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GOLF ROUNDUP

Golf roundup: Jordan Spieth wins Travelers Championship

Associated Press

Published: June 25, 2017 - 10:59 PM
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Jordan Spieth, right, celebrates with caddie Michael Greller after Spieth holed a bunker shot on a playoff hole on the 18th hole to win the Travelers Championship golf tournament Sunday, June 25, 2017, in Cromwell, Conn. (Brad Horrigan/Hartford Courant via AP)


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