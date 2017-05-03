All CATEGORIES
☰ Menu

Golf

Golf: Dustin Johnson is healthy, rusty and playing again

By Doug Ferguson
Associated Press

Published: May 3, 2017 - 04:31 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this April 4 photo, Dustin Johnson hits from a bunker to the second green during a practice round at the Masters golf tournament, in Augusta, Ga. The world's No. 1-ranked player was forced to withdraw from the Masters on because of a lower back injury suffered less than 24 hours earlier in a freak fall at the home he was renting for the week. (Curtis Compton/Atlanta Journal-Constitution via AP)


MORE IN SPORTS

tribe04cut_01 Paul Sancya - AP
Indians 3, Tigers 2: Three runs in fourth inning enough for Indians

DETROIT: Jose Ramirez has shown a knack for coming up with the right hit at the right time. That was the case again Wednesday night as the Indians took down the Detroit Tigers 3-2 at Comerica Park.

cavs04cut_01
Marla Ridenour: No matter the adjustments, Raptors have no answers for LeBron James, Cavaliers
lebeer03cut_2
LeBron passes on beer offer from Great Lakes Brewing Company — reportedly threatens lawsuit
cnotes04cut
Cavaliers notebook: LeBron James, coach Tyronn Lue express admiration for Celtics guard Isaiah Thomas
tnotes04cut
Indians notebook: Ace Corey Kluber placed on 10-day disabled list with lower back strain; reliever Joe Colon recalled
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next