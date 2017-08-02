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Bridgestone Invitational

Nostalgic tour of Akron makes Bridgestone Invitational debut more special for Harold Varner III

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: August 2, 2017 - 07:46 AM | Updated: August 2, 2017 - 08:11 AM
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PGA golfer and Akron native Harold Varner III (right) laughs as he holds back Rubberducks' mascot Rubberta as she attempts to give him a smootch prior to throwing out the first pitch before Tuesday night's Rubberducks' game against the Hartford Yard Goats at Canal Park in Akron on Tuesday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)

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