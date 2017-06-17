Golf roundup: Lexi Thompson leads at Meijer LPGA Classic

PHA+TGV4aSBUaG9tcHNvbiBzaG90IGEgNjQgb24gU2F0dXJkYXkgb24gdGhlIEJseXRoZWZpZWxk
IGxheW91dCByZWR1Y2VkIHRvIGEgcGFyIG9mIDY5IGJlY2F1c2Ugb2YgZmxvb2RpbmcsIGdpdmlu
ZyBoZXIgYSAxLXN0cm9rZSBsZWFkIGluIHRoZSBNZWlqZXIgTFBHQSBDbGFzc2ljIGluIEdyYW5k
IFJhcGlkcywgTWljaGlnYW4uPC9wPjxwPlRoZSBmaWZ0aCBob2xlIHdhcyBwbGF5ZWQgYXMgYSAx
MTEteWFyZCBwYXIgMyBpbnN0ZWFkIG9mIGEgcGFyIDUgYmVjYXVzZSBvZiB0aGUgZmxvb2Rpbmcg
ZnJvbSBvdmVybmlnaHQgcmFpbi48L3A+PHA+QnJvb2tlIEhlbmRlcnNvbiwgdGhlIGxlYWRlciBh
ZnRlciBlYWNoIG9mIHRoZSBmaXJzdCB0d28gcm91bmRzLCBoYWQgYSA2NyB0byBkcm9wIGludG8g
YSB0aWUgZm9yIHNlY29uZCB3aXRoIExlZS1Bbm5lIFBhY2UgKDYxKSwgU3VuZyBIeXVuIFBhcmsg
KDYyKSBhbmQgSmVubnkgU2hpbiAoNjMpLjwvcD48cD5IeW8gSm9vIEtpbSAoNjUpIHdhcyAxMiB1
bmRlciwgYW5kIEx5ZGlhIEtvICg2NCksIE1pY2hlbGxlIFdpZSAoNjQpLCBNb3JpeWEgSnV0YW51
Z2FybiAoNjcpIGFuZCBDYXJsb3RhIENpZ2FuZGEgKDY4KSBmb2xsb3dlZCBhdCAxMSB1bmRlci4g
S28gZHJvcHBlZCB0byBOby4gMiBpbiB0aGUgd29ybGQgTW9uZGF5IGFmdGVyIGFuIDg1LXdlZWsg
cnVuIGF0IHRoZSB0b3AuIFRoZSB0b3AtcmFua2VkIEFyaXlhIEp1dGFudWdhcm4sIE1vcml5YSBK
dXRhbnVnYXJuJiM4MjE3O3MgeW91bmdlciBzaXN0ZXIsIHdhcyA5IHVuZGVyIGFmdGVyIGEgNjQu
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.