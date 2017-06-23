Golf roundup: Jordan Spieth keeps lead at Travelers Championship

PHA+Sm9yZGFuIFNwaWV0aCBwbGF5ZWQgd2VsbCBlbm91Z2ggaW4gdGhlIHNlY29uZCByb3VuZCBv
ZiB0aGUgVHJhdmVsZXJzIENoYW1waW9uc2hpcCB0byBzdGF5IGluIHRoZSBsZWFkLiBSb3J5IE1j
SWxyb3kgcGxheWVkIGp1c3Qgd2VsbCBlbm91Z2ggdG8gc3RheSBpbiB0aGUgQ3JvbXdlbGwsIENv
bm5lY3RpY3V0IHRvdXJuYW1lbnQuPC9wPjxwPlNwaWV0aCBzaG90IGEgMS11bmRlciA2OSwgdGhl
biB3YXRjaGVkIGFzIGEgd2luZHkgYWZ0ZXJub29uIGtlcHQgYW55b25lIGZyb20gb3ZlcnRha2lu
ZyBoaW0uPC9wPjxwPlRoZSBjb25kaXRpb25zIGFsc28ga2VwdCBmb3VydGgtcmFua2VkIEphc29u
IERheSBmcm9tIG1ha2luZyB0aGUgY3V0IGZvciBhIHNlY29uZCBzdHJhaWdodCB3ZWVrLiBIZSBi
b2dleWVkIHRoZSAxOHRoIGZvciBhIDcwIHRvIGZpbmlzaCBhdCAyIG92ZXIuIE5vLiAzIE1jSWxy
b3kgc2hvdCBhIDczLCBhbHNvIGNsb3Npbmcgd2l0aCBhIGJvZ2V5LCBidXQgbWFuYWdlZCB0byBq
dXN0IHNuZWFrIGludG8gdGhlIHdlZWtlbmQgYXQgZXZlbiBwYXIuPC9wPjxwPlNwaWV0aCwgd2hv
IGJlZ2FuIHRoZSBkYXkgMSBzaG90IGFoZWFkIGFmdGVyIGEgZmlyc3Qtcm91bmQgNjMsIHN0YXJ0
ZWQgb24gdGhlIGJhY2sgbmluZS4gVGhlIDIzLXllYXItb2xkIFRleGFuIGhhZCB0byByZWNvdmVy
IGZyb20gYSBkb3VibGUgYm9nZXkgb24gdGhlIHBhci01IDEzdGggaG9sZSBhZnRlciBoaXR0aW5n
IGhpcyB0ZWUgc2hvdCBsZWZ0IGFuZCBvdXQtb2YtYm91bmRzLiBIZSBhbHNvIGhhZCBmb3VyIGJp
cmRpZXMgYW5kIGEgYm9nZXkgdG8gcmVhY2ggOCB1bmRlci48L3A+PHA+UGF0cmljayBSZWVkICg2
NikgYW5kIFRyb3kgTWVycml0dCAoNjgpIHdlcmUgdGllZCBmb3Igc2Vjb25kLiBCb3RoIGZvdWdo
dCBvZmYgd2luZCBndXN0cyB0aGF0IGV4Y2VlZGVkIDIwIG1waCB0byBoaXQgMTEtb2YtMTQgZmFp
cndheXMgYW5kIDE0LW9mLTE4IGdyZWVucy4gVS5TLiBPcGVuIGNoYW1waW9uIEJyb29rcyBLb2Vw
a2EgaXNuJiM4MjE3O3QgaW4gQ29ubmVjdGljdXQgdGhpcyB3ZWVrLCBidXQgZm9ybWVyIEZsb3Jp
ZGEgU3RhdGUgdGVhbW1hdGUgQ2hhc2UgU2VpZmZlcnQgaXMgaW4gY29udGVudGlvbi4gSGUgbWFk
ZSB0d28gZWFnbGVzIEZyaWRheSBhbmQgZmluaXNoZWQgd2l0aCBhIDY2IHRvIHJlYWNoIDYgdW5k
ZXIuPC9wPjxwPldlc2xleSBCcnlhbiAoNjcpLCBEYW5pZWwgU3VtbWVyaGF5cyAoNjgpIGFuZCBC
b28gV2Vla2xleSAoNjgpIGFsc28gd2VyZSA1IHVuZGVyLjwvcD48cD5HcmFoYW0gRGVMYWV0IGxl
ZCBicmllZmx5IGR1cmluZyB0aGUgYWZ0ZXJub29uLCBidXQgaGFkIGEgZG91YmxlIGJvZ2V5IG9u
IDE4IGZvciBhIDcwIHRvIGRyb3AgaW50byB0aGUgZ3JvdXAgYXQgNSB1bmRlci48L3A+PHA+RWln
aHR5LWZpdmUgcGxheWVycyBtYWRlIHRoZSBjdXQgYW5kIDY4IGZpbmlzaGVkIHdpdGhpbiA3IHNo
b3RzIG9mIHRoZSBsZWFkLjwvcD48cD5UaGUgYmlnZ2VzdCBkcmFtYSBvZiB0aGUgYWZ0ZXJub29u
IHdhcyB3YXRjaGluZyB0aGUgd29ybGQmIzgyMTc7cyB0aGlyZC0gYW5kIGZvdXJ0aC1yYW5rZWQg
cGxheWVycyB0cnkgdG8gbWFrZSBpdCB0byB0aGUgd2Vla2VuZC48L3A+PHA+RGF5IHdhcyBjbG9z
ZSwgdW50aWwgaGUgaGl0IGhpcyBzZWNvbmQgc2hvdCBhdCAxOCBpbnRvIGEgZ3JlZW5zaWRlIGJ1
bmtlci4gSGUgZmFpbGVkIHRvIGdldCB1cCBhbmQgZG93biwgbWlzc2luZyBhIDYtZm9vdGVyIGZv
ciBwYXIuPC9wPjxwPk1jSWxyb3kgc2VlbWVkIHRvIGJlIGluIGdvb2Qgc2hhcGUgb24gMTguIEhl
IHdhcyBvbiB0aGUgcmlnaHQgZWRnZSBvZiB0aGUgZmFpcndheSBhbmQgbG9va2luZyBhdCBhIHNl
Y29uZCBzaG90IDEwNSB5YXJkcyBmcm9tIHRoZSBob2xlLiBCdXQgaGUgc2xpcHBlZCBkdXJpbmcg
dGhlIHN3aW5nIGFuZCB0aGUgYmFsbCB3ZW50IGp1c3QgNjMgeWFyZHMgYW5kIGZhcnRoZXIgcmln
aHQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNeSByaWdodCBmb290IGNvbXBsZXRlbHkgY2FtZSBvdXQgZnJvbSB1
bmRlciBtZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtPYnZpb3VzbHksIHRoZXJlIHdhcyBhIHRp
bnkgYml0IG9mIGRyaXp6bGUuIE1heWJlIGEgbGl0dGxlIGJpdCBvZiBzdXJmYWNlIHdhdGVyLiBK
dXN0LCBJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cuIEl0IHdhcyB3ZWlyZC4gQXMgc29vbiBhcyBJIHN0YXJ0
ZWQgZG93biwgSSBqdXN0IGZlbHQgaXQgYW5kIEkgY291bGRuJiM4MjE3O3Qgc3RvcC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPk1jSWxyb3kgbWF5IGhhdmUgc2F2ZWQgaGlzIHRvdXJuYW1lbnQgb24gdGhlIDEzdGgu
IEFmdGVyIGhpdHRpbmcgaGlzIGZpcnN0IHNob3QgaW4gdGhlIHdhdGVyIGFuZCB0YWtpbmcgYSBk
cm9wLCBoZSBoaXQgaGlzIHRoaXJkIHNob3QgdG8gMTcgZmVldCBhbmQgbWFkZSBwYXIuIEhlIHRo
ZW4gcHV0dGVkIGluIGZyb20gb2ZmIHRoZSBncmVlbiBvbiAxNC4gIE1jSWxyb3ksIHdobyBkaWRu
JiM4MjE3O3QgcXVhbGlmeSBmb3IgdGhlIHdlZWtlbmQgYXQgRXJpbiBIaWxscywgaGFzbiYjODIx
Nzt0IG1pc3NlZCBjb25zZWN1dGl2ZSBjdXRzIHNpbmNlIDIwMTIuPC9wPjxwPlR3by10aW1lIFRy
YXZlbGVycyBjaGFtcGlvbiBCdWJiYSBXYXRzb24sIHdobyBtaXNzZWQgdGhlIGN1dCBhdCBFcmlu
IEhpbGxzLCB3aWxsIGhhdmUgYW5vdGhlciB3ZWVrZW5kIG9mZi4gSGUgZm9sbG93ZWQgdXAgYSA3
NSBpbiB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQgd2l0aCBhIDY3IGFuZCBmaW5pc2hlZCBhdCAyIG92ZXIuPC9w
PjxwPkxQR0EgVG91cjwvcD48cD5TdW5nIEh5dW4gUGFyayBuZWFybHkgbWF0Y2hlZCB0aGUgY291
cnNlIHJlY29yZCB3aXRoIGFuIDgtdW5kZXIgNjMgdG8gdGFrZSB0aGUgZmlyc3Qtcm91bmQgbGVh
ZCBpbiB0aGUgTlcgQXJrYW5zYXMgQ2hhbXBpb25zaGlwLjwvcD48cD5UaGUgU291dGggS29yZWFu
IGZpbmlzaGVkIHdpdGggbmluZSBiaXJkaWVzIGFuZCBuZWVkZWQgb25seSAyNCBwdXR0cyB0byB0
YWtlIGEgMi1zaG90IGxlYWQgb3ZlciBNZWwgUmVpZCwgQWxseSBNY0RvbmFsZCBhbmQgU28gWWVv
biBSeXUgaW4gUm9nZXJzLCBBcmthbnNhcy48L3A+PHA+UmVpZCBoYWQgYSBob2xlLWluLW9uZSBv
biB0aGUgcGFyLTMgMTF0aCBhbmQgcmVhY2hlZCBhcyBsb3cgYXMgOCB1bmRlciBiZWZvcmUgZmFs
bGluZyBiYWNrIHdpdGggdHdvIGJhY2stbmluZSBib2dleXMuPC9wPjxwPkxvY2FsIGZhdm9yaXRl
IFN0YWN5IExld2lzIHdhcyBvbmUgb2YgZml2ZSBwbGF5ZXJzIDMgc2hvdHMgb2ZmIHRoZSBsZWFk
IGF0IDY4LjwvcD48cD5EZWZlbmRpbmcgY2hhbXBpb24gYW5kIHNlY29uZC1yYW5rZWQgTHlkaWEg
S28gb3BlbmVkIHdpdGggYSA3MC48L3A+PHA+RXVyb3BlYW4gVG91cjwvcD48cD5Kb2FraW0gTGFn
ZXJncmVuIGFuZCBKb2VsIFN0YWx0ZXIgdG9vayB0aGUgbGVhZCBhdCB0aGUgQk1XIEludGVybmF0
aW9uYWwgT3BlbiBpbiBNdW5pY2ggYXQgOSB1bmRlciBhdCB0aGUgbWlkd2F5IHBvaW50LCAxIHN0
cm9rZSBhaGVhZCBvZiBmb3JtZXIgY2hhbXBpb25zIFNlcmdpbyBHYXJjaWEgYW5kIEhlbnJpayBT
dGVuc29uLjwvcD48cD5MYWdlcmdyZW4gKDY2KSBoYWQgZWlnaHQgYmlyZGllcyBhbmQgdHdvIGJv
Z2V5cyBmb3IgYSA2IHVuZGVyIGluIHRoZSBzZWNvbmQgcm91bmQuIFN0YWx0ZXIgKDY4KSBzb29u
IGpvaW5lZCBoaW0gZm9yIGEgc2hhcmUgb2YgdGhlIGxlYWQuIEJvdGggYXJlIGJpZGRpbmcgZm9y
IHRoZWlyIGZpcnN0IEV1cm9wZWFuIFRvdXIgdGl0bGUuPC9wPjxwPkdhcmNpYSAoNzApIHdhcyBv
biBjb3Vyc2UgZm9yIHRoZSBsZWFkIGJ1dCBib2dleXMgb24gdGhlIDE0dGggYW5kIDE3dGggc2V0
IHRoZSBNYXN0ZXJzIGNoYW1waW9uIGJhY2sgYmVmb3JlIGhlIGZpbmlzaGVkIHdpdGggaGlzIGZv
dXJ0aCBiaXJkaWUuPC9wPjxwPlN0ZW5zb24sIHRoZSBkZWZlbmRpbmcgY2hhbXBpb24sIHdlbnQg
b25lIGJldHRlciB3aXRoIGEgNjkgYXMgaGUgam9pbmVkIEdhcmNpYSwgUmljaGFyZCBCbGFuZCwg
UmlrYXJkIEthcmxiZXJnIGFuZCBUaG9tYXMgRGV0cnkgYXQgOCB1bmRlci48L3A+PHA+Q2hhbXBp
b25zIFRvdXI8L3A+PHA+UGF1bCBCcm9hZGh1cnN0IHNob3QgYSA5LXVuZGVyIDYzIHRvIHRha2Ug
YSAyLXN0cm9rZSBsZWFkIGluIHRoZSBQR0EgVG91ciBDaGFtcGlvbnMmIzgyMTc7IEFtZXJpY2Fu
IEZhbWlseSBJbnN1cmFuY2UgT3BlbiBpbiBNYWRpc29uLCBXaXNjb25zaW4uPC9wPjxwPkJyaWFu
IEhlbm5pbmdlciBoYWQgYSA2NSwgYW5kIHRvdXJuYW1lbnQgaG9zdCBTdGV2ZSBTdHJpY2tlciBq
b2luZWQgS2VubnkgUGVycnkgYW5kIEJpbGx5IEFuZHJhZGUgYXQgNjYuIFN0cmlja2VyIGlzIG1h
a2luZyBoaXMgZmlyc3Qgc3RhcnQgaW4gaGlzIGhvbWV0b3duIGV2ZW50IGFmdGVyIHR1cm5pbmcg
NTAgaW4gRmVicnVhcnkuIEhlIHRpZWQgZm9yIDE2dGggbGFzdCB3ZWVrIGluIHRoZSBVLlMuIGF0
IEVyaW4gSGlsbHMuPC9wPjxwPkZyZWQgQ291cGxlcyB3YXMgYW5vdGhlciBzdHJva2UgYmFjayBh
bG9uZyB3aXRoIEtldmluIFN1dGhlcmxhbmQsIENvcmV5IFBhdmluLCBTdGVwaGVuIEFtZXMsIEJy
YW5kdCBKb2JlLCBKZWZmIE1hZ2dlcnQgYW5kIFBoaWxsaXAgUHJpY2UuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.