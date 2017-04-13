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Golf roundup

Golf roundup: Bud Cauley takes RBC Heritage lead with strong finish

Associated Press

Published: April 13, 2017 - 10:23 PM
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Bud Cauley tees off on No. 17 during the first round of the RBC Heritage Presented by Boeing on Thursday at Harbour Town Golf Links on Hilton Head Island. Cauley ended his round in sole possession of the tournament lead at 8-under-par. (Jay Karr /The Island Packet via AP)


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