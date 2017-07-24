All CATEGORIES
☰ Menu

Golf

Golf: Jordan Spieth puts his name among golf’s greats but says he has a long way to go before it belongs

By Doug Ferguson
Associated Press

Published: July 24, 2017 - 03:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jordan Spieth of the United States celebrates his birdie on the 16th hole during the final round of the British Open Golf Championship, at Royal Birkdale, in Southport, England, Sunday. (AP Photo)


MORE IN SPORTS

tribe25cut_00 Tony Dejak - AP
Indians 6, Reds 2: Carlos Santana belts two home runs, Indians extend win streak to four games

CLEVELAND: The 1-5 road trip all of a sudden seems like it took place much longer ago than only a week.

ulrich25web
Nate Ulrich’s Browns analysis: The 10 non-quarterbacks the franchise needs to step up most this year
Nate Ulrich’s Browns analysis: Burning questions (and answers) heading into training camp
Charged with Kyrie Irving’s trade request, Koby Altman thrown into fire as Cavaliers general manager
cavs25cut_01
Trying to jump-start his career, Derrick Rose agrees to one-year contract with Cavaliers
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next