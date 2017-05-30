Officers found Tiger Woods asleep at the wheel but he had no alcohol in system

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJSlVQSVRFUiwgRkxBLjogUG9saWNlIHNheSBUaWdlciBXb29kcyB3YXMgYXNsZWVwIGF0
IHRoZSB3aGVlbCBidXQgaGFkIG5vIGFsY29ob2wgaW4gaGlzIHN5c3RlbSB3aGVuIG9mZmljZXJz
IHNwb3R0ZWQgaGlzIGNhciBzdG9wcGVkIGFsb25nIGEgRmxvcmlkYSByb2FkLjwvcD4NCjxwPg0K
CUFuIGFmZmlkYXZpdCByZWxlYXNlZCBUdWVzZGF5IHNhaWQgV29vZHMgd2FzIGFsb25lIGFuZCB3
ZWFyaW5nIGhpcyBzZWF0IGJlbHQgd2hlbiBKdXBpdGVyIFBvbGljZSBvZmZpY2VycyBmb3VuZCBo
aXMgTWVyY2VkZXMgZWFybHkgTW9uZGF5IGluIHRoZSByaWdodCBsYW5lLiBUaGUgY2Fy4oCZcyBl
bmdpbmUgd2FzIHJ1bm5pbmcgYW5kIGl0cyBsaWdodHMgd2VyZSBvbi48L3A+DQo8cD4NCglUaGUg
cmVwb3J0IHNheXMgb2ZmaWNlcnMgd29rZSBXb29kcywgd2hvIGhhZCDigJxleHRyZW1lbHkgc2xv
dyBhbmQgc2x1cnJlZCBzcGVlY2jigJ0gYW5kIHRvbGQgdGhlbSBoZSB0b29rIHNldmVyYWwgcHJl
c2NyaXB0aW9ucy48L3A+DQo8cD4NCglBY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIHJlcG9ydCwgV29vZHMgd2Fz
IGNvbmZ1c2VkIGFuZCBhc2tlZCBob3cgZmFyIGhlIHdhcyBmcm9tIGhpcyBIb2JlIFNvdW5kIGhv
bWUuIE9mZmljZXJzIHNhaWQgV29vZHMgd2FzIGNvb3BlcmF0aXZlIGJ1dCBmYWlsZWQgYSByb2Fk
c2lkZSBzb2JyaWV0eSB0ZXN0LiBCcmVhdGggYW5kIHVyaW5lIHRlc3RzIHNob3dlZCBubyBhbGNv
aG9sIGluIGhpcyBzeXN0ZW0uPC9wPg0KPHA+DQoJV29vZHPigJkgYXJyYWlnbm1lbnQgaW4gUGFs
bSBCZWFjaCBDb3VudHkgY291cnQgb24gYSBEVUkgY2hhcmdlIGlzIHNjaGVkdWxlZCBmb3IgSnVs
eSA1LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.