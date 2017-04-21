Golf roundup: Tony Finau, Bud Cauley share second-round tie at Valero Texas Open

PHA+VG9ueSBGaW5hdSBhcnJpdmVkIGF0IHRoZSAxOHRoIHRlZSB3aXRoIGEgY2hhbmNlIGF0IGEg
Y291cnNlIHJlY29yZCwgYnV0IGhpcyBhcHByb2FjaCBzcGxhc2hlZCBpbiB0aGUgd2F0ZXIgYW5k
IGhpcyBib2dleSBkcm9wcGVkIGhpbSBpbnRvIGEgc2Vjb25kLXJvdW5kIHRpZSBmb3IgdGhlIGxl
YWQgd2l0aCBCdWQgQ2F1bGV5IGF0IHRoZSBWYWxlcm8gVGV4YXMgT3BlbiBpbiBTYW4gQW50b25p
byBvbiBGcmlkYXkuPC9wPjxwPkEgYmlyZGllIGF0IHRoZSBwYXItNSBmaW5hbCBob2xlIHdvdWxk
IGhhdmUgZ2l2ZW4gRmluYXUgYSBzaGFyZSBvZiB0aGUgY291cnNlIHJlY29yZCwgYnV0IGhlIHNl
dHRsZWQgZm9yIGEgNy11bmRlciA2NSBhbmQgaXMgdGllZCB3aXRoIENhdWxleSBhdCA4IHVuZGVy
IHRocm91Z2ggMzYgaG9sZXMgYXQgVFBDIFNhbiBBbnRvbmlvLjwvcD48cD5JYW4gUG91bHRlciwg
RXVyb3BlJiM4MjE3O3MgUnlkZXIgQ3VwIHN0YXIsIG1pc3NlZCB0aGUgY3V0IGFuZCBsb3N0IGhp
cyBmdWxseSBleGVtcHQgc3RhdHVzIG9uIHRoZSBQR0EgVG91ci4gSGUgZmVsbCBhYm91dCAkMzAs
MDAwIHNob3J0IG9mIHRoZSByZXF1aXJlZCBlYXJuaW5ncyB0byBrZWVwIGhpcyBzdGF0dXMgdGhy
b3VnaCBhIG1lZGljYWwgZXhlbXB0aW9uIGJlY2F1c2Ugb2YgYSBmb290IGluanVyeSBsYXN0IHll
YXIuPC9wPjxwPkNhdWxleSwgYSBmb3JtZXIgTkNBQSBzdGFuZG91dCBhdCBBbGFiYW1hIHdobyYj
ODIxNztzIHlldCB0byB3aW4gdGhyb3VnaCBzaXggc2Vhc29ucyBhcyBhIHBybywgaGFkIGEgbGVh
ZCBhdCB0aGUgaGFsZndheSBwb2ludCBhZnRlciBoaXMgNjYgaW4gdGhlIG1vcm5pbmcuPC9wPjxw
PkNhdWxleSBhbmQgRmluYXUsIHdpbm5lciBsYXN0IHllYXIgYXQgdGhlIFB1ZXJ0byBSaWNvIE9w
ZW4sIGJvdGggbGVhZCBieSAxIG92ZXIgMjMteWVhci1vbGQgQXVzdHJhbGlhbiBDYW1lcm9uIFNt
aXRoLCBLZXZpbiBDaGFwcGVsbCwgUm9iYnkgU2hlbHRvbiBhbmQgdmV0ZXJhbiAxOTk0IFRleGFz
IE9wZW4gd2lubmVyIEJvYiBFc3Rlcy48L3A+PHA+U21pdGggc2hhcmVkIGxvdyByb3VuZCB3aXRo
IEZpbmF1IGF0IDY1LCBDaGFwcGVsbCBzaG90IDY4LCBTaGVsdG9uIGhhZCBhIDY5LCBhbmQgNTEt
eWVhci1vbGQgRXN0ZXMgaGFkIGEgNjkuPC9wPjxwPkpvaG4gSHVoIGlzIDYgdW5kZXIgYWZ0ZXIg
YSA3MSwgYW5kIGhlJiM4MjE3O3Mgam9pbmVkIGJ5IEtldmluIFR3YXkgKDY4KSBhbmQgSm9uYXRo
YW4gUmFuZG9scGggKDcwKS48L3A+PHA+VGhlcmUgYXJlIHNldmVuIHBsYXllcnMgYXQgNSB1bmRl
ciwgaW5jbHVkaW5nIGZpcnN0LXJvdW5kIGxlYWRlciBCcmFuZGVuIEdyYWNlICg3MykgYW5kIGZv
cm1lciBUZXhhcyBPcGVuIGNoYW1wcyBKaW1teSBXYWxrZXIgKDY5KSBhbmQgTWFydGluIExhaXJk
ICg2NykuIFdhbGtlciBzYWlkIGhlJiM4MjE3O2xsIHN0YXJ0IHRyZWF0bWVudCBmb3IgTHltZSBk
aXNlYXNlIGFmdGVyIHRoaXMgZXZlbnQuIEl0IG1heSBrZWVwIGhpbSBmcm9tIHBsYXlpbmcgYXQg
TmV3IE9ybGVhbnMgbmV4dCB3ZWVrLjwvcD48cD5GaW5hdSBob2xlZCBhIHdlZGdlIHNob3QgZnJv
bSAxMDUgeWFyZHMgZm9yIGVhZ2xlIG9uIE5vLiAxMS4gQSAyMi1mb290IGJpcmRpZSBwdXR0IGF0
IDE2IGFuZCBhIHRhcC1pbiBiaXJkaWUgb24gdGhlIG5leHQgaG9sZSBoYWQgaGltIGxvb2tpbmcg
YXQgdHlpbmcgdGhlIGNvdXJzZSByZWNvcmQuIEFmdGVyIGhpcyBhcHByb2FjaCBsYW5kZWQgaW4g
c2hhbGxvdyB3YXRlciBpbiB0aGUgY3JlZWsgZnJvbnRpbmcgdGhlIDE4dGggZ3JlZW4sIEZpbmF1
IHBsYXllZCBpdCBvdXQgYW5kIGNoaXBwZWQgaXQgcGFzdCB0aGUgZ3JlZW4sIHJhdGhlciB0aGFu
IHRha2UgdGhlIHBlbmFsdHkgZHJvcC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZGlkIHRoZSBzYW1lIHRoaW5n
IHllc3RlcmRheSBhZnRlciBnb2luZyBmb3IgdGhlIGdyZWVuIChpbiAyKSwmIzgyMjE7IEZpbmF1
IHNhaWQuICYjODIyMDtBYm91dCBoYWxmIG9mIHRoZSBiYWxsIHdhcyBvdXQgb2YgdGhlIHdhdGVy
LiBJIGdvdCB1cC1hbmQtZG93biB5ZXN0ZXJkYXkuIEkga25vdyBsaWdodG5pbmcgZG9lc24mIzgy
MTc7dCBhbHdheXMgc3RyaWtlIHR3aWNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWZ0ZXIgYSBwYXIgYXQgdGhl
IGZpcnN0LCBDYXVsZXkmIzgyMTc7cyBlYXJseSBiaXJkaWUgc3RyZWFrIGluY2x1ZGVkIGEgMzgt
Zm9vdCBwdXR0IGF0IDIuIEhlIGF2b2lkZWQgYm9nZXkgYWxsIGRheSwgaW5jbHVkaW5nIGEgbmVh
ciAzLXB1dHQgYnkgc2lua2luZyBhIDEyLWZvb3RlciBhdCBOby4gMTcuIDwvcD48cD5DYXVsZXkg
aXMgY29taW5nIG9mZiBoaXMgc2Vjb25kIHRvcCAxMCBvZiB0aGUgeWVhciwgYSBuaW50aCBwbGFj
ZSBhdCBSQkMgSGVyaXRhZ2UgYWZ0ZXIgYSBmaXJzdC1yb3VuZCA2MyBhdCBIaWx0b24gSGVhZC48
L3A+PHA+QWZ0ZXIgb3BlbmluZyB0aGUgdG91cm5hbWVudCB3aXRoIGV2ZW4tcGFyIDcyIFRodXJz
ZGF5LCBTbWl0aCBqdW1wZWQgNjggc3BvdHMgb24gdGhlIGxlYWRlcmJvYXJkIGFuZCBmaW5pc2hl
ZCB3aXRoIGVhZ2xlLWJpcmRpZS4gVGhlIGVhZ2xlIHdhcyBhIDkwLXlhcmQgYmxhc3QgZnJvbSBh
IGJ1bmtlci4gSGUgYWxzbyBjaGlwcGVkIGluIGZyb20gb2ZmIHRoZSBncmVlbiBmb3IgdGhyZWUg
YmlyZGllcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0V2ZXJ5dGhpbmcgSSBoaXQsIHdoZXRoZXIgaXQgd2FzIGEg
cnViYmlzaCBzaG90IG9yIGEgZ29vZCBzaG90LCBraW5kIG9mIHdlbnQgY2xvc2UgdG8gdGhlIGhv
bGUsJiM4MjIxOyBTbWl0aCBzYWlkLjwvcD48cD5DYXVsZXkgcGxheWVkIHRocm91Z2ggYSBtZWRp
Y2FsIGV4ZW1wdGlvbiB0byBrZWVwIGhpcyB0b3VyIGNhcmQgbGFzdCB5ZWFyIGFmdGVyIHNob3Vs
ZGVyIHN1cmdlcnkuIEl0IGRpZG4mIzgyMTc7dCB3b3JrIGZvciBQb3VsdGVyLCB0aGUgRW5nbGlz
aG1hbiB3aG8mIzgyMTc7cyBwbGF5ZWQgaW4gZml2ZSBtZW1vcmFibGUgUnlkZXIgQ3VwIGV2ZW50
cyBmb3IgRXVyb3BlLjwvcD48cD5CZXNpZGVzIFBvdWx0ZXIsIG5vdGFibGVzIG1pc3NpbmcgdGhl
IGN1dCBpbmNsdWRlZCBVLlMuIEFtYXRldXIgY2hhbXAgQ3VydGlzIEx1Y2sgKDczLTcyIGluIGhp
cyBwcm8gZGVidXQpLCBCaWxseSBIb3JzY2hlbCAoNzMtNzQpLCBMdWtlIERvbmFsZCAoNzYtNzIp
LCBaYWNoIEpvaG5zb24gKDc0LTc0KSBhbmQgS2VlZ2FuIEJyYWRsZXkgKDc3LTc0KS48L3A+PHA+
RGVmZW5kaW5nIGNoYW1waW9uIENoYXJsZXkgSG9mZm1hbiBiaXJkaWVkIGhpcyAxN3RoIGhvbGUg
dG8gZ2V0IHRvIDEgdW5kZXIgZm9yIHRoZSB0b3VybmFtZW50IGFuZCAxIHNob3QgaW5zaWRlIHRo
ZSBjdXQgbnVtYmVyLjwvcD48cD5FdXJvcGVhbiBUb3VyPC9wPjxwPkJlcm5kIFdpZXNiZXJnZXIg
b2YgQXVzdHJpYSBmaXJlZCBhIGJvZ2V5LWZyZWUgNy11bmRlciA2NSB0byBsZWFkIGJ5IDQgc2hv
dHMgd2hlbiB0aGUgc2Vjb25kIHJvdW5kIG9mIHRoZSBTaGVuemhlbiBJbnRlcm5hdGlvbmFsIHdh
cyBzdXNwZW5kZWQgZHVlIHRvIHN0b3JtcyBvbiBGcmlkYXkgaW4gU2hlbnpoZW4sIENoaW5hLjwv
cD48cD5XaWVzYmVyZ2VyIGNvbXBsZXRlZCBoaXMgZmlyc3Qgcm91bmQgaW4gdGhlIG1vcm5pbmcg
YWZ0ZXIgbGlnaHRuaW5nIGFsc28gaGFsdGVkIHBsYXksIGFuZCBiaXJkaWVkIHRoZSBwYXItNSAx
N3RoIHRvIGdldCB3aXRoaW4gMSBvZiB0aGUgbGVhZC4gSGUgYWRkZWQgYW5vdGhlciBzZXZlbiBi
aXJkaWVzIGluIHJvdW5kIHR3byB0byBnZXQgdG8gMTIgdW5kZXIgb3ZlcmFsbC48L3A+PHA+RHls
YW4gRnJpdHRlbGxpIG9mIFNvdXRoIEFmcmljYSBhbmQgVGhvcmJqb3JuIE9sZXNlbiBvZiBEZW5t
YXJrIGNhcmRlZCBtYXRjaGluZyByb3VuZHMgb2YgNjgtNjggYW5kIHdlcmUgdGllZCBmb3Igc2Vj
b25kIGF0IDggdW5kZXIuPC9wPjxwPlJpY2hpZSBSYW1zYXkgb2YgU2NvdGxhbmQgYWxzbyBoYWQg
YSA2OCBhbmQgd2FzIGEgZnVydGhlciBzaG90IGJhY2sgYWxvbmdzaWRlIEdyZWdvcnkgQm91cmR5
IG9mIEZyYW5jZSAoMiB1bmRlciB0aHJvdWdoIGZvdXIgaG9sZXMpIGFuZCBvdmVybmlnaHQgbGVh
ZGVyIEJ1YmJhIFdhdHNvbiAoMSB1bmRlciB0aHJvdWdoIGZpdmUpLjwvcD48cD5XaWVzYmVyZ2Vy
IGhhcyBub3QgbWlzc2VkIGEgY3V0IG92ZXIgdGhlIGxhc3QgZWlnaHQgbW9udGhzIHdoaWxlIGNs
YWltaW5nIHNldmVuIHRvcC1maXZlIGZpbmlzaGVzIGFzIGhlIHNlZWtzIGEgZm91cnRoIEV1cm9w
ZWFuIFRvdXIgdGl0bGUuPC9wPjxwPkNoYW1waW9ucyBUb3VyPC9wPjxwPlRoZSBCYXNzIFBybyBT
aG9wcyBMZWdlbmRzIG9mIEdvbGYgdG91cm5hbWVudCBpbiBSaWRnZWRhbGUsIE1vLiB3YXMgc3Vz
cGVuZGVkIGR1ZSB0byBpbmNsZW1lbnQgd2VhdGhlci4gUm91bmQgb25lIHdpbGwgYmVnaW4gU2F0
dXJkYXkgc3RhcnRpbmcgYXQgOCBhLm0uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.