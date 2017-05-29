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Tiger Woods arrested in Florida on DUI charge, released

By Doug Ferguson
Associated Press

Published: May 29, 2017 - 03:45 PM | Updated: May 29, 2017 - 04:48 PM
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This image provided by the Palm Beach County Sheriff's Office on Monday shows Tiger Woods. Police in Florida said Tiger Woods has been arrested for DUI. (Palm Beach County Sheriuff's office via AP)


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