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Bridgestone Invitational notebook: Tee times moved up on Thursday, Friday due to weather forecast

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: August 1, 2017 - 06:50 PM | Updated: August 2, 2017 - 07:32 AM
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Hudson Swafford of the United States hits out of the trap on the practice green in preparation for the World Golf Championships-Bridgestone Invitational at the Firestone Country Club Monday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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