Golf roundup: A wicked day of wind and rain at Pebble Beach

PHA+Sm9yZGFuIFNwaWV0aCBjb3VsZCBiYXJlbHkgc3RhbmQgdXAgYW5kIHdvcnJpZWQgaGlzIGhh
dCB3b3VsZCBmbHkgb2ZmIGluIHRoZSBtaWRkbGUgb2YgaGlzIHN3aW5nLjwvcD48cD5Gcm9tIDE3
NiB5YXJkcyBkb3duaGlsbCB0byB0aGUgcGFyLTMgMTF0aCBncmVlbiBhdCBNb250ZXJleSBQZW5p
bnN1bGEgaW4gUGViYmxlIEJlYWNoLCBDYWxpZi4sIGhlIHJpcHBlZCBhIDQtaXJvbiBhbmQgaG9w
ZWQgZm9yIHRoZSBiZXN0LiBXaGVuIGhlIHNhdyBpdCBsYW5kIGFib3V0IDYgZmVldCBmcm9tIHRo
ZSBmbGFnLCBoZSBkZWNsYXJlZCB0byBhbnlvbmUgd2l0aGluIGVhcnNob3QsICYjODIyMDtUaGF0
JiM4MjE3O3MgdGhlIGJlc3Qgc2hvdCBJJiM4MjE3O3ZlIGV2ZXIgaGl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+
VGhpcyB3YXMgYSBzbmFwc2hvdCBvZiB0aGUgbmFzdHkgc2lkZSBvZiB0aGUgQVQmYW1wO1QgUGVi
YmxlIEJlYWNoIFByby1BbSwgd2l0aCBzZXZlcmUgY29uZGl0aW9ucyB0aGF0IG9uY2UgbGVkIHRv
IHRoZSB0ZXJtICYjODIyMDtDcm9zYnkgd2VhdGhlciYjODIyMTsgZnJvbSB0aGUgZGF5cyB3aGVu
IEJpbmcgQ3Jvc2J5IHdhcyB0aGUgaG9zdCBhbmQgUGViYmxlIGNvdWxkIGJlIGEgYmxlbmQgb2Yg
YmVhdXR5IGFuZCBiZWFzdC48L3A+PHA+VGhlIFBHQSBUb3VyIG1vdmVkIHVwIHRlZSB0aW1lcyBi
eSBhbiBob3VyIHRvIHRyeSB0byBiZWF0IHRoZSBzdG9ybXMsIGJ1dCBpdCB3YXNuJiM4MjE3O3Qg
ZW5vdWdoLiBBbHJlYWR5IHNhdHVyYXRlZCwgdGhlIGdyZWVucyBvbiBhbGwgdGhyZWUgY291cnNl
cyBiZWdhbiBob2xkaW5nIGVub3VnaCB3YXRlciB0aGF0IHBsYXkgd2FzIHN1c3BlbmRlZC48L3A+
PHA+U2V1bmctWXVsIE5vaCwgSm9lbCBEYWhtZW4gYW5kIFJpY2sgTGFtYiBlYWNoIHNob3QgYSA0
LXVuZGVyIDY4IGF0IFNweWdsYXNzIEhpbGwgdG8gc2hhcmUgdGhlIGxlYWQsIGFuZCBtb3JlICYj
MTczO2ltcG9ydGFudGx5LCB0aGV5IHdlcmUgYW1vbmcgdGhlIDc1IHBsYXllcnMgd2hvIGZpbmlz
aGVkLiBUaGUgcmVzdCBoYWQgdG8gcmV0dXJuIGF0IDc6MzAgYS5tLiBGcmlkYXkgdG8gZmluaXNo
IHRoZSByb3VuZCBiZWZvcmUgbW92aW5nIG9uIHRvIGFub3RoZXIgY291cnNlLjwvcD48cD5TcHln
bGFzcyBoYXMgdGhlIG1vc3Qgc2hlbHRlciBmcm9tIHRoZSB3aW5kIGJlY2F1c2Ugb2YgdGhlIGlu
bGFuZCBob2xlcyBjdXQgdGhyb3VnaCBhIGZvcmVzdC48L3A+PHA+TWFyayBIdWJiYXJkIGhhZCBh
IDMtdW5kZXIgNjkgYXQgUGViYmxlIEJlYWNoLCB3aGljaCBpcyBleHBvc2VkIGFsb25nIHRoZSBj
b2FzdC4gT25seSB0aHJlZSBwbGF5ZXJzIHJlYWNoZWQgdGhlIGdyZWVuIG9uIHRoZSBwYXItNCBu
aW50aCBob2xlIGludG8gdGhlIHdpbmQuIEh1YmJhcmQgZmluaXNoZWQgaGlzIHJvdW5kIHRoZXJl
IHdpdGggYSBib2dleSBhbmQgdHJlYXRlZCBpdCBsaWtlIGEgcGFyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQg
cGxheWVkIG1vcmUgbGlrZSBhIHBhciA1IHRoYW4gYW55IG9mIHRoZSBhY3R1YWwgcGFyIDVzLCYj
ODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+U3BpZXRoLCBldmVuIHRob3VnaCBoZSBtaXNzZWQgZm91ciBw
dXR0cyBpbnNpZGUgNiBmZWV0IG9uIHRoZSBidW1weSBncmVlbnMsIHdhcyBhdCAzLXVuZGVyIHBh
ciB3aXRoIHR3byBob2xlcyB0byBwbGF5IG9uIHRoZSBTaG9yZSBDb3Vyc2UgYXQgTW9udGVyZXkg
UGVuaW5zdWxhLiBBbmQgYXMgaGUgd2Fsa2VkIGluIHRoZSBmaW5hbCB0d28gaG9sZXMgaW4gdGhl
IHJhaW4sIHRpbHRpbmcgaGlzIHVtYnJlbGxhIHRvIGZpZ2h0IHRoZSB3aW5kIGFuZCByYWluLCBo
ZSB3YXMgcXVpdGUgcGxlYXNlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHRob3VnaHQgaXQgd291bGQgYmUg
dGhpcyB3YXksIGJ1dCBqdXN0IHJhaW4sJiM4MjIxOyBTcGlldGggc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGRp
ZG4mIzgyMTc7dCBleHBlY3QgdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSAmIzgyMjA7dGhhdCYjODIy
MTsgd2FzIHdoYXQgYW1vdW50ZWQgdG8gYSBmb3VyLWNsdWIgd2luZCwgYW5kIHRoZSBiZXN0IGV4
YW1wbGUgd2FzIHRoZSBwYXJ0bmVyIGhlIGhhcyBoYWQgdGhlIGxhc3QgdGhyZWUgeWVhcnMgJiM4
MjEyOyBEdXN0aW4gSm9obnNvbiwgdGhlIFUuUy4gT3BlbiBjaGFtcGlvbiBhbmQgYW1vbmcgdGhl
IG1vc3QgcG93ZXJmdWwgcGxheWVycyBpbiBnb2xmLjwvcD48cD5Kb2huc29uIGNvdWxkIGJhcmVs
eSBob2xkIHVwIGhpcyB1bWJyZWxsYSBpbiB0aGUgd2luZCB3aGVuIGhlIHN0ZXBwZWQgb3V0IGZy
b20gdW5kZXIgaXQgYW5kIHNtYXNoZWQgaGlzIGRyaXZlIG9uIHRoZSA1OTkteWFyZCAxMnRoIGhv
bGUuIEZyb20gdGhlIGZpcnN0IGN1dCBvZiByb3VnaCwgaGUgdGhlbiBoaXQgYSBmdWxsIDMtd29v
ZC4gQW5kIGZvciBoaXMgdGhpcmQgc2hvdCwgaGUgaGFkIDQtaXJvbiBpbnRvIHRoZSBncmVlbi4g
QW5kIGhlIHdhcyBzdGlsbCBzaG9ydC48L3A+PHA+QXNrZWQgaWYgdGhhdCBldmVyICYjMTczO2hh
cHBlbmVkIHRvIGhpbSBvbiBhIHBhciA1LCBKb2huc29uIGRpZG4mIzgyMTc7dCBibGluayBiZWZv
cmUgc2F5aW5nLCAmIzgyMjA7TmV2ZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5PbiB0aGUgbmV4dCBob2xlLCB0
eXBpY2FsbHkgdGFtZSBhdCA0MzQgeWFyZHMsIEpvaG5zb24gaGl0IGRyaXZlciBhbmQgaGFkIDE5
MCB5YXJkcyBsZWZ0LiBIZSBoaXQgYSAzLWlyb24gdG8gdGhlIGJhY2sgcGluIHRvIGFib3V0IDUg
ZmVldCBhbmQgbWFkZSBpdCBmb3IgYmlyZGllLjwvcD48cD5FdXJvcGVhbiBUb3VyPC9wPjxwPlNj
b3RsYW5kJiM4MjE3O3MgTWFyYyBXYXJyZW4gc2hvdCBhIDktdW5kZXIgNjMgdG8gdGFrZSBhIDIt
c3Ryb2tlIGxlYWQgYWZ0ZXIgdGhlIGZpcnN0IHJvdW5kIG9mIHRoZSBNYXliYW5rIENoYW1waW9u
c2hpcCBpbiBLdWFsYSBMdW1wdXIsICYjMTczO01hbGF5c2lhLjwvcD48cD5XYXJyZW4gaGFkIGZv
dXIgYmlyZGllcyBhbmQgYW4gZWFnbGUgb24gaGlzIGZpcnN0IG5pbmUgaG9sZXMgYXQgU2F1amFu
YSBHb2xmIGFuZCBDb3VudHJ5IENsdWIuIFRoZSB0aHJlZS10aW1lIEV1cm9wZWFuIFRvdXIgd2lu
bmVyIGFkZGVkIGJpcmRpZXMgb24gMTIsIDE0IGFuZCAxNy48L3A+PHA+UGhhY2hhcmEgS2hvbmd3
YXRtYWksIDE3LCBvZiBUaGFpbGFuZCwgb3BlbmVkIHdpdGggYSA2NSwgYW5kIE1hc3RlcnMgY2hh
bXBpb24gRGFubnkgV2lsbGV0dCwgQW1lcmljYW4gUGV0ZXIgVWlobGVpbiBhbmQgbG9jYWwgZmF2
b3JpdGUgQXJpZSBJcmF3YW4gdG9wcGVkIHRoZSBncm91cCBhdCA2Ni4gPC9wPjxwPlRoZSB0b3Vy
bmFtZW50IGlzIHNhbmN0aW9uZWQgYnkgdGhlIEV1cm9wZWFuIGFuZCBBc2lhbiB0b3Vycy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.