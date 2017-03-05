Golf roundup: Dustin Johnson maintains grip on world’s top ranking

PHA+RHVzdGluIEpvaG5zb24gZGlkbiYjODIxNzt0IGZsaW5jaCB3aGVuIGEgY2hhbGxlbmdlIGFy
cml2ZWQgb3V0IG9mIG5vd2hlcmUgU3VuZGF5LCBwbGF5aW5nIG1pc3Rha2UtZnJlZSBvdmVyIHRo
ZSBmaW5hbCBmaXZlIGhvbGVzIHRvIHdpbiB0aGUgTWV4aWNvIENoYW1waW9uc2hpcCBpbiBoaXMg
ZGVidXQgYXMgdGhlIE5vLiAxIHBsYXllciBpbiB0aGUgd29ybGQuPC9wPjxwPkpvaG5zb24mIzgy
MTc7cyA0LXNob3QgbGVhZCBnb2luZyB0byB0aGUgYmFjayBuaW5lIHR1cm5lZCBpbnRvIGEgMS1z
aG90IGRlZmljaXQgd2hlbiBTcGFuaXNoIHJvb2tpZSBKb24gUmFobSByYW4gb2ZmIGFuIGVhZ2xl
IGFuZCB0d28gYmlyZGllcyBhdCBDaGFwdWx0ZXBlYyBHb2xmIENsdWIuIEpvaG5zb24gY2F1Z2h0
IGhpbSB3aXRoIGEgYmlyZGllIG9uIHRoZSBwYXItNSAxNXRoLCBhbmQgY2xvc2VkIHdpdGggdGhy
ZWUgc29saWQgcGFycyBmb3IgYSAzLXVuZGVyIDY4LjwvcD48cD5SYWhtIHdlbnQgNTkgaG9sZXMg
d2l0aG91dCBhIHRocmVlLXB1dHQgdW50aWwgdGFraW5nIHR3byBpbiBhIHJvdyBhdCB0aGUgd29y
c3QgdGltZSB0byBmYWxsIGJhY2suPC9wPjxwPkpvaG5zb24gd2FzIHN0ZWFkeSByaWdodCB0byB0
aGUgZW5kIHRvIGNhcHR1cmUgaGlzIDE0dGggY2FyZWVyIHZpY3Rvcnkgb24gdGhlIFBHQSBUb3Vy
LCBhbmQgaGlzIHNlY29uZCBzdHJhaWdodC4gSGUgcmVhY2hlZCBOby4gMSBpbiB0aGUgd29ybGQg
dHdvIHdlZWtzIGFnbyB3aXRoIGEgNS1zaG90IHZpY3RvcnkgYXQgUml2aWVyYS48L3A+PHA+TFBH
QSBUb3VyPC9wPjxwPkluYmVlIFBhcmsgdXNlZCBzZWxmLWRlc2NyaWJlZCAmIzgyMjA7YW1hemlu
ZyYjODIyMTsgcHV0dGluZyB0byB3aW4gdGhlIEhTQkMgV29tZW4mIzgyMTc7cyBDaGFtcGlvbnMg
YnkgMSBzdHJva2UgYXQgU2VudG9zYSBHb2xmIENsdWIuPC9wPjxwPlRoZSBTb3V0aCBLb3JlYW4g
Y2xvc2VkIHdpdGggYW4gOC11bmRlciA2NCwgbWFraW5nIGEgYm9nZXkgb24gdGhlIGZpbmFsIGhv
bGUgdG8gZmluaXNoIGF0IDE5LXVuZGVyIDI2OS4gUGxheWluZyBwYXJ0bmVyIEFyaXlhIEp1dGFu
dWdhcm4gd2FzIHNlY29uZCBhZnRlciBhIDY2LiYjODIzMjs8L3A+PHA+U3VuZyBIeXVuIFBhcmsg
KDY4KSB3YXMgdGhpcmQgYXQgMTYgdW5kZXIsIGFuZCB0aGlyZC1yb3VuZCBsZWFkZXIgTWljaGVs
bGUgV2llICg3Mikgd2FzIDE0IHVuZGVyIHdpdGggMjAxNiB3aW5uZXIgSGEgTmEgSmFuZyAoNjkp
IGFuZCBCcm9va2UgSGVuZGVyc29uICg2NikuJiM4MjMyOzwvcD48cD5FdXJvcGVhbiBUb3VyPC9w
PjxwPkRlYW4gQnVybWVzdGVyIGZpbmlzaGVkIHdpdGggYSA2NSBmb3IgYSBjb252aW5jaW5nIDMt
c2hvdCB2aWN0b3J5IGF0IHRoZSBUc2h3YW5lIE9wZW4sIGhpcyBtYWlkZW4gRXVyb3BlYW4gVG91
ciB0aXRsZS4gVGhlIFNvdXRoIEFmcmljYW4gY2FtZSBmcm9tIGEgc2hvdCBvZmYgdGhlIGxlYWQg
b3Zlcm5pZ2h0IHRvIHdpbiBvbiAxOC11bmRlci1wYXIgMjY2IGF0IFByZXRvcmlhIENvdW50cnkg
Q2x1Yi48L3A+PHA+TWlra28gS29yaG9uZW4gKDY3KSBhbmQgSm9yZ2UgQ2FtcGlsbG8gKDY4KSB3
ZXJlIHRpZWQgZm9yIHNlY29uZCBhcyBvdmVybmlnaHQgY28tbGVhZGVycyBBbGV4YW5kZXIgQmpv
cmsgYW5kIFNjb3R0IEphbWllc29uIGZlbGwgb2ZmIHRoZSBwYWNlLjwvcD48cD5CdXJtZXN0ZXIg
bWFkZSBzaXggYmlyZGllcyBpbiBoaXMgb3BlbmluZyBuaW5lLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.