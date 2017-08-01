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Kent State salutes Mackenzie Hughes, who used coach’s advice in PGA Tour breakthrough

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: August 1, 2017 - 09:27 PM
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Mackenzie Hughes, (left) Herb Page (center) and British Open champion Ben Curtis at a KSU reception for Hughes. (Marla Ridenour/Akron Beacon Journal)


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