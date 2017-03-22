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WGC Match Play

Golf roundup: A rough, emotional day for top seeds at Match Play

By Doug Ferguson
Associated Press

Published: March 22, 2017 - 09:32 PM
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Jordan Spieth gestures as his tee shot goes left on the sixth hole during round-robin play at the Dell Technologies Match Play golf tournament at Austin County Club, Wednesday in Austin, Texas. (AP Photo/Eric Gay)


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