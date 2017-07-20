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British Open

British Open: American stars top the leaderboard after first round at Royal Birkdale

By Doug Ferguson
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 05:11 PM
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Jordan Spieth plays off the 5th tee during the first round of the British Open Golf Championship, at Royal Birkdale, Southport, England Thursday. (AP Photo/Dave Thompson)


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