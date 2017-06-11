Golf roundup: Daniel Berger wins St. Jude Classic for second time in a row

PHA+RGFuaWVsIEJlcmdlciBzaG90IGEgNC11bmRlciA2NiB0byBlcmFzZSBhIDMtc2hvdCBkZWZp
Y2l0IGFuZCB3aW4gdGhlIFN0LiBKdWRlIENsYXNzaWMgaW4gTWVtcGhpcywgVGVubmVzc2VlIGZv
ciBhIHNlY29uZCBjb25zZWN1dGl2ZSB5ZWFyLjwvcD48cD5UaGUgMjQteWVhci1vbGQgaXMgdGhl
IGZvdXJ0aCBiYWNrLXRvLWJhY2sgd2lubmVyIGF0IFN0LiBKdWRlIGFuZCB0aGUgZmlyc3Qgc2lu
Y2UgRGF2aWQgVG9tcyBkaWQgaXQgaW4gMjAwMyBhbmQgJiM4MjE3OzA0LjwvcD48cD5CZXJnZXIg
cGxheWVkIGEgYm9nZXktZnJlZSByb3VuZCwgYXZvaWRpbmcgdHJvdWJsZSBvbiBhIGZhc3QsIGZp
cm0gY291cnNlIGF0IFRQQyBTb3V0aHdpbmQuIEhpcyAxNy1mb290IGJpcmRpZSBwdXR0IG9uIE5v
LiAxNSBwdXQgaGltIGFoZWFkIGZvciBnb29kIGFuZCBoZSBmaW5pc2hlZCBhdCAxMC11bmRlciAy
NzAuPC9wPjxwPlNvdXRoIEFmcmljYW4gQ2hhcmwgU2Nod2FydHplbCBzaG90IGEgNjYgYW5kIFNv
dXRoIEtvcmVhbiBXaGVlIEtpbSBzaG90IGEgNjcgdG8gZmluaXNoIGluIHNlY29uZCwgMSBzaG90
IGJlaGluZCBCZXJnZXIuIEFtYXRldXIgQnJhZGVuIFRob3JuYmVycnkgYW5kIEJpbGx5IEhvcnNj
aGVsIHdlcmUgYW1vbmcgZml2ZSBwbGF5ZXJzIDIgc2hvdHMgYmFjay48L3A+PHA+U3Rld2FydCBD
aW5rLCBCZW4gQ3JhbmUgYW5kIFJhZmEgQ2FicmVyYSBCZWxsbyBzdGFydGVkIFN1bmRheSB3aXRo
IGEgMS1zaG90IGxlYWQgb24gYSBjcm93ZGVkIGxlYWRlcmJvYXJkIHRoYXQgaW5jbHVkZWQgMTIg
cGxheWVycyB3aXRoaW4gMyBzaG90cyBvZiB0aGUgbGVhZC48L3A+PHA+TFBHQSBUb3VyPC9wPjxw
PkFyaXlhIEp1dGFudWdhcm4gb2YgVGhhaWxhbmQgd29uIHRoZSBNYW51bGlmZSBMUEdBIENsYXNz
aWMgd2l0aCBhIGJpcmRpZSBvbiB0aGUgZmlyc3QgcGxheW9mZiBob2xlIHRvIGJlYXQgQW1lcmlj
YW4gTGV4aSBUaG9tcHNvbiBhbmQgU291dGggS29yZWEmIzgyMTc7cyBJbiBHZWUgQ2h1biBpbiBD
YW1icmlkZ2UsIE9udGFyaW8uPC9wPjxwPkp1dGFudWdhcm4mIzgyMTc7cyBkcml2ZSBmb3VuZCB0
aGUgbG9uZyBncmFzcyBvbiB0aGUgc2lkZSBvZiB0aGUgcGFyLTQgTm8uIDE4LCBidXQgc2hlIHJl
Y292ZXJlZCB3aXRoIGFuIGFwcHJvYWNoIHNob3QgdGhhdCBsZWZ0IGhlciBwaW4taGlnaC4gU2hl
IGNhbG1seSBtYWRlIGEgMjUtZm9vdGVyIGZvciB0aGUgdmljdG9yeS48L3A+PHA+SnV0YW51Z2Fy
biBmaW5pc2hlZCB3aXRoIGEgMy11bmRlciA2OSBpbiB0aGUgZmluYWwgcm91bmQgYW5kIHdhcyB0
aWVkIHdpdGggVGhvbXBzb24gKDcyKSBhbmQgQ2h1biAoNzApIGF0IDE3LXVuZGVyIDI3MS48L3A+
PHA+VGhvbXBzb24sIHdobyBzdGFydGVkIHRoZSBkYXkgd2l0aCBhIDEtc2hvdCBsZWFkLCBsZWQg
YnkgNCBzaG90cyBhdCB0aGUgdHVybiBidXQgc3R1bWJsZWQgb24gdGhlIGJhY2sgbmluZSB3aXRo
IGZvdXIgYm9nZXlzLiBTaGUgdGhyZWUtcHV0dGVkIGZyb20gMzUgZmVldCBvbiB0aGUgMTh0aCBh
bmQgbWlzc2VkIGEgZm91ci1mb290ZXIgdGhhdCBjb3VsZCBoYXZlIGdpdmVuIGhlciB0aGUgdmlj
dG9yeS48L3A+PHA+Sm9kaSBFd2FydCBTaGFkb2ZmIG9mIEVuZ2xhbmQgKDY5KSB3YXMgMSBzaG90
IGJhY2sgaW4gZm91cnRoIHBsYWNlLiBTb3V0aCBLb3JlYSYjODIxNztzIE1pIEh5YW5nIExlZSAo
NjgpIGFuZCBMYXVyYSBHb256YWxleiBFc2NhbGxvbiBvZiBCZWxnaXVtICg2Nykgd2VyZSBhdCAx
NCB1bmRlci48L3A+PHA+RXVyb3BlYW4gVG91cjwvcD48cD5EeWxhbiBGcml0dGVsbGkgc2hvdCBh
IDUtdW5kZXItcGFyIDY3IHRvIHdpbiB0aGUgTHlvbmVzcyBPcGVuIGluIEF0emVuYnJ1Z2csIEF1
c3RyaWEgZm9yIGhpcyBmaXJzdCBFdXJvcGVhbiBUb3VyIHRpdGxlLjwvcD48cD5Gcml0dGVsbGks
IGEgQ2hhbGxlbmdlIFRvdXIgZ3JhZHVhdGUgZnJvbSBTb3V0aCBBZnJpY2Egd2hvIHR1cm5lZCBw
cm8gaW4gMjAxMiwgZmluaXNoZWQgMTItdW5kZXIgZm9yIHRoZSBldmVudCwgZGVmZWF0aW5nIEZp
bmxhbmQmIzgyMTc7cyBNaWtrbyBLb3Job25lbiwgRW5nbGFuZCYjODIxNztzIERhdmlkIEhvcnNl
eSBhbmQgY291bnRyeW1hbiBKYmUgS3J1Z2VyIGJ5IDEgc3Ryb2tlLjwvcD48cD5IaXMgZmlyc3Qg
b2YgdHdvIENoYWxsZW5nZSBUb3VyIHZpY3RvcmllcyB3YXMgYWxzbyBlYXJuZWQgaW4gQXVzdHJp
YSBhcyBoZSB3b24gdGhlIEthZXJudGVuIEdvbGYgT3BlbiBpbiBKdW5lIDIwMTMuPC9wPjxwPkdy
b3VwZWQgd2l0aCBDaGlsZSYjODIxNztzIEZlbGlwZSBBZ3VpbGFyLCB0aGUgb3Zlcm5pZ2h0IGxl
YWRlciwgRnJpdHRlbGxpIHBpY2tlZCB1cCB0aHJlZSBzaG90cyBvbiB0aGUgZmlyc3QgZm91ciBo
b2xlcy4gSGUgZmluaXNoZWQgd2l0aCBzaXggaG9sZXMgYW5kIGp1c3Qgb25lIGJvZ2V5IHdoZW4g
aGUgY2FyZGVkIGEgNCBvbiB0aGUgcGFyLTMgMTR0aCBob2xlLjwvcD48cD5BZ3VpbGFyLCB3aG8g
aGVsZCBhIDItc3Ryb2tlIGxlYWQgdGhyb3VnaCB0aGUgZmlyc3QgdGhyZWUgcm91bmRzLCBoaXQg
YSAzLW92ZXIgNzUgYW5kIHdhcyBhbW9uZyBmaXZlIHBsYXllcnMgdGllZCBmb3IgMTB0aC48L3A+
PHA+Q2hhbXBpb25zIFRvdXI8L3A+PHA+QnJhbmR0IEpvYmUgd29uIHRoZSBQR0EgVG91ciBDaGFt
cGlvbnMgZXZlbnQgYnkgMSBzaG90LCBmaW5pc2hpbmcgYXQgMTQtdW5kZXIgMjAyIGZvciBoaXMg
Zmlyc3QgdmljdG9yeSBpbiAxOSB5ZWFycy48L3A+PHA+Sm9iZSBzaG90IGEgNjkgaW4gdGhlIGZp
bmFsIHJvdW5kIHRvIHNuYXAgYSB3aW5sZXNzIGRyb3VnaHQgdGhhdCBoYWQgc3RyZXRjaGVkIGJh
Y2sgdG8gMTk5OCwgd2hlbiBoZSB0b29rIGZpcnN0IGluIGEgdG91cm5hbWVudCBpbiBKYXBhbi4g
PC9wPjxwPlNjb3R0IE1jQ2Fycm9uLCB3aG8gd29uIGluIERlcyBNb2luZXMsIElvd2EgaW4gMjAx
Niwgd2FzIHNlY29uZCBhdCAxMyB1bmRlciBhZnRlciBzaG9vdGluZyBhIGZpbmFsIHJvdW5kIDY2
LiA8L3A+PHA+S2V2aW4gU3V0aGVybGFuZCBob2xlZCBvdXQgZm9yIGFuIGVhZ2xlIG9uIE5vLiAx
OCB0byBqb2luIE1jQ2Fycm9uIGF0IDIwMy48L3A+PHA+TW9uZXkgbGVhZGVyIEJlcm5oYXJkIExh
bmdlciBmaW5pc2hlZCBhdCAxMiB1bmRlciwgd2hpbGUgU2NvdHQgVmVycGxhbmssIFRvbSBMZWht
YW4gYW5kIFN0ZXZlIEZsZXNjaCB3ZXJlIGFub3RoZXIgc2hvdCBiYWNrLiBNYXJjbyBEYXdzb24g
YW5kIFN0ZXBoZW4gQW1lcyBmaW5pc2hlZCBhdCAyMDcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.