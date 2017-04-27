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Golf roundup

Golf roundup: Spieth and Palmer share lead at team event in New Orleans

Associated Press

Published: April 27, 2017 - 09:50 PM
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Kyle Stanley, tees off on the ninth hole during the first round of the PGA Zurich Classic at TPC Louisiana in Avondale, La., Thursday. (AP Photo/Gerald Herbert)


 

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