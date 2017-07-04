All CATEGORIES
☰ Menu

Golf: Analysis

Golf: Jordan Spieth wants reputation as being a good closer

By Doug Ferguson
Associated Press

Published: July 4, 2017 - 08:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In a Feb. 2017 file photo, Jordan Spieth reacts on the 18th green of the Pebble Beach Golf Links after winning the AT&T Pebble Beach National Pro-Am golf tournament, in Pebble Beach, Calif. Spieth says he wants to build a reputation for being a good closer in golf. (AP Photo/Eric Risberg, File)


MORE IN SPORTS

tribe05_11 Tony Dejak - AP
Padres 1, Indians 0: Corey Kluber makes history in loss - 7:12 AM

CLEVELAND: Indians ace Corey Kluber elevated his recent stretch to a plateau no other pitcher in franchise history has reached, but a lineup that came up short multiple times and a run of poor defensive plays led to a 1-0 loss to the San Diego Padres on Tuesday night in front of a sellout crowd at Progressive Field.

tnotes05_01
Indians manager Terry Francona misses Tuesday’s game, has tests at Cleveland Clinic - 7:56 AM
High school wrestling: Wadsworth coach John Gramuglia selected to be enshrined in National Wrestling Hall of Fame and Museum
MLB notebook: Yankees’ Starling Castro might miss All-Star Game due to injury
racers05
Racers report: Racers move into second place with eight wins in past 11 games
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next