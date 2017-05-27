Golf roundup: Webb Simpson takes 2-stroke lead at Colonial

PHA+V2ViYiBTaW1wc29uIHNob3QgYSAzLXVuZGVyIDY3IG9uIFNhdHVyZGF5IHRvIGJyZWFrIG91
dCBvZiBhIGNyb3dkIGFuZCB0YWtlIHRoZSB0aGlyZC1yb3VuZCBsZWFkIGF0IHRoZSBDb2xvbmlh
bCBpbiBGb3J0IFdvcnRoLCBUZXhhcy48L3A+PHA+QXQgOS11bmRlciAyMDEsIFNpbXBzb24gd2Fz
IDIgc3Ryb2tlcyBhaGVhZCBvZiBEYW5ueSBMZWUgYW5kIFBhdWwgQ2FzZXkgYWZ0ZXIgYm90aCBv
ZiB0aGVtIG1hZGUgbG9uZyBiaXJkaWUgcHV0dHMgYXQgdGhlIDE4dGggaG9sZS4gU3Rld2FydCBD
aW5rIGFuZCBLZXZpbiBLaXNuZXIgd2VyZSAzIHN0cm9rZXMgb2ZmIHRoZSBsZWFkLjwvcD48cD5B
ZnRlciBiZWluZyBhbW9uZyBmb3VyIHBsYXllcnMgd2hvIHNoYXJlZCB0aGUgMzYtaG9sZSBsZWFk
LCBTaW1wc29uIHdlbnQgYWhlYWQgYWxvbmUgdG8gc3RheSBhZnRlciBjb25zZWN1dGl2ZSBiaXJk
aWVzIHRvIHN0YXJ0IGhpcyBiYWNrIG5pbmUuIEhlIG1hZGUgYSA2LWZvb3QgYmlyZGllIHB1dHQg
YXQgdGhlIDM4Ny15YXJkIDEwdGggYW5kIGEgMTItZm9vdGVyIGF0IHRoZSA2MzAteWFyZCAxMXRo
IGJlZm9yZSBmaW5pc2hpbmcgd2l0aCBzZXZlbiBjb25zZWN1dGl2ZSBwYXJzLjwvcD48cD5JdCBp
cyBvbmx5IHRoZSBzZWNvbmQgdGltZSBpbiAxMiB5ZWFycyBhdCBDb2xvbmlhbCBmb3IgdGhlIDU0
LWhvbGUgbGVhZGVyIHRvIGhhdmUgbW9yZSB0aGFuIGEgMS1zdHJva2UgYWR2YW50YWdlLjwvcD48
cD5EZWZlbmRpbmcgY2hhbXBpb24gSm9yZGFuIFNwaWV0aCBzaG90IGEgNjggd2l0aCBhIGNhZGRp
ZSBzd2l0Y2ggYWZ0ZXIgbWFraW5nIHRoZSB0dXJuLCBhbmQgd2FzIGF0IDQgdW5kZXIuPC9wPjxw
PkxlZSBhbmQgS2lzbmVyIHdlcmUgYWxzbyB0aWVkIGZvciB0aGUgc2Vjb25kLXJvdW5kIGxlYWQs
IGFsb25nIHdpdGggU2NvdHQgUGllcmN5IHdobyBzaG90IGEgNzIgdG8gZmFsbCA1IHN0cm9rZXMg
YmFjay48L3A+PHA+QWZ0ZXIgdGhyZWUgYmlyZGllcyBhbmQgdGhyZWUgYm9nZXlzIGhpcyBmaXJz
dCBlaWdodCBob2xlcyBTYXR1cmRheSwgTGVlIGhhZCBhIHN0ZWFkeSBzdHJlYW0gb2YgcGFycyB1
bnRpbCBmaW5pc2hpbmcgd2l0aCBhIDE2LWZvb3QgYmlyZGllIGZvciBhIHJvdW5kIG9mIDY5Ljwv
cD48cD5DYXNleSwgd2hvIHNob3QgNjgsIHdhcyBhbG9uZSBpbiBzZWNvbmQgZm9yIG9ubHkgYSBj
b3VwbGUgb2YgbWludXRlcy4gSGUgbWFkZSBhIG5lYXJseSAyNS1mb290IGJpcmRpZSBwdXR0IHRo
YXQgaGFkIGp1c3QgZW5vdWdoIHNwZWVkIHRvIGZhbGwgaW50byB0aGUgY3VwIGF0IE5vLiAxOCwg
d2hpbGUgTGVlIHdhcyBwbGF5aW5nIGluIHRoZSBncm91cCBiZWhpbmQgaGltLiBDYXNleSB3YXMg
MSBvdmVyIGZvciB0aGUgZGF5IHdpdGhvdXQgYSBiaXJkaWUgdW50aWwgc3RhcnRpbmcgaGlzIGJh
Y2sgbmluZSB3aXRoIHRocmVlIGJpcmRpZXMgaW4gYSBmb3VyLWhvbGUgc3RyZXRjaCB0aGF0IGlu
Y2x1ZGVkIGEgYm9nZXkuPC9wPjxwPlBpZXJjeSB3YXMgc3RpbGwgd2l0aGluIGEgc3Ryb2tlIG9m
IHRoZSBsZWFkIGF0IDggdW5kZXIgYWZ0ZXIgYSBwYXItc2F2aW5nIDEzLWZvb3QgcHV0dCBhdCB0
aGUgMTJ0aCBob2xlIGFmdGVyIGRyaXZpbmcgaW50byB0aGUgcm91Z2ggYW5kIGhpdHRpbmcgaGlz
IGFwcHJvYWNoIGluIGEgZ3JlZW5zaWRlIGJ1bmtlciB0aGVyZS48L3A+PHA+UGllcmN5IHRoZW4g
cHJvbXB0bHkgaGl0IGhpcyB0ZWUgc2hvdCBhdCB0aGUgcGFyLTMgMTN0aCBpbnRvIHRoZSBwb25k
IG9uIHdheSB0byBhIGRvdWJsZS1ib2dleS4gSGUgZm9sbG93ZWQgd2l0aCBhbm90aGVyIGJvZ2V5
IGF0IDE1IHdoZW4gaGUgZHJvdmUgaW50byB0aGUgcm91Z2ggYW5kIHRoZW4gaGl0IGludG8gYSBn
cmVlbnNpZGUgYnVua2VyLCBhbmQgZGlkIHRoZSBzYW1lIGF0IE5vLiAxOC48L3A+PHA+U2ltcHNv
biwgdGhlIDIwMTIgVS5TLiBPcGVuIHdpbm5lciBwbGF5aW5nIGluIHRoZSBmaW5hbCBncm91cCwg
c3RhcnRlZCB0aGUgcm91bmQgd2l0aCBiaXJkaWVzIGF0IHRoZSBmaXJzdCB0d28gaG9sZXMuIEhl
IGdhdmUgb25lIGJhY2sgd2l0aCBhIGJvZ2V5IGF0IHRoZSBwYXItMywgMTkyLXlhcmQgTm8uIDgg
YWZ0ZXIgbWlzc2luZyB0aGUgZ3JlZW4gd2l0aCBoaXMgdGVlIHNob3QuPC9wPjxwPlNpbmNlIGxv
c2luZyBhIHBsYXlvZmYgdG8gSGlkZWtpIE1hdHN1eWFtYSBhdCBQaG9lbml4LCBTaW1wc29uIGhh
ZCBtaXNzZWQgZm91ciBvZiBuaW5lIGN1dHMgYmVmb3JlIGxhc3Qgd2Vlay48L3A+PHA+RXVyb3Bl
YW4gVG91cjwvcD48cD5BbmRyZXcgRG9kdCBvZiBBdXN0cmFsaWEgd2lsbCB0YWtlIGEgMS1zdHJv
a2UgbGVhZCBpbnRvIHRoZSBmaW5hbCBkYXkgb2YgdGhlIEJNVyBQR0EgQ2hhbXBpb25zaGlwIGFm
dGVyIHNob290aW5nIGEgNC11bmRlciA2OCBpbiB0aGUgdGhpcmQgcm91bmQgaW4gVmlyZ2luaWEg
V2F0ZXIsIEVuZ2xhbmQuPC9wPjxwPlNvdXRoIEFmcmljYSYjODIxNztzIEJyYW5kZW4gR3JhY2Ug
aXMgMSBzaG90IGJlaGluZCBEb2R0LCBhIHR3by10aW1lIHdpbm5lciBvbiB0aGUgRXVyb3BlYW4g
VG91ciwgYWZ0ZXIgYSA3MCBhdCBXZW50d29ydGguPC9wPjxwPkxlZSBXZXN0d29vZCAoNzIpIGFu
ZCBvdmVybmlnaHQgY28tbGVhZGVyIEZyYW5jZXNjbyBNb2xpbmFyaSAoNzQpIGFyZSBhIGZ1cnRo
ZXIgMiBzaG90cyBiYWNrLjwvcD48cD5UaG9tYXMgUGlldGVycyBhbmQgU2NvdHQgSmFtaWVzb24g
c2hhcmVkIHRoZSBsZWFkIHdpdGggTW9saW5hcmkgYWZ0ZXIgdGhlIHNlY29uZCByb3VuZCBvZiB0
aGUgdG91ciYjODIxNztzIHNpZ25hdHVyZSBldmVudCBidXQgc2hvdCA3OCBhbmQgNzYsIHJlc3Bl
Y3RpdmVseSwgdG8gZmFsbCBvZmYgdGhlIGxlYWRlcmJvYXJkLjwvcD48cD5Eb2R0JiM4MjE3O3Mg
dHdvIHdpbnMgY2FtZSBhdCB0aGUgQXZhbnRoYSBNYXN0ZXJzIGluIEluZGlhIGluIDIwMTAgYW5k
IHRoZSBUcnVlIFRoYWlsYW5kIENsYXNzaWMgaW4gMjAxNS48L3A+PHA+U2VuaW9yIFBHQTwvcD48
cD5WaWpheSBTaW5naCB1c2VkIGhpcyBwb3dlciB0byB0YWtlIGFkdmFudGFnZSBvZiByYWluLXNv
ZnRlbmVkIFRydW1wIE5hdGlvbmFsLCBzaG9vdGluZyBhIDUtdW5kZXIgNjcgdG8gbW92ZSBvbmUg
c2hvdCBhaGVhZCBvZiBCZXJuaGFyZCBMYW5nZXIgaW4gdGhlIHRoaXJkIHJvdW5kIG9mIHRoZSBT
ZW5pb3IgUEdBIENoYW1waW9uc2hpcCBpbiBTdGVybGluZywgVmEuPC9wPjxwPlNpbmdoLCA1NCwg
aXMgMTAgdW5kZXIgcGFyIGZvciB0aGUgd2VlayBvbiB0aGUgcGFyIDVzIGF0IFByZXNpZGVudCBE
b25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyA3LDEwMC15YXJkIGNvdXJzZSBvbiB0aGUgc2hvcmVzIG9mIHRo
ZSBQb3RvbWFjIFJpdmVyLiBIZSByb3V0aW5lbHkgb3V0ZHJvdmUgdGhlIDU5LXllYXItb2xkIExh
bmdlciBieSAzMCB5YXJkcyBhbmQgZ290IHVwLWFuZC1kb3duIGZvciBiaXJkaWUgb24gdGhlIHBh
ci01IDE4dGggdG8gbWFpbnRhaW4gaGlzIG9uZS1zaG90IGFkdmFudGFnZS48L3A+PHA+TGFuZ2Vy
IHN0YXllZCBjbG9zZSB0byBTaW5naCBkZXNwaXRlIGFuIG9mZiBkYXkgYnkgaGlzIHN0YW5kYXJk
cy4gQWZ0ZXIgbWlzc2luZyBqdXN0IHRocmVlIGdyZWVucyBpbiByZWd1bGF0aW9uIGluIHRoZSBm
aXJzdCB0d28gcm91bmRzLCBoZSBtaXNzZWQgc2V2ZW4gZ3JlZW5zIG9uIFNhdHVyZGF5LiBIZSBz
aG90IDcwLiBIaXMgdHdvLXB1dHQgYmlyZGllIG9uIDE4IHdhcyBoaXMgb25seSBiaXJkaWUgb24g
dGhlIGJhY2sgbmluZS48L3A+PHA+TFBHQSBUb3VyPC9wPjxwPlNoYW5zaGFuIEZlbmcgc2hvdCBh
IDYtdW5kZXIgNjYgdG8gdGFrZSBhIDEtc3Ryb2tlIGxlYWQgYWZ0ZXIgdGhyZWUgcm91bmRzIG9m
IHRoZSBMUEdBIFZvbHZpayBDaGFtcGlvbnNoaXAgaW4gQW5uIEFyYm9yLCBNaWNoLjwvcD48cD5G
ZW5nIGlzIDE1IHVuZGVyIGZvciB0aGUgdG91cm5hbWVudCBhZnRlciBhIGJvZ2V5LWZyZWUgcm91
bmQuIExpemV0dGUgU2FsYXMgKDY3KSBpcyBpbiBzZWNvbmQgcGxhY2UsIDEgc2hvdCBhaGVhZCBv
ZiBTdXphbm4gUGV0dGVyc2VuICg2OSkuPC9wPjxwPlNlY29uZC1yb3VuZCBsZWFkZXIgU3VuZyBI
eXVuIFBhcmsgKDcyKSBpcyB0aWVkIGZvciBmb3VydGggd2l0aCBKZW9uZyBFdW4gTGVlICg2OCkg
YXQgMTIgdW5kZXIuPC9wPjxwPkZlbmcsIG9mIENoaW5hLCBoYXMgc2l4IGNhcmVlciB2aWN0b3Jp
ZXMsIHRoZSBtb3N0IHJlY2VudCBhdCBsYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyBUT1RPIEphcGFuIENsYXNz
aWMuIFNoZSYjODIxNztzIGZpbmlzaGVkIGluIHRoZSB0b3AgMTAgdGhyZWUgdGltZXMgdGhpcyBz
ZWFzb24uPC9wPjxwPkZlbmcgYmlyZGllZCB0aGUgbGFzdCB0d28gaG9sZXMgU2F0dXJkYXkgYXQg
VHJhdmlzIFBvaW50ZSBDb3VudHJ5IENsdWIuIFNoZSB0b29rIG92ZXIgc29sZSBwb3NzZXNzaW9u
IG9mIHRoZSBsZWFkIHdoZW4gU2FsYXMgYm9nZXllZCBOby4gMTguPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.