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Golf roundup

Golf roundup: Chez Reavie, Charl Schwartzel, Sebastian Munoz share lead at St. Jude Classic

Associated Press

Published: June 9, 2017 - 11:42 PM
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Alena Sharp, of Canada, watches her shot from the 18th fairway during the second round of the Manulife LPGA Classic golf tournament at Whistle Bear Golf Club in Cambridge, Ontario, Friday. (Mark Blinch/The Canadian Press via AP)


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