WGC-Bridgestone Invitational notebook: Matthew Fitzpatrick among 22 players set to play Firestone Country Club for the first time this week

PHA+U3Vuc2hpbmUgYW5kIHdhcm0gd2VhdGhlciBncmVldGVkIGFuIGFzc29ydG1lbnQgb2YgZ29s
ZmVycyBvbiBNb25kYXkgb24gdGhlIFNvdXRoIENvdXJzZSBhdCBGaXJlc3RvbmUgQ291bnRyeSBD
bHViLjwvcD48cD5NYXR0aGV3IEZpdHpwYXRyaWNrIHdhcyBhbW9uZyBhIGdyb3VwIHdobyB3b3Jr
ZWQgb24gdGhlaXIgc3dpbmdzIGFuZCB0aGVpciBwdXR0aW5nIGF0IHRoZSBkcml2aW5nIHJhbmdl
LCBhbmQgdGhlbiB0b29rIGEgc3Ryb2xsIGFyb3VuZCB0aGUgY291cnNlIGluIGFudGljaXBhdGlv
biBvZiB0aGUgMjAxNyBXb3JsZCBHb2xmIENoYW1waW9uc2hpcHMtQnJpZGdlc3RvbmUgSW52aXRh
dGlvbmFsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBhbSBsb29raW5nIGZvcndhcmQgdG8gcGxheWluZyBoZXJl
LCYjODIyMTsgRml0enBhdHJpY2sgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoaXMgc2hvdWxkIGJlIGEgZ3JlYXQg
d2Vlay4gT2J2aW91c2x5LCB0aGlzIGlzIGEgdmVyeSBoaXN0b3JpYyBldmVudCBhbmQgSSYjODIx
NzttIGxvb2tpbmcgZm9yd2FyZCB0byBwbGF5aW5nIHRoaXMgd2Vlay4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZp
dHpwYXRyaWNrLCAyMiwgc2FpZCBoZSBpcyB3ZWxsIHZlcnNlZCBvbiB0aGUgaGlzdG9yeSBhdCBG
aXJlc3RvbmUsIGFuZCB3YXRjaGVkIGZyb20gYWZhciBpbiBFbmdsYW5kIGFzIEFtZXJpY2FuIFRp
Z2VyIFdvb2RzIHdvbiBlaWdodCB0b3VybmFtZW50IHRpdGxlcyBpbiBBa3Jvbi4gRml0enBhdHJp
Y2sgaXMgaG9wZWZ1bCBoZSwgdG9vLCBjYW4gaG9pc3QgdGhlIEdhcnkgUGxheWVyIEN1cCB0aGlz
IHdlZWtlbmQgYW5kIGVhcm4gdGhlIHRvcCBwcml6ZSBvZiAgJDEuNTc1IG1pbGxpb24uPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJIHBsYXllZCB0aGUgYmFjayBuaW5lIHRvZGF5LCYjODIyMTsgRml0enBhdHJpY2sg
c2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZSBnb2xmIGNvdXJzZSBpcyBpbiBncmVhdCBzaGFwZSBhbmQgbG9va3Mg
cmVhbGx5IGdvb2QuIEkgYW0gcmVhbGx5IGxvb2tpbmcgZm9yd2FyZCB0byBwbGF5aW5nIHRoaXMg
d2Vlay4gSSBrbm93IGFsbCBhYm91dCB0aGlzIGV2ZW50IGFmdGVyIHdhdGNoaW5nIGl0IG9uIFRW
LiBJdCB3aWxsIGJlIGdyZWF0IHRvIGJlIG91dCB0aGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkEgdG90YWwg
b2YgNzYgZ29sZmVycyBoYXZlIGNvbW1pdHRlZCB0byBwbGF5aW5nIGluIEFrcm9uIHRoaXMgd2Vl
ayB3aXRoIHRoZSB0b3VybmFtZW50IHNldCB0byBzdGFydCBwbGF5IG9uIFRodXJzZGF5LiA8L3A+
PHA+Rml0enBhdHJpY2sgaXMgYW1vbmcgMjIgZ29sZmVycyB3aG8gd2lsbCBtYWtlIHRoZWlyIGZp
cnN0IGFwcGVhcmFuY2VzIGluIHRoZSBCcmlkZ2VzdG9uZSBJbnZpdGF0aW9uYWwuPC9wPjxwPlRv
bW15IEZsZWV0d29vZCBhbmQgSHVkc29uIFN3YWZmb3JkIGFyZSBhbHNvIHNldCB0byBtYWtlIHRo
ZWlyIEZpcmVzdG9uZSBkZWJ1dCB0aGlzIHdlZWtlbmQgYW5kIHdlcmUgb24gdGhlIGdyb3VuZHMg
b24gTW9uZGF5IHdvcmtpbmcgb24gdGhlaXIgZ2FtZXMuPC9wPjxwPlRoZSBvdGhlciBmaXJzdC10
aW1lcnMgYXJlIFNhbSBCcmF6ZWwsIFdlc2xleSBCcnlhbiwgQnJ5c29uIERlQ2hhbWJlYXUsIEFk
YW0gSGFkd2luLCBUeXJyZWxsIEhhdHRvbiwgU2NvdHQgSGVuZCwgTWFja2VuemllIEh1Z2hlcywg
U2kgV29vIEtpbSwgU2F0b3NoaSBLb2RhaXJhLCBTaGF1biBOb3JyaXMsIFJlbmF0byBQYXJhdG9y
ZSwgVGhvbWFzIFBpZXRlcnMsIEpvbiBSYWhtLCBYYW5kZXIgU2NoYXVmZmVsZSwgQW5keSBTdWxs
aXZhbiwgSGlkZXRvIFRhbmloYXJhLCBIYXJvbGQgVmFybmVyIElJSSwgSmV1bmdodW4gV2FuZyBh
bmQgRmFicml6aW8gWmFub3R0aS48L3A+PHA+VmFybmVyIElJSSB3YXMgYm9ybiBpbiBBa3JvbiBh
bmQgcmFpc2VkIGluIE5vcnRoIENhcm9saW5hLiBIdWdoZXMsIGEgQ2FuYWRpYW4sIGlzIGEgcHJv
ZHVjdCBvZiBLZW50IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkuPC9wPjxwPlJldHVybmluZyBjaGFtcHMgPC9w
PjxwPkluY2x1ZGVkIGluIHRoZSBmaWVsZCBhcmUgdGhyZWUgZm9ybWVyIEJyaWRnZXN0b25lIGNo
YW1waW9ucyAmIzgyMTI7IER1c3RpbiBKb2huc29uICgyMDE2KSwgUm9yeSBNY0lscm95ICgyMDE0
KSBhbmQgQWRhbSBTY290dCAoMjAxMSkuPC9wPjxwPk90aGVyIG5vdGFibGUgcGxheWVycyBhcmUg
UGF1bCBDYXNleSwgSmFzb24gRGF5LCBKYXNvbiBEdWZuZXIsIFJpY2tpZSBGb3dsZXIsIFNlcmdp
byBHYXJjaWEsIFphY2ggSm9obnNvbiwgQnJvb2tzIEtvZXBrYSwgTWF0dCBLdWNoYXIsIE1hcmMg
TGVpc2htYW4sIFBoaWwgTWlja2Vsc29uLCBIaWRla2kgTWF0c3V5YW1hLCBKdXN0aW4gUm9zZSwg
Sm9yZGFuIFNwaWV0aCwgQnViYmEgV2F0c29uIGFuZCBMZWUgV2VzdHdvb2QuPC9wPjxwPkR1Zm5l
ciBhbmQgWmFjaCBKb2huc29uIGJvdGggd29ya2VkIG9uIHRoZWlyIHN3aW5ncyBvbiBNb25kYXkg
YXQgdGhlIGRyaXZpbmcgcmFuZ2UuPC9wPjxwPkNhZGRpZSBzd2l0Y2ggPC9wPjxwPk1jSWxyb3kg
aGFzIHBhcnRlZCB3YXlzIHdpdGggbG9uZ3RpbWUgY2FkZGllIEouUC4gRml0emdlcmFsZCwgYWNj
b3JkaW5nIHRvIGEgUmV1dGVycyByZXBvcnQuPC9wPjxwPkZpdHpnZXJhbGQgbWFubmVkIE1jSWxy
b3kmIzgyMTc7cyBiYWcgZm9yIGFsbCBmb3VyIG9mIGhpcyBtYWpvciB0aXRsZXMuIFRoZSBUZWxl
Z3JhcGggcmVwb3J0ZWQgdGhhdCBjbG9zZSBmcmllbmQgSGFycnkgRGlhbW9uZCB3aWxsIGNhZGRp
ZSBmb3IgTWNJbHJveSB0aGUgbmV4dCB0d28gd2Vla3MuIDwvcD48cD5NY0lscm95IGRpZCBub3Qg
Y29tbWVudCBvbiB0aGUgc2l0dWF0aW9uIE1vbmRheSBhbmQgd2FzIG5vdCBwcmVzZW50IGF0IEZp
cmVzdG9uZSBDb3VudHJ5IENsdWIuIEhlIGlzIHNjaGVkdWxlZCB0byBtZWV0IHdpdGggdGhlIG1l
ZGlhIGluIEFrcm9uIG9uIFdlZG5lc2RheS48L3A+PHA+Rml0emdlcmFsZCBoYWQgYmVlbiB3aXRo
IE1jSWxyb3kgc2luY2Ugc2hvcnRseSBhZnRlciB0aGUgcGxheWVyIHR1cm5lZCBwcm9mZXNzaW9u
YWwgaW4gMjAwOC4gQXMgcmVjZW50bHkgYXMgbGFzdCB3ZWVrJiM4MjE3O3MgT3BlbiBDaGFtcGlv
bnNoaXAsIE1jSWxyb3kgc2FuZyBGaXR6Z2VyYWxkJiM4MjE3O3MgcHJhaXNlcyBhZnRlciByYWxs
eWluZyBmcm9tIG5lYXJseSBtaXNzaW5nIHRoZSBjdXQgdG8gZmluaXNoaW5nIHRpZWQgZm9yIGZv
dXJ0aC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIFtGaXR6Z2VyYWxkXSByZW1pbmRlZCBtZSB3aG8gSSB3YXMs
IGJhc2ljYWxseSwmIzgyMjE7IE1jSWxyb3kgdG9sZCBHb2xmIERpZ2VzdC4gJiM4MjIwO0hlIHNh
aWQsICYjODIxNjtZb3UmIzgyMTc7cmUgUm9yeSBNY0lscm95LCB3aGF0IGFyZSB5b3UgZG9pbmc/
IFdoYXQgdGhlIGYqKiogYXJlIHlvdSBkb2luZz8mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1jSWxyb3kmIzgyMTc7
cyBzcGxpdCBmcm9tIEZpdHpnZXJhbGQgaXMgdGhlIHNlY29uZCBub3RhYmxlIGRpc3NvbHV0aW9u
IG9mIGEgcGxheWVyLWNhZGRpZSBwYWlyaW5nIHRoaXMgc3VtbWVyIGZvbGxvd2luZyBNaWNrZWxz
b24mIzgyMTc7cyBzcGxpdCBmcm9tIGNhZGRpZSBKaW0gJiM4MjIwO0JvbmVzJiM4MjIxOyBNYWNr
YXkgbGFzdCBtb250aC4gTWlja2Vsc29uIGFuZCBNYWNrYXkgc3BsaXQgYWZ0ZXIgbW9yZSB0aGFu
IHR3byBkZWNhZGVzIHdvcmtpbmcgdG9nZXRoZXIuIE1pY2tlbHNvbiB3b24gYWxsIGZpdmUgb2Yg
aGlzIG1ham9yIHRpdGxlcyB3aXRoIE1hY2theSBhdCBoaXMgc2lkZS48L3A+PHA+TWFja2F5IG1h
ZGUgaGlzIGJyb2FkY2FzdCBkZWJ1dCBhcyBhIG1lbWJlciBvZiB0aGUgTkJDL0dvbGYgQ2hhbm5l
bCBhdCB0aGUgT3Blbi48L3A+PHA+U2NoZWR1bGUgdXBkYXRlIDwvcD48cD5Ub3VybmFtZW50IG9m
ZmljaWFscyBhbm5vdW5jZWQgdGhhdCBnYXRlcyBvbiBUaHVyc2RheSBhbmQgRnJpZGF5IHdpbGwg
bm93IG9wZW4gYXQgODozMCBhLm0uLCBvbmUgaG91ciBsYXRlciB0aGFuIHByZXZpb3VzbHkgc2No
ZWR1bGVkLiBTaHV0dGxlcyB3aWxsIGJlZ2luIHJ1bm5pbmcgMTUgbWludXRlcyBwcmlvciB0byBn
YXRlcyBvcGVuaW5nLiA8L3A+PHA+SGVyZSBpcyBhIGZ1bGwgbGlzdCBvZiBnYXRlIG9wZW5pbmcg
dGltZXMgZm9yIHRoZSBwdWJsaWMgZHVyaW5nIHRvdXJuYW1lbnQgd2VlazogV2VkbmVzZGF5LCA3
OjMwIGEubS47IFRodXJzZGF5IGFuZCBGcmlkYXksIDg6MzAgYS5tLjsgYW5kIFNhdHVyZGF5IGFu
ZCBTdW5kYXksIDcgYS5tLjwvcD48cD5UaWNrZXRzIHJlbWFpbiBhdmFpbGFibGUgYW5kIG1heSBi
ZSBwdXJjaGFzZWQgYXQgdGhlIGdhdGUuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCB2aXNpdCBCcmlk
Z2VzdG9uZUludml0YXRpb25hbC5jb20uPC9wPjxwPlF1aWNrIHB1dHRzIDwvcD48cD4mIzgyMjY7
JiM4MjAxO1RoZXJlIHdpbGwgYmUgMTggY291bnRyaWVzIHJlcHJlc2VudGVkIHRoaXMgeWVhciB3
aXRoIDMxIHBsYXllcnMgaGFpbGluZyBmcm9tIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLiA8L3A+PHA+JiM4
MjI2OyYjODIwMTtWYXJuZXIgSUlJLCBGbGVldHdvb2QgYW5kIFByZXNpZGVudHMgQ3VwIGNhcHRh
aW5zIFN0ZXZlIFN0cmlja2VyIGFuZCBOaWNrIFByaWNlIGFyZSBzY2hlZHVsZWQgdG8gbWVldCB3
aXRoIHRoZSBtZWRpYSBvbiBUdWVzZGF5LjwvcD48cD5Lb2Vwa2EsIE1jSWxyb3ksIFNwaWV0aCwg
UmFobSwgRGVDaGFtYmVhdSBhbmQgRHVzdGluIEpvaG5zb24gYXJlIHNjaGVkdWxlZCB0byBtZWV0
IHdpdGggdGhlIG1lZGlhIG9uIFdlZG5lc2RheS48L3A+PHA+TWljaGFlbCBCZWF2ZW4gY2FuIGJl
IHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zODI5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptYmVhdmVuQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0
aGU8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUJKVmFyc2l0eSIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjMzU7QUJKVmFyc2l0eSZuYnNwOzwvYT4gaGlnaCBzY2hvb2wgYmxv
ZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
d3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50
d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.