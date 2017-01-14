Golf roundup: Justin Thomas stretches lead at Sony Open to 7 shots

PHA+SnVzdGluIFRob21hcyBtYWRlIGEgMTUtZm9vdCBiaXJkaWUgcHV0dCBvbiBoaXMgZmluYWwg
aG9sZSB0byB0aWUgdGhlIDU0LWhvbGUgcmVjb3JkIG9uIHRoZSBQR0EgVG91ciBhbmQgYnVpbGQg
YSA3LXNob3QgbGVhZCBTYXR1cmRheSBhdCB0aGUgU29ueSBPcGVuIGluIEhvbm9sdWx1LjwvcD48
cD5UaG9tYXMgZ290IGludG8gdGhlIHJlY29yZCB3aXRoIGFuIGVhZ2xlIG9uIGhpcyBsYXN0IGhv
bGUgaW4gZWFjaCBvZiB0aGUgcHJldmlvdXMgdHdvIHJvdW5kcyAmIzgyMTI7IGEgNTkgb24gVGh1
cnNkYXksIGFuZCB0aGUgMzYtaG9sZSBzY29yaW5nIHJlY29yZCBGcmlkYXkuIFRoaXMgdGltZSwg
aGlzIHNlY29uZCBzaG90IGludG8gdGhlIHBhci01IDE4dGggY2xpcHBlZCBhIHBhbG0gZnJvbmQg
YW5kIGNhbWUgdXAgd2VsbCBzaG9ydCBpbiB0aGUgZmFpcndheS48L3A+PHA+SGUgcG91cmVkIGlu
IHRoZSBiaXJkaWUgcHV0dCBmb3IgYSA1LXVuZGVyIDY1IGFuZCBzdHJldGNoZWQgaGlzIGxlYWQg
dG8gNyBvdmVyIFphY2ggSm9obnNvbiwgd2hvIGtlcHQgcGFjZSB3aXRoIGEgNjUuPC9wPjxwPldh
aWFsYWUgaGFzIGJlZW4gc28gdnVsbmVyYWJsZSB3aXRoIG5vIHdpbmQgdGhhdCBLZXZpbiBLaXNu
ZXIgbWlzc2VkIGEgOS1mb290IGVhZ2xlIHB1dHQgdGhhdCB3b3VsZCBoYXZlIGdpdmVuIGhpbSA1
OS48L3A+PHA+RXVyb3BlYW4gVG91cjwvcD48cD5HcmFlbWUgU3Rvcm0gd2lsbCB0YWtlIGEgMy1z
aG90IGxlYWQgaW50byB0aGUgZmluYWwgcm91bmQgb2YgdGhlIFNBIE9wZW4gYXMgaGUgYmlkcyBm
b3IgaGlzIGZpcnN0IEV1cm9wZWFuIFRvdXIgdGl0bGUgaW4gMTAgeWVhcnMgaW4gSm9oYW5uZXNi
dXJnLjwvcD48cD5UaGUgRW5nbGlzaG1hbiB0dXJuZWQgaW4gYSB0aGlyZC1yb3VuZCA2NywgdGhl
IHNhbWUgYXMgUm9yeSBNY0lscm95LCB3aG8gbW92ZWQgaW50byBzZWNvbmQgdG8gc2V0IHVwIGFu
IGludHJpZ3VpbmcgZmlnaHQgb24gU3VuZGF5LjwvcD48cD5TdG9ybSBoYWQgZml2ZSBiaXJkaWVz
IG9uIFNhdHVyZGF5IGFuZCBleHRlbmRlZCBoaXMgYm9nZXktZnJlZSBydW4gdG8gNDEgaG9sZXMg
dG8gbGVhdmUgaGltIGF0IDE3LXVuZGVyIDE5OSBhbmQgb24gdGhlIHZlcmdlIG9mIGEgc2Vjb25k
IEV1cm9wZWFuIFRvdXIgdGl0bGUgYWZ0ZXIgd2lubmluZyB0aGUgT3BlbiBkZSBGcmFuY2UgaW4g
MjAwNy48L3A+PHA+SXQgd291bGQgY29tcGxldGUgYW4gYW1hemluZyB0dXJuYXJvdW5kIGZvciBT
dG9ybSwgd2hvIHRob3VnaHQgaGUgbG9zdCBoaXMgcGxheWluZyBwcml2aWxlZ2VzIGJ5IGp1c3Qg
MTAwIGV1cm9zIGluIE9jdG9iZXIgYnV0IHdhcyB0aGVuIGhhbmRlZCBhIHJlcHJpZXZlIGFmdGVy
IFBhdHJpY2sgUmVlZCBvcHRlZCBub3QgdG8gcGxheSB0aGUgRmluYWwgU2VyaWVzLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSBmaW5kIG15c2VsZiBub3cgaW4gYSBwb3NpdGlvbiB0aGF0IEkgaGF2ZSBvbmx5IGJl
ZW4gaW4gYSBjb3VwbGUgb2YgdGltZXMgb3ZlciB0aGUgcGFzdCBmZXcgeWVhcnMsJiM4MjIxOyBT
dG9ybSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhpbmdzIGhhdmUgYmVlbiBkaWZmaWN1bHQgYW5kIGxhc3QgeWVh
ciB3YXMgYSB0b3VnaCB5ZWFyIGJ1dCBpdCBoYXMgZ2l2ZW4gbWUgYSBuZXcgbGVhc2Ugb2YgbGlm
ZSBhbmQgSSBob3BlIHRvIGNvbnRpbnVlIHBsYXlpbmcgd2VsbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1jSWxy
b3kgdHdpY2UgY2F1Z2h0IFN0b3JtIGF0IHRoZSB0b3Agb2YgdGhlIGxlYWRlcmJvYXJkIHdpdGgg
dGhlIGhlbHAgb2YgYSBzdHVubmluZyBlYWdsZSBmcm9tIDE1NyB5YXJkcyBvbiB0aGUgcGFyLTQg
c2V2ZW50aCBhbmQgYSBoYXQgdHJpY2sgb2YgYmlyZGllcyBvbiB0aGUgYmFjayBuaW5lLjwvcD48
cD5CdXQgdGhlIHNlY29uZC1yYW5rZWQgTWNJbHJveSwgd2hvIGFsbW9zdCBwdWxsZWQgb3V0IG9m
IHRoZSB0b3VybmFtZW50IG9uIEZyaWRheSB3aXRoIGEgYmFjayBjb21wbGFpbnQsIGJvZ2V5ZWQg
dGhlIDE4dGggYXMgU3Rvcm0gcHV0IGluIGEgY29uc2lzdGVudCBwZXJmb3JtYW5jZSB0byBleHRl
bmQgaGlzIHNlY29uZC1yb3VuZCBsZWFkIGJ5IDEgc2hvdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBiYWNr
IHdhcyBhIGxpdHRsZSB0ZW5kZXIgdGhpcyBtb3JuaW5nICYjODIxMjsgSSBkaWRuJiM4MjE3O3Qg
cmVhbGx5IGdldCBtdWNoIHNsZWVwIGxhc3QgbmlnaHQsJiM4MjIxOyBNY0lscm95IHNhaWQuICYj
ODIyMDtJIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGdldCBjb21mb3J0YWJsZSBhbmQgSSBoYWQgdG8gd2FrZSB1
cCBpbiB0aGUgbWlkZGxlIG9mIHRoZSBuaWdodCB0byB0YWtlIGEgY291cGxlIG9mIHBhaW5raWxs
ZXJzLCBidXQgdGhlIHBoeXNpb3MgZGlkIGEgZ29vZCBqb2Igb24gbWUgdGhpcyBtb3JuaW5nIGFu
ZCBzdHJhcHBlZCBtZSB1cCBwcmV0dHkgd2VsbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN0b3JtIGhhcyBsZWQg
YSB0b3VybmFtZW50IHRocmVlIHRpbWVzIGFmdGVyIDU0IGhvbGVzIG9uIHRoZSBFdXJvcGVhbiBU
b3VyLCBidXQgaGFzbiYjODIxNzt0IGNvbnZlcnRlZCBhbnkgb2YgdGhvc2UgbGVhZHMgaW50byB2
aWN0b3JpZXMuPC9wPjxwPkpvcmRhbiBTbWl0aCAoNjgpIGxvb2tlZCBzZXQgdG8gY2hhbGxlbmdl
IFN0b3JtIGFmdGVyIGZvdXIgYmlyZGllcyBhbmQgYW4gZWFnbGUgYnV0IGJvZ2V5ZWQgdGhlIGZp
bmFsIHR3byBob2xlcyB0byBsZWF2ZSBoaW0gNCBzaG90cyBiZWhpbmQgaGlzIGNvbXBhdHJpb3Qs
IGxldmVsIHdpdGggaG9tZSBmYXZvcml0ZSBKYmUgS3J1Z2VyICg2OSkuPC9wPjxwPkl0YWx5JiM4
MjE3O3MgRWRvYXJkbyBNb2xpbmFyaSBlcXVhbGVkIHRoZSBjb3Vyc2UgcmVjb3JkIHdpdGggYSA2
MyB0byBzdXJnZSBtb3JlIHRoYW4gMzAgcGxhY2VzIHVwIHRoZSBsZWFkZXJib2FyZCBpbnRvIGEg
dGllIGZvciBmaWZ0aC4gTW9saW5hcmkgaXMgYXQgMTIgdW5kZXIsIGFsb25nc2lkZSBTb3V0aCBB
ZnJpY2FuIGR1byBEZWFuIEJ1cm1lc3RlciAoNjcpIGFuZCBKYWNvIFZhbiBaeWwgKDY4KSwgRnJl
bmNoIHBhaXIgUm9tYWluIExhbmdhc3F1ZSAoNjgpIGFuZCBKb2VsIFN0YWx0ZXIgKDY1KSwgYW5k
IEFtZXJpY2FuIFBldGVyIFVpaGxlaW4gKDcwKS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.