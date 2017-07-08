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Golf roundup

Golf roundup: Sebastian Munoz maintains lead at the Greenbrier Classic

Associated Press

Published: July 8, 2017 - 10:42 PM
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Spain's Jon Rahm on the 8th tee during day three of the Irish Open at Portstewart Golf Club, Northern Ireland, Saturday July 8, 2017. The 11th ranked Rahm shot a second straight 5-under 67 at the Irish Open and moved into a share of the lead with Daniel Im in the third round on Saturday. (Niall Carson/PA via AP)


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