All CATEGORIES
☰ Menu

Amateur golf: 79th Good Park Junior Tournament

Junior golf: Smithville’s Braden Smith fires a 7-under-par 64 during boys qualifying round of Good Park Junior Tournament; Hoover’s Madison Ardelean cards a 76

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 5, 2017 - 06:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Aurora's Michael Avalon chips out of the sand on 4th hole during the Good Park Junior Tournament on Wednesday in Akron at J.E. Good Park Golf Course. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

tribe06_04 Tony Dejak - AP
Padres 6, Indians 2: Offensive woes continue at home in loss to Padres

CLEVELAND: Major League Baseball’s All-Star break doesn’t begin until Monday. Though, it seems the Indians might have already packed their bags and gone on vacation.

body06_andrews_01
Akron Racers standout A.J. Andrews featured in ESPN magazine’s Body Issue
goodpark06_03
Junior golf: Smithville’s Braden Smith fires a 7-under-par 64 during boys qualifying round of Good Park Junior Tournament; Hoover’s Madison Ardelean cards a 76
Indians notebook: Manager Terry Francona expected to miss a couple more days; Brad Mills to act as manager
High school notebook: Scott Seeker of Tallmadge commits to play baseball at Army
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next