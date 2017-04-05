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Golf

The Masters: Dustin Johnson’s injury, wild weather bring uncertainty

By Doug Ferguson
Associated Press

Published: April 5, 2017 - 07:08 PM
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Dustin Johnson hits from a bunker on the 10th hole during a practice round for the Masters Wednesday in Augusta, Ga. (AP Photo/Charlie Riedel)


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