Golf roundup: Adam Hadwin leads in CareerBuilder Challenge

PHA+QWRhbSBIYWR3aW4gc2hvdCBhIDEzLXVuZGVyIDU5IG9uIFNhdHVyZGF5IGluIHRoZSBDYXJl
ZXJCdWlsZGVyIENoYWxsZW5nZSBpbiBMYSBRdWludGEsIENhbGlmLiwgZm9yIHRoZSBuaW50aCBz
dWItNjAgcm91bmQgaW4gUEdBIFRvdXIgaGlzdG9yeSBhbmQgdGhlIHNlY29uZCBpbiAxMCBkYXlz
LjwvcD48cD5JbiBjb29sLCBjbGVhciBjb25kaXRpb25zIGluIHRoZSBkZXNlcnQgYWZ0ZXIgcmFp
biB0aGUgcHJldmlvdXMgdHdvIGRheXMsIHRoZSAyOS15ZWFyLW9sZCBDYW5hZGlhbiByZWFjaGVk
IDEzIHVuZGVyIHdpdGggYSA3LWZvb3QgYmlyZGllIHB1dHQgb24gdGhlIHBhci00IDE3dGggYW5k
IGdvdCB1cC1hbmQtZG93biBmb3IgcGFyICYjODIxMjsgbWFraW5nIGEgMy1mb290ZXIgJiM4MjEy
OyBmcm9tIGp1c3Qgb2ZmIHRoZSBncmVlbiBvbiB0aGUgcGFyLTQgMTh0aCBhdCBMYSBRdWludGEg
Q291bnRyeSBDbHViLjwvcD48cD5IYWR3aW4gdG9vayB0aGUgbGVhZCBhdCAxNy11bmRlciAxOTkg
YWZ0ZXIgc3RhcnRpbmcgdGhlIGRheSBpbiBkYW5nZXIgb2YgbWlzc2luZyB0aGUgY3V0IGF0IDQg
dW5kZXIuIEhlIHBsYXllZCB0aGUgZmlyc3QgdHdvIGRheXMgYXQgUEdBIFdlc3QsIHNob290aW5n
IDcxIG9uIHRoZSBKYWNrIE5pY2tsYXVzIFRvdXJuYW1lbnQgQ291cnNlIGFuZCA2OSBvbiB0aGUg
U3RhZGl1bSBDb3Vyc2UuPC9wPjxwPlRoZSBmb3JtZXIgTG91aXN2aWxsZSBwbGF5ZXIgaXMgdGhl
IGZpcnN0IENhbmFkaWFuIHRvIGJyZWFrIDYwIG9uIHRoZSB0b3VyLiBIZSYjODIxNztzIGFsc28g
dGhlIGZpcnN0IHBsYXllciB0byBhY2NvbXBsaXNoIHRoZSBmZWF0IG9uIGEgcGFyLTcyIGNvdXJz
ZSBzaW5jZSBEdXZhbCwgYW5kIHRoZSBvbmx5IG5vbi13aW5uZXIgdG8gZG8gaXQuPC9wPjxwPkhh
ZHdpbiBoYWQgMTMgYmlyZGllcyBpbiB0aGUgYm9nZXktZnJlZSByb3VuZCwgcnVubmluZyBvZmYg
c2l4IGluIGEgcm93IG9uIHRoZSBmcm9udCBuaW5lIGFuZCBmaXZlIHN0cmFpZ2h0IG9uIGJhY2su
IEhlIG9wZW5lZCB3aXRoIGEgcGFyIHdpdGggdGhlIHRlbXBlcmF0dXJlIGluIHRoZSBsb3ctNTBz
LCBiaXJkaWVkIHRoZSBuZXh0IHNpeCBhbmQgYWRkZWQgYSBiaXJkaWUgb24gTm8uIDkgZm9yIGEg
ZnJvbnQtbmluZSAyOS4gSGUgYmlyZGllZCBOb3MuIDExLTE1IHRvIGdldCB0byAxMiB1bmRlci48
L3A+PHA+Um9va2llIERvbWluaWMgQm96emVsbGkgd2FzIGEgc3Ryb2tlIGJhY2sgYWZ0ZXIgYSA2
OSBvbiB0aGUgTmlja2xhdXMgbGF5b3V0LiBTZWNvbmQtcm91bmQgbGVhZGVyIEh1ZHNvbiBTd2Fm
Zm9yZCB3YXMgYW5vdGhlciBzaG90IGJlaGluZCBhdCAxNSB1bmRlciB3aXRoIEJ1ZCBDYXVsZXkg
YW5kIEJyaWFuIEhhcm1hbi48L3A+PHA+UGhpbCBNaWNrZWxzb24gY2xvc2VkIHdpdGggYSB3YXRl
cnkgZG91YmxlIGJvZ2V5IGZvciBhIDczIG9uIHRoZSBTdGFkaXVtIENvdXJzZSwgbGVhdmluZyBo
aW0gOCBzdHJva2VzIGJhY2sgaW4gaGlzIHJldHVybiBmcm9tIHR3byBzcG9ydHMgaGVybmlhIHN1
cmdlcmllcy4gQWtyb24gbmF0aXZlIEhhcm9sZCBWYXJuZXIgSUlJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBtYWtl
IHRoZSBjdXQuPC9wPjxwPkV1cm9wZWFuIFRvdXI8L3A+PHA+RHVzdGluIEpvaG5zb24gc2hvdCBh
biA4LXVuZGVyLXBhciA2NCBpbiB0aGUgdGhpcmQgcm91bmQgYXQgdGhlIEFidSBEaGFiaSBIU0JD
IENoYW1waW9uc2hpcCBvbiBTYXR1cmRheSB0byBjYXRhcHVsdCBpbnRvIHRpdGxlIGNvbnRlbnRp
b24gaW4gaGlzIGZpcnN0IGV2ZW50IG9mIDIwMTcuPC9wPjxwPkpvaG5zb24gc3RhcnRlZCB0aGUg
ZGF5IDggc2hvdHMgb2ZmIHRoZSBsZWFkIGFuZCBmaW5pc2hlZCBpdCBpbiBhIGZpdmUtd2F5IHRp
ZSBmb3Igc2Vjb25kIGF0IDEyIHVuZGVyIHBhciwgMSBzdHJva2UgYmVoaW5kIG5ldyBsZWFkZXIg
VHlycmVsbCBIYXR0b24uPC9wPjxwPk1hcnRpbiBLYXltZXIsIHNlZWtpbmcgYSBmb3VydGggdmlj
dG9yeSBpbiBBYnUgRGhhYmksIHN0YXJ0ZWQgdGhlIHRoaXJkIHJvdW5kIHdpdGggYSAxLXNob3Qg
bGVhZCBvdmVyIFJhZmEgQ2FicmVyYSBCZWxsbywgYnV0IHRoZXkgd2VyZSB0d28gb2YgdGhlIDE0
IHBsYXllcnMgd2hvIGZhaWxlZCB0byBicmVhayBwYXIgb24gYSBsb3ctc2NvcmluZyBkYXkuIEth
eW1lciBzaG90IGEgNzIgYW5kIENhYnJlcmEgQmVsbG8gaGFkIGEgNzQuPC9wPjxwPkhhdHRvbiwg
YSByaXNpbmcgc3RhciBmcm9tIEVuZ2xhbmQsIGJyb2tlIGZyZWUgZnJvbSBhIGZpdmUtd2F5IHNo
YXJlIG9mIGZpcnN0IHBsYWNlIGxhdGUgaW4gdGhlIGRheSBieSByb2xsaW5nIGluIGFuIDgtZm9v
dCBwdXR0IGZvciBhIGJpcmRpZSBvbiB0aGUgMTh0aCBhbmQgYSA2OC48L3A+PHA+SGF0dG9uIHdp
bGwgYmUgZ3JvdXBlZCB3aXRoIEpvaG5zb24gYW5kIDIwMTQgd2lubmVyIFBhYmxvIExhcnJhemFi
YWwsIHdobyBzaG90IGEgNjkgaW4gdGhlIHRoaXJkIHJvdW5kLCBpbiB0aGUgZmluYWwgb24gU3Vu
ZGF5LiBUaGV5IGFyZSB0aWVkIGZvciBzZWNvbmQgd2l0aCBLYXltZXIgYW5kIHR3byBwbGF5ZXJz
IHdobyBzaG90IGEgNzAgb24gU2F0dXJkYXksIFRvbW15IEZsZWV0d29vZCBhbmQgS2lyYWRlY2gg
QXBoaWJhcm5yYXQuPC9wPjxwPkNoYW1waW9ucyBUb3VyPC9wPjxwPkJlcm5oYXJkIExhbmdlciB3
YXMgZGVjbGFyZWQgdGhlIHdpbm5lciBvZiB0aGUgTWl0c3ViaXNoaSBFbGVjdHJpYyBDaGFtcGlv
bnNoaXAgYWZ0ZXIgc3Ryb25nIHdpbmRzIGJsb3dpbmcgYWNyb3NzIHRoZSBIdWFsYWxhaSBnb2xm
IGNvdXJzZSBoYWx0ZWQgcGxheSBvbiBTYXR1cmRheS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.