Golf roundup: A rough, emotional day for top seeds at Match Play

PHA+QVVTVElOLCBUZXhhczogRGVmZW5kaW5nIGNoYW1waW9uIEphc29uIERheSBsYXN0ZWQgb25s
eSBzaXggaG9sZXMgYXQgdGhlIERlbGwgVGVjaG5vbG9naWVzIE1hdGNoIFBsYXkgdW50aWwgYSBo
ZWF2eSBoZWFydCBmb3JjZWQgYW4gZWFybHkgZGVwYXJ0dXJlLjwvcD48cD5Sb3J5IE1jSWxyb3kg
YW5kIEpvcmRhbiBTcGlldGggbWlnaHQgbm90IGJlIGZhciBiZWhpbmQuPC9wPjxwPlRoZSBvcGVu
aW5nIHJvdW5kIG9mIGdvbGYmIzgyMTc7cyBtb3N0IHVucHJlZGljdGFibGUgdG91cm5hbWVudCB0
b29rIGEgc3R1bm5pbmcgdHVybiBXZWRuZXNkYXkgd2hlbiB0aGUgdGhpcmQtc2VlZGVkIERheSBh
YnJ1cHRseSBjb25jZWRlZCBoaXMgbWF0Y2ggdG8gUGF0IFBlcmV6LCB0aGVuIHdpcGVkIGF3YXkg
dGVhcnMgYXMgaGUgcmV2ZWFsZWQgaGlzIG1vdGhlciBoYXMgbHVuZyBjYW5jZXIuIERheSB3aXRo
ZHJldyB0byBiZSB3aXRoIGhlciBpbiBPaGlvIGZvciBzdXJnZXJ5IG9uIEZyaWRheS48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBhIHZlcnksIHZlcnkgaGFyZCB0aW1lIGZvciBtZSB0byBl
dmVuIGJlIHRoaW5raW5nIGFib3V0IHBsYXlpbmcgZ29sZiwmIzgyMjE7IERheSBzYWlkLiAmIzgy
MjA7QW5kIEkga25vdyBteSBtb20gc2F5cyBub3QgdG8gbGV0IGl0IGdldCB0byBtZSwgYnV0IGl0
IHJlYWxseSBoYXMuIFNvIEkganVzdCBuZWVkIHNvbWUgdGltZSBhd2F5IHdpdGggaGVyIHRvIG1h
a2Ugc3VyZSB0aGF0IGV2ZXJ5dGhpbmcgZ29lcyB3ZWxsIGJlY2F1c2UgdGhpcyBoYXMgYmVlbiB2
ZXJ5LCB2ZXJ5IHRvdWdoIGZvciBtZS4gU28gSSYjODIxNzttIGdvaW5nIHRvIGRvIG15IGJlc3Qg
YW5kIHRyeSBhbmQgYmUgdGhlcmUgdGhlIGJlc3QgSSBjYW4gZm9yIGhlciBiZWNhdXNlIHNoZSBp
cyB0aGUgcmVhc29uIHRoYXQgSSYjODIxNzttIHBsYXlpbmcgZ29sZiB0b2RheS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkR1c3RpbiBKb2huc29uIGhhZCBubyB0cm91YmxlIGluIGhpcyBkZWJ1dCBhcyB0aGUgTm8u
IDEgc2VlZC4gSGUgaGFkIGZpdmUgYmlyZGllcyBpbiBoaXMgb3BlbmluZyBlaWdodCBob2xlcyBh
dCBBdXN0aW4gQ291bnRyeSBDbHViIGFuZCB0aGVyZSB3YXNuJiM4MjE3O3QgbXVjaCBXZWJiIFNp
bXBzb24gY291bGQgZG8sIGJ1dCB0cnkgdG8gZXh0ZW5kIHRoZSBtYXRjaCBhcyBsb25nIGFzIGhl
IGNvdWxkLiBJdCBsYXN0ZWQgMTUgaG9sZXMgaW4gYSA1LWFuZC0zIHZpY3RvcnkuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtHb3QgYSBsb25nIHdheSB0byBnbywgYnV0IGdldHRpbmcgdGhlIGZpcnN0IG1hdGNoIGlu
IHRoZSBib29rcyB3aXRoIGEgd2luIGlzIGRlZmluaXRlbHkgYSBoZWFkIHN0YXJ0LCYjODIyMTsg
Sm9obnNvbiBzYWlkLjwvcD48cD5NY0lscm95IChOby4gMikgYW5kIFNwaWV0aCAoTm8uIDUpIGZh
Y2UgY3JpdGljYWwgbWF0Y2hlcyB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgd2F5LjwvcD48cD5NY0lscm95LCB0
aGUgMjAxNSBjaGFtcGlvbiBhbmQgYSBzZW1pZmluYWxpc3QgbGFzdCB5ZWFyLCBhcHBlYXJlZCB0
byBzZWl6ZSBjb250cm9sIGFnYWluc3QgU29yZW4gS2plbGRzZW4gd2hlbiBoZSB3b24gdGhyZWUg
c3RyYWlnaHQgaG9sZXMgdG8gdGFrZSB0aGUgbGVhZCwgaW5jbHVkaW5nIGEgNDEwLXlhcmQgZHJp
dmUgb24gdGhlIHBhci01IDEydGggaG9sZSBhbmQgYW5vdGhlciBkcml2ZSBvdmVyIHRoZSB3YXRl
ciB0byB0aGUgZWRnZSBvZiB0aGUgZ3JlZW4gb24gdGhlIDMxNy15YXJkIDEzdGggaG9sZSBpbnRv
IHRoZSB3aW5kLjwvcD48cD5LamVsZHNlbiwgY3Jpc3AgYXMgZXZlciB3aXRoIGhpcyBzaG9ydCBp
cm9ucywgcmFuIG9mZiBmb3VyIHN0cmFpZ2h0IGJpcmRpZXMgdG8gZW5kIHRoZSBtYXRjaC4gSGUg
dG9vayBhIDEtdXAgbGVhZCB3aXRoIGEgd2VkZ2UgaW4gdGlnaHQgb24gdGhlIHBhci01IDE2dGgs
IGFuZCB0aGVuIGhpcyBwaXRjaGluZyB3ZWRnZSB0aGF0IGxhbmRlZCBpbmNoZXMgZnJvbSB0aGUg
Y3VwIGFuZCBzZXR0bGVkIDIgZmVldCBhd2F5IGZvciBhIGJpcmRpZSBvbiB0aGUgMTd0aCB0byBl
bmQgaXQuIEtqZWxkc2VuIHdhcyA2IHVuZGVyIG9uIHRoZSByb3VuZC48L3A+PHA+SXQgd2FzIHRo
ZSBmaXJzdCB0aW1lIE1jSWxyb3kgaGFkIGxvc3QgaGlzIG9wZW5pbmcgbWF0Y2ggc2luY2UgMjAx
MyB3aGVuIE1hdGNoIFBsYXkgd2FzIHNpbmdsZSBlbGltaW5hdGlvbi48L3A+PHA+U3BpZXRoIGRp
ZG4mIzgyMTc7dCBwdXQgbXVjaCBvZiBhIGZpZ2h0IGFnYWluc3QgSGlkZXRvIFRhbmloYXJhIG9m
IEphcGFuLCBtYWtpbmcgaGlzIGRlYnV0IGluIE1hdGNoIFBsYXkuPC9wPjxwPldpdGggdGhlIFRl
eGFzIGNyb3dkIG9uIGhpcyBzaWRlLCBTcGlldGggbWlzc2VkIGEgc2hvcnQgYmlyZGllIGF0dGVt
cHQgdGhhdCB3b3VsZCBoYXZlIGdpdmVuIGhpbSB0aGUgbGVhZCBvbiBOby4gNS48L3A+PHA+VHdv
IGhvbGVzIGxhdGVyLCBUYW5paGFyYSBwb3VyZWQgaW4gYW4gMTgtZm9vdCBiaXJkaWUgcHV0dCBh
bmQgU3BpZXRoIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IG1hdGNoIGhpbS4gQW5kIGhlIG5ldmVyIGNhdWdodCB1
cC4gU3BpZXRoIGRpZG4mIzgyMTc7dCB3aW4gYSBob2xlIHVudGlsIHRoZSAxNHRoICYjODIxMjsg
d2l0aCBhIGJvZ2V5ICYjODIxMjsgYW5kIFNwaWV0aCBnYXZlIGhpbSB0aGUgbmV4dCBob2xlIHdo
ZW4gaGlzIHdlZGdlIHNhaWxlZCBvdmVyIHRoZSAxNXRoIGdyZWVuLjwvcD48cD5TcGlldGggYW5k
IE1jSWxyb3kgYXJlIG5vdCBkb25lIHlldCwgdGhvdWdoIHRoZXkgbmVlZCBzb21lIGhlbHAuPC9w
PjxwPlRoZSBiZXN0IHJlY29yZCBmcm9tIHRoZSAxNiBmb3VyLW1hbiBncm91cHMgYWR2YW5jZSB0
byB0aGUga25vY2tvdXQgc3RhZ2Ugb24gU2F0dXJkYXkuIFRpZXMgYXJlIGRldGVybWluZWQgYnkg
YSBzdWRkZW4tZGVhdGggcGxheW9mZiwgYW5kIGhlYWQtdG8taGVhZCBtYXRjaHVwcyBkbyBub3Qg
Y291bnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIG9idmlvdXNseSBoYXZlIHRvIHRha2UgY2FyZSBvZiBteSBl
bmQgb2YgdGhlIGJhcmdhaW4gdG9tb3Jyb3csJiM4MjIxOyBTcGlldGggc2FpZCwgd2hvIG5leHQg
ZmFjZXMgWXV0YSBJa2VkYS48L3A+PHA+SGlkZWtpIE1hdHN1eWFtYSAoTm8uIDQpIHdhc24mIzgy
MTc7dCBhbGwgdGhhdCBoYXBweSwgZWl0aGVyLiBIZSBtaXNzZWQgYSA2LWZvb3QgYmlyZGllIHB1
dHQgYWdhaW5zdCBKaW0gRnVyeWsgYW5kIGhhZCB0byBzZXR0bGUgZm9yIGEgaGFsdmUuIFNlcmdp
byBHYXJjaWEsIG1lYW53aGlsZSwgd2FzIHRocmlsbGVkIHRvIGdldCBhIGhhbHZlIGFnYWluc3Qg
U2hhbmUgTG93cnkuPC9wPjxwPlRoZSBTcGFuaWFyZCBuZXZlciBsZWQgb24gdGhlIGJhY2sgbmlu
ZSBhbmQgd2FzIDEgZG93biBnb2luZyB0byB0aGUgMTh0aC4gTG93cnkgaGl0IGRyaXZlciB3ZWxs
IGxlZnQgaW50byB0aGUgc2hhZ2d5IGdyYXNzIG9mIGEgaGF6YXJkLCBkaWQgd2VsbCB0byBnZXQg
aXQgb24gdGhlIGdyZWVuIGJ1dCB0aGVuIHRocmVlLXB1dHRlZCBmb3IgYSBib2dleS48L3A+PHA+
SnVzdGluIFRob21hcyAoTm8uIDYpLCBmZWxsIGJlaGluZCBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgaW4g
aGlzIG1hdGNoIGFnYWluc3QgQ2hyaXMgV29vZCBvbiB0aGUgMTN0aCBob2xlLiBUaG9tYXMgd29u
IHRoZSBuZXh0IHR3byBhbmQgdGhlbiBjbG9zZWQgaGltIG91dCBvbiB0aGUgMTd0aC4gTmV4dCB1
cCBmb3IgdGhlIFBHQSBUb3VyJiM4MjE3O3Mgb25seSB0aHJlZS10aW1lIHdpbm5lciB0aGlzIHNl
YXNvbiBpcyBLZXZpbiBOYS48L3A+PHA+T25seSBuaW5lIG9mIHRoZSAzMiBtYXRjaGVzIHdlbnQg
dGhlIGRpc3RhbmNlLiBDaGFybCBTY2h3YXJ0emVsIGhhZCB0aGUgc2hvcnRlc3QgZGF5LCBlbmRp
bmcgaGlzIG1hdGNoIGFnYWluc3QgQnllb25nIEh1biBvbiB0aGUgMTN0aCBob2xlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.