British Open: Jordan Spieth battles through tough conditions to take 2-shot lead

PHA+U09VVEhQT1JULCBFbmdsYW5kOiBKb3JkYW4gU3BpZXRoIGV4cGVjdGVkIGEgcm91Z2ggdGlt
ZSBhdCB0aGUgQnJpdGlzaCBPcGVuIGJlZm9yZSBoZSBldmVuIGdvdCB0byB0aGUgZ29sZiBjb3Vy
c2UuPC9wPjxwPkhlIHNwZW50IEZyaWRheSBtb3JuaW5nIGF0IGhpcyByZW50ZWQgaG91c2UgaW4g
ZnJvbnQgb2YgdGhlIHRlbGV2aXNpb24sIHdhdGNoaW5nIHBsYXllcnMgYmF0dGxlIGEgcmVsZW50
bGVzcyB3aW5kIGF0IFJveWFsIEJpcmtkYWxlLCBhbGwgdGhlIHdoaWxlIGNoZWNraW5nIGEgZm9y
ZWNhc3QgdGhhdCB3YXMgZXZlbiB3b3JzZSBmb3Igd2hlbiBoZSBwbGF5ZWQgaW4gdGhlIGFmdGVy
bm9vbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHdhc24mIzgyMTc7dCBhIGdyZWF0IGZlZWxpbmcga25vd2lu
ZyB3ZSB3ZXJlIGNvbWluZyBpbnRvIHNvbWV0aGluZyBoYXJkZXIgdGhhbiB3aGF0IHdlIHdlcmUg
d2F0Y2hpbmcsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5TcGlldGggZGlkIG1vcmUgdGhhbiBqdXN0
IHN1cnZpdmUuPC9wPjxwPldpdGggYSBzaG9ydCBnYW1lIGFzIHNoYXJwIGFzIGl0IGhhcyBiZWVu
IGFsbCB5ZWFyLCBhbmQgYSAzLXdvb2QgdGhhdCB0dXJuZWQgb3V0IGEgbG90IGJldHRlciB0aGFu
IGl0IGxvb2tlZCBhbmQgbGVkIHRvIGFuIGVhZ2xlLCBTcGlldGggc2VpemVkIGNvbnRyb2wgd2l0
aCBhIDEtdW5kZXIgNjkgdGhhdCBnYXZlIGhpbSBhIDItc2hvdCBsZWFkIG92ZXIgTWF0dCBLdWNo
YXIgZ29pbmcgaW50byB0aGUgd2Vla2VuZC48L3A+PHA+U3BpZXRoIHR1cm5lZCBhIGJvZ2V5IG9y
IHdvcnNlIGludG8gYW4gdW5saWtlbHkgcGFyIGJ5IGNoaXBwaW5nIGluIGZyb20ganVzdCBzaG9y
dCBvZiB0aGUgMTB0aCBncmVlbi4gQW5kIGhlIGxlYXJuZWQgZW5vdWdoIGZyb20gd2F0Y2hpbmcg
VFYgdG8ga25vdyB0aGF0IGdvaW5nIGEgbGl0dGxlIGxvbmcgb24gdGhlIHBhci01IDE1dGggd291
bGQgZ2l2ZSBoaW0gYSBiZXR0ZXIgYmlyZGllIGNoYW5jZSB0aGFuIHBsYXlpbmcgc2hvcnQuIFNv
IGhlIHN3aXRjaGVkIGZyb20gYSAzLWlyb24gdG8gYSAzLXdvb2QsIGhpdCBpdCBhIGxpdHRsZSBv
ZmYgdGhlIG5lY2sgYW5kIHdhdGNoZWQgaXQgcnVuIGhvdCBhbmQgZmFzdCBzb21lIDEwMCB5YXJk
cyBhbG9uZyB0aGUgd2V0IHR1cmYgdG8gYWJvdXQgMTggZmVldCBhd2F5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SSBtaXNoaXQgdGhlIHNob3QsIHdoaWNoIGlzIHByb2JhYmx5IHdoeSBpdCBsb29rZWQgc28gZ3Jv
c3MsJiM4MjIxOyBTcGlldGggc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgaGl0IGl0IGxvdyBvZmYgdGhlIGhlZWws
IHdoaWNoIGlzIGVhc3kgdG8gZG8gd2hlbiB5b3UmIzgyMTc7cmUgdHJ5aW5nIHRvIGNhcnZlIGEg
Y3V0LiBBbmQgaXQganVzdCAuLi4gb25lIGhvcCwgc2Nvb3RlZCBhcm91bmQgdGhlIGdyb3VwIG9m
IGJ1bmtlcnMgdGhlcmUsIGFuZCB0aGVuIGl0IHdhcyBvYnZpb3VzbHkgZm9ydHVuYXRlIHRvIGdl
dCBhbGwgdGhlIHdheSB0byB0aGUgZ3JlZW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgZmxpZ2h0IG9mIHRo
YXQgMy13b29kIGxvb2tlZCBhcyB1Z2x5IGFzIHRoZSB3ZWF0aGVyLiBUaGUgb3V0Y29tZSB3YXMg
YXMgYnJpZ2h0IGFzIGhpcyBjaGFuY2VzIG9mIGdldHRpbmcgaGlzIG5hbWUgb24gYW5vdGhlciBt
YWpvciBjaGFtcGlvbnNoaXAgdHJvcGh5LjwvcD48cD5TcGlldGggaXMgYXQgNi11bmRlciAxMzQu
IEl0IGlzIHRoZSAxMnRoIHRpbWUgaGUgaGFzIGJlZW4gYXRvcCB0aGUgbGVhZGVyYm9hcmQgYXQg
YSBtYWpvciwgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBmb3VydGggcm91bmRzIG9mIHRoZSBNYXN0ZXJzIGFuZCBV
LlMuIE9wZW4gdGhhdCBoZSB3b24gaW4gMjAxNS4gU3BpZXRoIGlzIHRoZSBzb2xlIGxlYWRlciBh
dCBhIG1ham9yIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBzaW5jZSB0aGUgdGhpcmQgcm91bmQgb2YgdGhl
IE1hc3RlcnMgbGFzdCB5ZWFyLCB3aGVuIGhlIHdhcyBydW5uZXItdXAgdG8gRGFubnkgV2lsbGV0
dC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FueXRpbWUgeW91JiM4MjE3O3JlIGluIHRoZSBsYXN0IGdyb3VwIG9u
IGEgd2Vla2VuZCBpbiBhIG1ham9yIC4uLiB5b3UgZ2V0IG5lcnZvdXMuIEFuZCBJJiM4MjE3O2xs
IGJlIGZlZWxpbmcgaXQgdGhpcyB3ZWVrZW5kIGEgYml0LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIw
O0J1dCBJIGVuam95IGl0LiBBcyBsb25nIGFzIEkgYXBwcm9hY2ggaXQgcG9zaXRpdmVseSBhbmQg
cmVjb2duaXplIHRoYXQgdGhpcyBpcyB3aGF0IHlvdSB3YW50IHRvIGZlZWwgYmVjYXVzZSB5b3Um
IzgyMTc7cmUgaW4gdGhlIHBvc2l0aW9uIHlvdSB3YW50IHRvIGJlIGluLCB0aGVuIHRoZSBlYXNp
ZXIgaXQgaXMgdG8gaGl0IHNvbGlkIHNob3RzIGFuZCB0byBjcmVhdGUgc29saWQgcm91bmRzLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+S3VjaGFyIHBsYXllZCBpbiB0aGUgbW9ybmluZyBpbiBzdGVhZGlseSBzdHJv
bmcgd2luZCwgYnV0IHdpdGhvdXQgcmFpbiwgYW5kIHBpZWNlZCB0b2dldGhlciBhIHNvbGlkIHJv
dW5kIHVudGlsIGEgZmV3IG1pc3Rha2VzIGF0IHRoZSBlbmQgZm9yIGEgNzEuIEhlIGlzIGF0IDQt
dW5kZXIgMTM2LCBhbmQgaXQgd291bGQgaGF2ZSBiZWVuIGEgZ29vZCBiZXQgdGhhdCBoZSB3b3Vs
ZCBiZSBsZWFkaW5nIHdpdGggdGhlIG5hc3R5IHdlYXRoZXIgdGhhdCBhcnJpdmVkLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSB0aGluayB0aGF0JiM4MjE3O3Mgd2hhdCBwZW9wbGUgZW5qb3kgYWJvdXQgdGhlIEJy
aXRpc2ggT3BlbiBpcyB3YXRjaGluZyB0aGUgaGFyZCB3aW5kLCB0aGUgcmFpbiwgdGhlIGd1eXMg
anVzdCB0cnlpbmcgdG8gc3Vydml2ZSBvdXQgdGhlcmUsJiM4MjIxOyBLdWNoYXIgc2FpZC4gJiM4
MjIwO1RvZGF5IGlzIG15IGRheS4gSSBnZXQgdG8ga2ljayBiYWNrIGluIHRoZSBhZnRlcm5vb24g
YW5kIHdhdGNoIHRoZSBndXlzIGp1c3QgdHJ5IHRvIHN1cnZpdmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSB3
b3VuZCB1cCB3YXRjaGluZyBhbm90aGVyIHNob3J0LWdhbWUgY2xpbmljIGZyb20gU3BpZXRoLjwv
cD48cD5UaGUga2V5IHRvIGhpcyByb3VuZCBjYW1lIGluIHRoZSBtaWRkbGUsIHN0YXJ0aW5nIHdp
dGggYSAxMC1mb290IHBhciBwdXR0IG9uIE5vLiA4IGFmdGVyIGhlIGRyb3ZlIGludG8gYSBwb3Qg
YnVua2VyLiBUaGUgYmlnZ2VzdCBicmVhayBjYW1lIGF0IE5vLiAxMCwgd2hlbiB0aGUgcmFpbiB3
YXMgcG91bmRpbmcgUm95YWwgQmlya2RhbGUuIFNwaWV0aCBoaXQgaW50byBhbm90aGVyIHBvdCBi
dW5rZXIgb2ZmIHRoZSB0ZWUsIGNvdWxkIG9ubHkgYWR2YW5jZSBpdCBvdXQgc2lkZXdheXMsIGFu
ZCBjYW1lIHVwIHNob3J0IG9mIHRoZSBncmVlbiBpbiBsaWdodCByb3VnaC48L3A+PHA+JiM4MjIw
O01hc3NpdmUsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkIGFib3V0IHRoZSBjaGlwLWluIHBhci4gJiM4MjIwO05v
dGhpbmcgc2FpZCAmIzgyMTY7NCYjODIxNzsgYWJvdXQgdGhpcyBob2xlLiBJIGZlZWwgYSBsaXR0
bGUgZ3VpbHR5IGFib3V0IHRha2luZyA0IG9uIHRoZSBjYXJkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QW5kIGhl
IHdhc24mIzgyMTc7dCB0aHJvdWdoIGp1c3QgeWV0LiBTcGlldGggcm9sbGVkIGluIGEgMzUtZm9v
dCBiaXJkaWUgcHV0dCBhY3Jvc3MgdGhlIDExdGggZ3JlZW4sIGFuZCB0aGVuIGFmdGVyIHdhdGNo
aW5nIEhlbnJpayBTdGVuc29uJiM4MjE3O3MgdGVlIHNob3Qgb24gdGhlIHBhci0zIDEydGggbGFu
ZCBzb2Z0bHksIFNwaWV0aCByZWFsaXplZCBoZSBjb3VsZCB0YWtlIG9uIHRoZSBmbGFnLiBIZSBo
aXQgNy1pcm9uIHRvIDIgZmVldCBmb3IgYW5vdGhlciBiaXJkaWUsIGFuZCBmb2xsb3dlZCB0aGF0
IHdpdGggYSBiZWF1dGlmdWwgcGl0Y2ggdG8gdGFwLWluIHJhbmdlIGZvciBwYXIgb24gdGhlIDEz
dGguPC9wPjxwPkV2ZW4gc28sIGhpcyB3b3JrIGlzIGZhciBmcm9tIG92ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBj
aGFzaW5nIHBhY2sgZmVhdHVyZXMgVS5TLiBPcGVuIGNoYW1waW9uIEJyb29rcyBLb2Vwa2EsIHdo
byBmYWlsZWQgdG8gbWFrZSBhIGJpcmRpZSBidXQgc3RheWVkIGluIHRoZSBodW50IHdpdGggMTYg
cGFycyBpbiBhIDcyLCBhbmQgSWFuIFBvdWx0ZXIgd2l0aCBoaXMgbmV3Zm91bmQgY29uZmlkZW5j
ZSwgd2hpY2ggaXMgZ3Jvd2luZyBldmVuIGhpZ2hlciB3aXRoIHRoZSBzdXBwb3J0IG9mIHRoZSBF
bmdsaXNoIGNyb3dkLiBQb3VsdGVyIHNob3QgNzAuPC9wPjxwPk5vdCB0byBiZSBvdmVybG9va2Vk
IGlzIFJvcnkgTWNJbHJveSwgd2hvIHJlY292ZXJlZCBmcm9tIGEgaG9ycmlmaWMgc3RhcnQgVGh1
cnNkYXkgdG8gc2FsdmFnZSBhIDcxLCBhbmQgdGhlbiBrZXB0IHJpZ2h0IG9uIHJvbGxpbmcuIE1j
SWxyb3ksIHdobyB3YXMgNSBvdmVyIHRocm91Z2ggdGhlIG9wZW5pbmcgc2l4IGhvbGVzIG9mIHRo
ZSB0b3VybmFtZW50LCByYW4gb2ZmIHRocmVlIGJpcmRpZXMgd2l0aCBmdWxsIGNvbnRyb2wgb2Yg
ZXZlcnkgc2hvdCBvbiB0aGUgZnJvbnQgbmluZS48L3A+PHA+QW5kIG11Y2ggbGlrZSBTcGlldGgs
IGhlIGtlcHQgaGlzIHJvdW5kIHRvZ2V0aGVyIHdpdGggY3J1Y2lhbCBwYXIgc2F2ZXMgZWFybHkg
b24gdGhlIGJhY2sgbmluZSB3aGVuIHRoZSB3aW5kIHdhcyBhdCBpdHMgd29yc3QuIE1jSWxyb3kg
cG9zdGVkIGEgNjggYW5kIHdhcyBhdCAxLXVuZGVyIDEzOSwgb25seSA1IHNob3RzIGJlaGluZCB3
aXRoIG9ubHkgZml2ZSBwbGF5ZXJzIGluIGZyb250IG9mIGhpbS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RvIGJl
IGluIGFmdGVyIHR3byBkYXlzIGFuZCBiZSB1bmRlciBwYXIgZm9yIHRoaXMgY2hhbXBpb25zaGlw
IGFmdGVyIHRoZSB3YXkgSSBzdGFydGVkLCBJJiM4MjE3O20gZWNzdGF0aWMgd2l0aCB0aGF0LCYj
ODIyMTsgTWNJbHJveSBzYWlkLjwvcD48cD5Ob3QgZXZlcnlvbmUgZ290IG9mZiBzbyBlYXN5Ljwv
cD48cD5KdXN0aW4gVGhvbWFzLCB3aG8gc3RhcnRlZCB0aGUgc2Vjb25kIHJvdW5kIGp1c3QgMiBz
aG90cyBiZWhpbmQsIGRyb3ZlIGludG8gdGhlIGdvcnNlIG9uIHRoZSBmaXJzdCBob2xlIGFuZCB0
b29rIGRvdWJsZSBib2dleS4gVGhhdCB3YXNuJiM4MjE3O3QgbmVhcmx5IGFzIGJhZCBhcyB0aGUg
c2l4dGggaG9sZSwgd2hlcmUgaGUgdHJpZWQgdGhyZWUgdGltZXMgdG8gaGFtbWVyIG91dCBvZiB0
aGUgdGhpY2sgbmF0aXZlIGdyYXNzIHdlbGwgcmlnaHQgb2YgdGhlIGZhaXJ3YXkuIEhlIGNvdWxk
biYjODIxNzt0IGZpbmQgdGhlIGJhbGwgYWZ0ZXIgdGhlIHRoaXJkIG9uZSwgYW5kIGhlIHdvdW5k
IHVwIHRha2luZyBhIHF1aW50dXBsZS1ib2dleSA5LiBUaG9tYXMgbWFkZSBhbm90aGVyIGRvdWJs
ZSBib2dleSBvbiB0aGUgMTN0aCBob2xlIGFuZCBzaG90IDgwLjwvcD48cD5TcGlldGggbmV2ZXIg
bG9va2VkIGFzIGlmIGhlIHdhcyB1bmRlciBhbnkgc3RyZXNzLCBleGNlcHQgZm9yIGhpcyB0ZWUg
c2hvdCBpbnRvIHRoZSBidW5rZXIgb24gTm8uIDguIEEgQnJpdGlzaCB3cml0ZXIgc3VnZ2VzdGVk
IGEgbGlwLXJlYWRlciBjb3VsZCBoYXZlIGRldGVjdGVkIHNvbWUgY2hvaWNlIHdvcmRzIGNvbWlu
ZyBvdXQgb2YgaGlzIG1vdXRoLiBTcGlldGggc21pbGVkIGFuZCByZXBsaWVkLCAmIzgyMjA7SSBz
cGVhayBBbWVyaWNhbi4gWW91IHByb2JhYmx5IGRpZG4mIzgyMTc7dCB1bmRlcnN0YW5kIG1lLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGxhbmd1YWdlIG9mIGhpcyBjbHVicyAmIzgyMTI7IGVzcGVjaWFsbHkg
dGhlIHdlZGdlIGFuZCB0aGUgcHV0dGVyICYjODIxMjsgd2FzIGFsbCB0b28gZmFtaWxpYXIuPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.