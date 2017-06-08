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Golf roundup

Golf roundup: Four share lead in St. Jude Classic

Associated Press

Published: June 8, 2017 - 10:36 PM
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Suzann Pettersen, of Norway, chips onto the 16th green during the first round of the LPGA Classic tournament at Whistle Bear Golf Club in Cambridge, Ontario, Thursday. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)


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