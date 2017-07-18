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British Open

British Open: Back to playing like a favorite, Jordan Spieth ready to take on a balanced field at Royal Birkdale

By Doug Ferguson
Associated Press

Published: July 18, 2017 - 05:55 PM | Updated: July 19, 2017 - 08:19 AM
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From left: Phil Mickelson, Justin Thomas and Jordan Spieth talk as they walk the 6th fairway during a practice round ahead of the British Open Golf Championship, at Royal Birkdale, Southport, England Tuesday. (AP Photo/Dave Thompson)


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