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Roundup

Golf roundup: Good ribs, bad stomach, and McIlroy 1 off lead in return

Associated Press

Published: March 2, 2017 - 11:17 PM
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Justin Thomas points as he watches his ball after teeing off on the 14th hole, in round one of the Mexico Championship at Chapultepec Golf Club in Mexico City, Thursday. All but one of the world's top 50 golfers are contesting the World Golf Championship PGA event, which this year relocated to Mexico City from the Trump National Doral Resort in Florida. (AP Photo/Rebecca Blackwell)


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