvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1jSWxyb3kgZGlkbiYjODIxNzt0
IHJ1bGUgb3V0IHJlLWhpcmluZyBGaXR6Z2VyYWxkLiBIZSBhbHNvIGRvZXNuJiM4MjE3O3Qga25v
dyB3aGF0IHRoZSBmdXR1cmUgaG9sZHMgd2l0aCBEaWFtb25kLiBUaGUgZm91ci1ldmVudCBGZWRF
eEN1cCBwbGF5b2ZmcyBiZWdpbiBBdWcuIDI0IHdpdGggdGhlIE5vcnRoZXJuIFRydXN0IGluIE9s
ZCBXZXN0YnVyeSwgTi5ZLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SG9uZXN0bHksIEkgZG9uJiM4MjE3O3Qga25v
dy4gV2UmIzgyMTc7bGwgc2VlIGhvdyB0aGUgbmV4dCB0d28gd2Vla3MgZ28sIGJ1dCBJJiM4MjE3
O20gbm90IHJ1bGluZyBhbnl0aGluZyBvdXQsJiM4MjIxOyBNY0lscm95IHNhaWQuICYjODIyMDtJ
dCBjb3VsZCBiZSB0d28gd2Vla3MsIGl0IGNvdWxkIGdvIGxvbmdlciB0aGFuIHRoYXQuIEplZXos
IGlmIHdlIGhhdmUgYSBjb3VwbGUgb2YgZ29vZCB3ZWVrcyBoZXJlLCB5b3UgbmV2ZXIga25vdy4g
JiM4MjIwOzwvcD48cD5Lb2Vwa2EgZGlzYXBwb2ludGVkPC9wPjxwPkluIGhpcyBmaXJzdCB0b3Vy
bmFtZW50IHNpbmNlIHdpbm5pbmcgdGhlIFUuUy4gT3BlbiwgQnJvb2tzIEtvZXBrYSB3YXMgZGlz
YXBwb2ludGVkIHdpdGggaGlzIHRpZSBmb3Igc2l4dGggYXQgdGhlIEJyaXRpc2ggT3BlbiBhdCBS
b3lhbCBCaXJrZGFsZS4gSGUgc3RhcnRlZCB0aGUgZmluYWwgcm91bmQgdGllZCBmb3IgdGhpcmQg
YmVoaW5kIEpvcmRhbiBTcGlldGgsIGJ1dCBjYXJkZWQgYSA3MSBhbmQgZmluaXNoZWQgZWlnaHQg
c3Ryb2tlcyBiZWhpbmQgU3BpZXRoLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBmZWx0IGxpa2UgSSBkaWRuJiM4
MjE3O3QgcmVhbGx5IHBsYXkgdGhhdCBncmVhdCBvbiB0aGUgd2Vla2VuZC4gIEtpbmQgb2YgaG8m
IzgyMDk7aHVtLiBEaWRuJiM4MjE3O3QgZG8gdG9vIG11Y2ggd3JvbmcsIGRpZG4mIzgyMTc7dCBk
byB0b28gbXVjaCByaWdodC4gIEl0IHdhcyBqdXN0IGtpbmQgb2YgYm9yaW5nLiBNYWRlIHNvbWUg
c2lsbHkgbWlzdGFrZXMgdGhhdCB5b3UganVzdCBjYW4mIzgyMTc7dCBkbyBpZiB5b3Ugd2FudCB0
byB3aW4sJiM4MjIxOyBLb2Vwa2Egc2FpZC48L3A+PHA+S29lcGthLCAyNywgc2FpZCBmaW5hbGx5
IGdldHRpbmcgaGlzIGZpcnN0IG1ham9yIGhhc24mIzgyMTc7dCB0YWtlbiBhbnkgcHJlc3N1cmUg
b2ZmLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBraW5kIG9mIG9uZSBvZiB0aG9zZSB0aGluZ3Mg
d2hlcmUgSSB3YW50IHRoZSBzZWNvbmQgb25lIHNvIGJhZCBiZWNhdXNlIHlvdSBnZXQgdGhhdCBm
ZWVsaW5nIGFuZCB5b3Ugc2VlIGl0LCBndXlzIGdldCBvbiBhIHJvbGwgYWxsIHRoZSB0aW1lLCB5
b3Uga25vdywgd2hlbiB5b3UmIzgyMTc7cmUgaG90LCB5b3UmIzgyMTc7cmUgaG90LCYjODIyMTsg
S29lcGthIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGZlZWwgbGlrZSB0aGUgbWFqb3JzIGlzIHdoZXJlIEkmIzgy
MTc7bSBnb2luZyB0byBzaGluZS4gIElmIHlvdSBsb29rIGF0IG15IHRyYWNrIHJlY29yZCwgdGhl
IG1ham9ycyBhcmUgdXN1YWxseSB3aGVyZSBJIHNob3cgdXAuIEl0JiM4MjE3O3MganVzdCBiZWlu
ZyBhIGxpdHRsZSBiaXQgbW9yZSBmb2N1c2VkIEkgZ3Vlc3MsIG1heWJlIHRha2luZyBpdCBhIGxp
dHRsZSBtb3JlIHNlcmlvdXMsIGtub3dpbmcgdGhhdCBldmVyeSBzaG90IG1lYW5zICYjODIxMjsg
dG8gbWUgaXQgZmVlbHMgbGlrZSBsaWZlIG9yIGRlYXRoLiAgSWYgeW91IHNjcmV3IHVwLCB5b3Um
IzgyMTc7cmUgZ29uZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlR5aW5nIGZvciAxMXRoIGluIHRoaXMgeWVhciYj
ODIxNztzIE1hc3RlcnMsIEtvZXBrYSBoYXNuJiM4MjE3O3QgbWlzc2VkIGEgY3V0IGluIGEgbWFq
b3Igc2luY2UgdGhlIDIwMTMgQnJpdGlzaCBPcGVuIGFuZCBoYXMgYSBzdHJlYWsgb2YgMTQgY29u
c2VjdXRpdmUgbWFqb3IgY3V0cyBtYWRlIGFuZCBzaXggdG9wLTEwIGZpbmlzaGVzIGluIHRoYXQg
c3Bhbi4gVGhlIFBHQSBDaGFtcGlvbnNoaXAgaXMgbmV4dCB3ZWVrIGF0IFF1YWlsIEhvbGxvdy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgbGlrZSBub3QgcGxheWluZyB0aGUgd2Vla2VuZCBp
biBhIG1ham9yLCYjODIyMTsgS29lcGthIHNhaWQuICYjODIyMDtPdGhlciB0aGFuIG1pc3Npbmcg
dGhpcyBldmVudCBsYXN0IHllYXIgYW5kIG5vdCBwbGF5aW5nIHRoZSBbMjAxNl0gQnJpdGlzaCwg
SSBmZWVsIGxpa2UgSSYjODIxNzt2ZSBtYWRlIGV2ZXJ5IGN1dCBpbiBhIG1ham9yIGZvciB0aGUg
bGFzdCBtYXliZSB0aHJlZSwgZm91ciB5ZWFycy4gSW4gbXkgbWluZCwgSSYjODIxNzt2ZSBoYWQg
YSBjaGFuY2UgdG8gd2luIGEgYnVuY2ggb2YgdGhlbSBjb21pbmcgZG93biB0byBTdW5kYXkuIEkg
anVzdCBsb3ZlIGdldHRpbmcgdXAgZm9yIGl0IGFuZCBwbGF5aW5nIHRoZSBiZXN0IGFuZCBwbGF5
aW5nIHJlYWxseSwgcmVhbGx5IGhhcmQgZ29sZiBjb3Vyc2VzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SkEgZ3Jv
dXAgYWR2YW5jZXM8L3A+PHA+SGVyb2VzIE92ZXIgSGVyb2luLCBhIEp1bmlvciBBY2hpZXZlbWVu
dCBncm91cCBvdXQgb2YgQ2xvdmVybGVhZiBIaWdoIFNjaG9vbCwgd2FzIGNob3NlbiB0aGUgd2lu
bmVyIG9mIHRoZSBxdWFsaWZ5aW5nIGV2ZW50IGZvciB0aGUgRmVkRXggSnVuaW9yIEJ1c2luZXNz
IENoYWxsZW5nZSBXZWRuZXNkYXkgbW9ybmluZy48L3A+PHA+VGhlIGdyb3VwIGFkdmFuY2VzIHRv
IHRoZSBjb21wZXRpdGlvbiYjODIxNztzIGZpbmFscyBhdCB0aGUgVG91ciBDaGFtcGlvbnNoaXAg
U2VwdC4gMTgtMjQgYXQgRWFzdCBMYWtlIEdvbGYgQ2x1YiBpbiBBdGxhbnRhLiBUaGUgd2lubmVy
IHdpbGwgZWFybiAkNzUsMDAwIGZyb20gRmVkRXggZm9yIGl0cyBsb2NhbCBjaGFwdGVyLiBUaGUg
Z3JvdXAgZ2F2ZSBhIFBvd2VyUG9pbnQgcHJlc2VudGF0aW9uIGFuZCB0b29rIHF1ZXN0aW9ucyBp
biBmcm9udCBvZiBhIGZvdXItcGVyc29uIGp1ZGdpbmcgcGFuZWwgdGhhdCBpbmNsdWRlZCAyMDEx
IEZlZEV4Q3VwIGNoYW1waW9uIEJpbGwgSGFhcyBhbmQgRGFubnkgQ2F0dWxsbywgb3duZXIgb2Yg
Q2F0dWxsbyBQcmltZSBNZWF0cyBhbmQgYSBGZWRFeCBzbWFsbCBidXNpbmVzcyBncmFudCByZWNp
cGllbnQuPC9wPjxwPlRoZSBsb2dvIGZvciBIZXJvZXMgT3ZlciBIZXJvaW4sIHdpdGggdGhlICYj
ODIyMDtPJiM4MjIxOyBpbiB0aGUgc2hhcGUgb2YgYSBob3JzZXNob2UgdG8gcGxheSBvZmYgdGhl
IENsb3ZlcmxlYWYgQ29sdHMsIHdhcyBhIGNvbGxhYm9yYXRpdmUgaWRlYSBmcm9tIHRoZSBzY2hv
b2wmIzgyMTc7cyBjYXJlZXIgY29ubmVjdGlvbnMgY2xhc3MsIHRhdWdodCBieSB0aGVpciBhZHZp
c2VyLCBKaW0gSHVtaXN0b24uIFRoZSBKQSBncm91cCB3YW50ZWQgdG8gc3RhcnQgaXRzIG93biBi
dXNpbmVzcywgYnV0IG9uZSB0aGF0IHdvdWxkIGFsc28gYmVuZWZpdCB0aGUgY29tbXVuaXR5Ljwv
cD48cD5UaGV5IHNlbGwgVC1zaGlydHMgYW5kIHdyaXN0YmFuZHMgYmVhcmluZyB0aGUgSGVyb2Vz
IE92ZXIgSGVyb2luIGxvZ28gYXQgdGhlaXIgc2Nob29sIGFuZCBkb25hdGUgdGhlIHByb2ZpdHMg
dG8gRmxpZ2h0cyBmb3IgQWRkaWN0cywgd2hpY2ggY292ZXJzIHRyYXZlbCBleHBlbnNlcyBmb3Ig
dGhvc2UgZW50ZXJpbmcgcmVoYWIgcHJvZ3JhbXMgb3V0c2lkZSBPaGlvIGJlY2F1c2UgdGhlIG9w
aW9pZCBjcmlzaXMgaGFzIGZpbGxlZCBsb2NhbCB0cmVhdG1lbnQgY2VudGVycy4gTmV4dCB5ZWFy
IHRoZXkgYXJlIGhvcGluZyB0byBvZmZlciBtb3JlIHByb2R1Y3RzIGxpa2UgaGF0cywgc3dlYXRz
aGlydHMgb3IgbG9uZy1zbGVldmVkIFQtc2hpcnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUg
YWxzbyBob3BpbmcgdG8gZG8gc29tZXRoaW5nIHRoYXQgaGVscHMgdGhlIGNvbW11bml0eSwgbGlr
ZSBzcG9uc29yaW5nIGEgNUssJiM4MjIxOyBzYWlkIEVtaWx5IEdsYWRkZW4sIDE3LCBhIHNlbmlv
ci10by1iZSBhdCBDbG92ZXJsZWFmLjwvcD48cD5XaGlsZSBub25lIGluIHRoZSBncm91cCBoYXMg
YSBwZXJzb25hbCBjb25uZWN0aW9uIHRvIGFkZGljdGlvbiwgTWFkZHkgSGVsbGVyLCAxNywgYWxz
byBhIHNlbmlvci10by1iZSwgaGFzIHJlbGF0aXZlcyB3aG8gd29yayBpbiB0aGUgQWtyb24gaG9z
cGl0YWwgc3lzdGVtLiA8L3A+PHA+T25lIHVuY2xlIGlzIGEgbWVtYmVyIG9mIHRoZSBBa3JvbiBQ
b2xpY2UgRGVwYXJ0bWVudCwgYW5vdGhlciBpcyBhIG51cnNlIGF0IFN1bW1hIEJhcmJlcnRvbiBI
b3NwaXRhbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIHdhcyBhbWF6ZWQgYmVjYXVzZSB0aGV5IGhhZCBvbmUg
c2hpZnQgd2hlcmUgdGhleSBvbmx5IGhhZCBvbmUgb3IgdHdvIHBlb3BsZSBjb21lIGluIHdpdGgg
YW4gb3ZlcmRvc2UgYW5kIHRoYXQgd2FzIGV4dHJlbWVseSBvdXQgb2YgdGhlIG9yZGluYXJ5LCYj
ODIyMTsgSGVsbGVyIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBCcmlkZ2VzdG9uZSB3YXMgb25lIG9mIGZvdXIg
dG91cm5hbWVudHMgcGFydGljaXBhdGluZyBpbiB0aGUgaW5hdWd1cmFsIEZlZEV4IEp1bmlvciBC
dXNpbmVzcyBDaGFsbGVuZ2UsIGFsb25nIHdpdGggdGhlIFNoZWxsIEhvdXN0b24gT3BlbiwgVGhl
IFBsYXllcnMgQ2hhbXBpb25zaGlwIGFuZCB0aGUgVHJhdmVsZXJzIENoYW1waW9uc2hpcC48L3A+
PHA+V29ya2luZyBoaXMgd2F5IGJhY2sgPC9wPjxwPkRlZmVuZGluZyBCcmlkZ2VzdG9uZSBJbnZp
dGF0aW9uYWwgY2hhbXBpb24gRHVzdGluIEpvaG5zb24sIHRoZSB3b3JsZCYjODIxNztzIE5vLiAx
LXJhbmtlZCBwbGF5ZXIsIGlzIHN0aWxsIHRyeWluZyB0byBnZXQgYmFjayBpbnRvIGZvcm0uIEhl
IHNldCBoaXMgb3duIGJhciBwcmV0dHkgaGlnaCBsYXN0IHllYXIsIGFuZCB0aGlzIHN0b3AgaW4g
QWtyb24gd2FzIGEgcGFydCBvZiBoaXMgb3BlbmluZyBhY3QuIDwvcD48cD5Kb2huc29uIHdvbiBs
YXN0IHllYXImIzgyMTc7cyB0b3VybmFtZW50IGluIHRoZSBtaWRzdCBvZiB0aGUgaG90dGVzdCBz
dHJldGNoIG9mIGdvbGYgaW4gaGlzIGNhcmVlciwgYXMgaGUgYXNjZW5kZWQgaW50byB0aGUgc3Bv
cnQmIzgyMTc7cyBlbGl0ZSBjb21wYW55LiBBcyB0aGUgcmVpZ25pbmcgY2hhbXBpb24sIGhlJiM4
MjE3O3MgbG9va2luZyBhdCBGaXJlc3RvbmUgQ291bnRyeSBDbHViIGFzIGEgaG9wZWZ1bCBkZXN0
aW5hdGlvbiB0byBnZXQgYmFjayBvbiB0cmFjay4gPC9wPjxwPkpvaG5zb24gaGFkIHRvIHdpdGhk
cmF3IGZyb20gdGhpcyB5ZWFyJiM4MjE3O3MgTWFzdGVycyBUb3VybmFtZW50IGFmdGVyIGEgZnJl
YWsgYWNjaWRlbnQgaW4gd2hpY2ggaGUgZmVsbCBkb3duIHNvbWUgc3RhaXJzIGFuZCBpbmp1cmVk
IGhpcyBiYWNrLiBTaW5jZSB0aGF0IHRpbWUsIGhlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBzZWFyY2hpbmcgZm9y
IHRoZSBzdWNjZXNzIGhlIGVuam95ZWQgYSB5ZWFyIGFnby48L3A+PHA+JiM4MjIwO1llYWgsIHRo
ZSBwYXN0IGZldyBtb250aHMsIGl0JiM4MjE3O3MganVzdCBiZWVuIHRha2luZyBhIGxpdHRsZSBi
aXQgdG8gZ2V0IHRoZSBjb25maWRlbmNlIGJhY2sgdXAsIHRvIGtub3cgbXkgc3dpbmcmIzgyMTc7
cyBnb2luZyB0byBwcm9kdWNlIHRoZSBzaG90cyB0aGF0IEkgd2FudCBpdCB0bywmIzgyMjE7IEpv
aG5zb24gc2FpZCBXZWRuZXNkYXkuICYjODIyMDtGaW5hbGx5IHN0YXJ0aW5nIHRvIHNlZSB0aGF0
LCBzbyBkZWZpbml0ZWx5IGhhdmUgYSBsb3QgbW9yZSBjb25maWRlbmNlIHRoYW4gSSBoYWQgYW5k
IGl0JiM4MjE3O3MgbW92aW5nIGJhY2sgaW4gdGhlIHJpZ2h0IGRpcmVjdGlvbi4mIzgyMjE7IDwv
cD48cD5SeWFuIExld2lzIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgc3RvcnkuIE1hcmxhIFJpZGVub3Vy
IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIg
b24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFC
SiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.