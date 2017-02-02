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Golf roundup

Golf roundup: Kuchar takes first-round lead at Phoenix Open

Associated Press

Published: February 2, 2017 - 10:46 PM
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Hideki Matsuyama, of Japan, watches the flight of his approach shot on the second hole during the first round of the Waste Management Phoenix Open Thursday in Scottsdale, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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