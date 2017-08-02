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Bridgestone Invitational notebook: Rory McIlroy confirms caddie change, but childhood friend may be temporary replacement

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: August 2, 2017 - 06:46 PM | Updated: August 3, 2017 - 08:47 AM
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Northern Ireland's Rory McIlroy (right) and his caddy J.P. Fitzgerald shelter under an umbrella during the first round of the Australian Open in Sydney, Australia, Nov. 27, 2014. McIlroy parted ways with J.P. Fitzgerald after the British Open and will use his best friend, Harry Diamond, as his caddie in the Bridgestone Invitational and the PGA Championship next week. (AP Photo/Rick Rycroft)

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