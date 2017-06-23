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Golf roundup: Jordan Spieth keeps lead at Travelers Championship

Associated Press

Published: June 23, 2017 - 10:38 PM
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Jason Day reacts after missing a putt on the 15th hole during the second round of the Travelers Championship golf tournament Friday in Cromwell, Conn. (Brad Horrigan/Hartford Courant via AP)


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