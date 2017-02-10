Golf roundup: Jordan Spieth makes putts, beats fog in Pebble Beach Pro-Am; PGA champions; European and Asian tours

PHA+Sm9yZGFuIFNwaWV0aCBrbmV3IHRoZSBwaW4gcG9zaXRpb24gb24gdGhlIG5pbnRoIGhvbGUg
YXQgU3B5Z2xhc3MgSGlsbCBhcyBtdWNoIGJ5IG1lbW9yeSBhcyBieSBzaWdodCwgd2hpY2ggd2Fz
IGEgZ29vZCB0aGluZyBjb25zaWRlcmluZyB0aGUgZm9nIGNyZWVwaW5nIGFjcm9zcyB0aGUgTW9u
dGVyZXkgUGVuaW5zdWxhIG9uIEZyaWRheS48L3A+PHA+VGhlIGNyb3dkIGJlaGluZCB0aGUgZ3Jl
ZW4gaW4gUGViYmxlIEJlYWNoLCBDYWxpZi4sIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IHNlZSBTcGlldGgsIG9u
bHkgYSBnb2xmIGJhbGwgdGhhdCBsYW5kZWQgYmVoaW5kIHRoZSBmbGFnIGFuZCBzcHVuIGJhY2sg
MyBmZWV0IGJlbG93IHRoZSBjdXAuIDwvcD48cD5TcGlldGggdGFwcGVkIHRoYXQgaW4gZm9yIGhp
cyBlaWdodGggYmlyZGllIG9mIHRoZSByb3VuZCBhbmQgYSA3LXVuZGVyIDY1IHRoYXQgcHV0IGhp
bSBhdG9wIHRoZSBsZWFkZXJib2FyZCBpbiB0aGUgQVQmYW1wO1QgUGViYmxlIEJlYWNoIFByby1B
bS48L3A+PHA+U3BpZXRoIHdhcyBhdCAxMC11bmRlciAxMzMuPC9wPjxwPkRlcmVrIEZhdGhhdWVy
IHdhcyA4IHVuZGVyIGZvciBoaXMgcm91bmQgYXQgUGViYmxlIEJlYWNoIGFuZCB0aWVkIHdpdGgg
U3BpZXRoIGF0IDEwIHVuZGVyLiBGYXRoYXVlciBoYWQgdG8gcmV0dXJuIFNhdHVyZGF5IG1vcm5p
bmcgdG8gZmluaXNoIGhpcyByb3VuZCBvbiB0aGUgbmludGggaG9sZS4gPC9wPjxwPlRoZSBiaWdn
ZXIgdGhyZWF0IG1pZ2h0IGJlIEphc29uIERheSwgdGhlIHdvcmxkJiM4MjE3O3MgTm8uIDEgcGxh
eWVyLCB3aG8gd2FzIDcgdW5kZXIgdGhyb3VnaCAxMiBob2xlcyBhdCBTcHlnbGFzcyBhbmQgOSB1
bmRlciBvdmVyYWxsIHdoZW4gcGxheSB3YXMgc3RvcHBlZC48L3A+PHA+UGF0cmljayBSZWVkLCB3
aG8gd2l0aGRyZXcgdHdvIHdlZWtzIGFnbyBmcm9tIHRoZSBFdXJvcGVhbiBUb3VyIGV2ZW50IGlu
IEF1c3RyYWxpYSBuZXh0IHdlZWsgYmVjYXVzZSBvZiBhIHJlc3BpcmF0b3J5IGluZmVjdGlvbiwg
d2FzIGF0IDcgdW5kZXIgYW5kIGhhZCBvbmUgaG9sZSB0byBwbGF5IGF0IE1vbnRlcmV5IFBlbmlu
c3VsYS48L3A+PHA+VGhlIHN1biwgcmFyZWx5IHNlZW4gdGhpcyB3ZWVrLCBpcyBzdXBwb3NlZCB0
byBiZSBtYWtlIGFuIGFwcGVhcmFuY2UgdGhpcyB3ZWVrZW5kLjwvcD48cD5TcGlldGggYW5kIERh
eSB3aWxsIHBsYXkgUGViYmxlIHRoZSBmaW5hbCB0d28gcm91bmRzLCBhbmQgaXQgdHlwaWNhbGx5
IGlzIHRoZSBlYXNpZXN0IHdoZW4gdGhlIHdlYXRoZXIgaXMgYmVuaWduLjwvcD48cD5DaGFtcGlv
bnMgVG91cjwvcD48cD5PbGluIEJyb3duZSBoYWQgZWlnaHQgYmlyZGllcyBpbiBhIG5pbmUtaG9s
ZSBzdHJldGNoIGFuZCBzaG90IGEgOS11bmRlciA2MyBvbiBGcmlkYXkgdG8gdGFrZSB0aGUgZmly
c3Qtcm91bmQgbGVhZCBpbiB0aGUgUEdBIENoYW1waW9ucyBUb3VyJiM4MjE3O3MgQWxsaWFueiBD
aGFtcGlvbnNoaXAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHBsYXllZCBhIHJlYWxseSBuaWNlIHJvdW5kIG9m
IGdvbGYgdG9kYXksJiM4MjIxOyBCcm93bmUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgbWFkZSB0d28gZXJyYW50
IHN3aW5ncywgYW5kIEkgZ290IGF3YXkgd2l0aCBib3RoIG9mIHRoZW0uIEp1c3QgaGFwcGVuZWQg
dG8gbWlzcyBpbiB0aGUgcmlnaHQgcGxhY2Ugb3IgZ290IGEgZm9ydHVuYXRlIGJyZWFrLiBIYWQg
YSBjbGVhbiBjYXJkLCBuaW5lIGJpcmRpZXMgYW5kIG5vIGJvZ2V5cy4gQmlyZGllZCBhbGwgdGhl
IHBhciA1cywgc28gdGhhdCBlbmRzIHVwIGFkZGluZyB1cCBzbG93bHksIHdoaWNoIGlzIHJlYWxs
eSBuaWNlLiBXZSBsaWtlIGRheXMgbGlrZSB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIDU3LXllYXIt
b2xkIEJyb3duZSBiaXJkaWVkIE5vcy4gMTctMiBhbmQgNC03IG9uIHRoZSBPbGQgQ291cnNlIGF0
IEJyb2tlbiBTb3VuZCBDbHViLjwvcD48cD5LZW5ueSBQZXJyeSB3YXMgMiBzdHJva2VzIGJhY2su
IEhlIG9wZW5lZCB3aXRoIGFuIGVhZ2xlIG9uIHRoZSBwYXItNSBmaXJzdC48L3A+PHA+RnJlZCBD
b3VwbGVzIGVhZ2xlZCB0aGUgcGFyLTUgMTF0aCBpbiBhIDY4LiBIZSYjODIxNztzIHBsYXlpbmcg
aW4gRmxvcmlkYSBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgc2luY2UgdGhlIDIwMDYgSG9uZGEgQ2xhc3Np
Yy4gQXQgYWdlIDcxLCBIYWxlIElyd2luIHNob3QgYSA2OCB0byBiZXR0ZXIgaGlzIGFnZSBmb3Ig
dGhlIDE5dGggdGltZSBvbiB0aGUgdG91ci48L3A+PHA+QmVybmhhcmQgTGFuZ2VyIGhhZCBhIDcx
LCBtYWtpbmcgYSBkb3VibGUgYm9nZXkgb24gdGhlIHBhci00IG5pbnRoLiBUaGUgNTkteWVhci1v
bGQgR2VybWFuIHN0YXIgaXMgY29taW5nIG9mZiBhIHZpY3RvcnkgaW4gdGhlIHNlYXNvbiBvcGVu
ZXIgaW4gSGF3YWlpLCBoaXMgMzB0aCBjYXJlZXIgdmljdG9yeSBvbiB0aGUgc2VuaW9yIHRvdXIu
PC9wPjxwPkV1cm9wZWFuLCBBc2lhbiB0b3VyczwvcD48cD5CZXJuZCBXaWVzYmVyZ2VyIGhpdCBu
aW5lIHN0cmFpZ2h0IGJpcmRpZXMgYW5kIGZpbmlzaGVkIHdpdGggYSA5LXVuZGVyIDYzIHRvIHRh
a2UgdGhlIHNlY29uZC1yb3VuZCBsZWFkIGluIHRoZSBNYXliYW5rIENoYW1waW9uc2hpcCBpbiBL
dWFsYSBMdW1wdXIsIE1hbGF5c2lhLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBoaXQgcHJldHR5IGdvb2Qgc2hv
dHMgYW5kIHJlYWxseSBvbmx5IGhvbGVkIHR3byBsb25nIG9uZXMgd2hpY2ggd2VyZSB0aGUgbGFz
dCBiaXJkaWUgb2YgdGhlIG5pbmUgb24gMTUgYW5kIGFib3V0IDIwLWZvb3RlciBvbiAxMSwmIzgy
MjE7IFdpZXNiZXJnZXIgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIEF1c3RyaWFuIGJlZ2FuIHRoZSBzdHJlYWsg
b24gdGhlIHBhci00IHNldmVudGggYXQgU2F1amFuYSBHb2xmIGFuZCBDb3VudHJ5IENsdWIuIEhl
IGhhZCBhIDEyLXVuZGVyIDEzMiB0b3RhbCBpbiB0aGUgZXZlbnQgc2FuY3Rpb25lZCBieSB0aGUg
RXVyb3BlYW4gYW5kIEFzaWFuIHRvdXJzLiA8L3A+PHA+VGhlIHN0cmVhayB3aWxsIG5vdCBjb3Vu
dCBhcyBhIEV1cm9wZWFuIFRvdXIgcmVjb3JkIGJlY2F1c2UgdGhlIHBsYXllcnMgYXJlIHVzaW5n
IHByZWZlcnJlZCBsaWVzIGJlY2F1c2Ugb2Ygd2V0IGNvbmRpdGlvbnMuPC9wPjxwPk1hc3RlcnMg
Y2hhbXBpb24gRGFubnkgV2lsbGV0dCBvZiBFbmdsYW5kIHdhcyBzZWNvbmQgYWZ0ZXIgYSA2Ny48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.