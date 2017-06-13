U.S. Open: McIlroy returning from another injury at Wisconsin major

PHA+RVJJTiwgV2lzLjogVGhlIHN0b3JtcyBtb3ZlZCBpbiBvdmVybmlnaHQgYW5kIGtlcHQgcG91
bmRpbmcgRXJpbiBIaWxscyB0aHJvdWdoIHRoZSBtb3JuaW5nLCBjbG9zaW5nIHRoZSBjb3Vyc2Ug
Zm9yIHNvbWUgdGhyZWUgaG91cnMgd2l0aCBqdXN0IHR3byBwcmFjdGljZSBkYXlzIHJlbWFpbmlu
ZyBiZWZvcmUgdGhlIFUuUy4gT3Blbi4gTm8gb25lIHdhcyBoYXBwaWVyIHRoYW4gUm9yeSBNY0ls
cm95LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3YXNuJiM4MjE3O3QgY3J5aW5nIHdoZW4gSSBzYXcgdGhhdCBy
YWluIGxhc3QgbmlnaHQgYW5kIHRoaXMgbW9ybmluZywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQgVHVlc2RheS4g
JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBsb25nIGdvbGYgY291cnNlLCBhbmQgaXQmIzgyMTc7cyBvbmx5
IGdvaW5nIHRvIHBsYXkgbG9uZ2VyLiBUaGF0IGJlbmVmaXRzIGEgZmV3IGd1eXMsIGFuZCBsdWNr
aWx5LCBJJiM4MjE3O20gb25lIG9mIHRoZW0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGVyZSYjODIxNztzIG1v
cmUgdG8gaXQgdGhhbiBqdXN0IGxlbmd0aC48L3A+PHA+TWNJbHJveSB3b24gdGhlIGZpcnN0IG9m
IGhpcyBmb3VyIG1ham9ycyBpbiB0aGUgVS5TLiBPcGVuIHNpeCB5ZWFycyBhZ28gYXQgQ29uZ3Jl
c3Npb25hbCwgYSBjb3Vyc2Ugc28gc29mdGVuZWQgYnkgcmFpbiB0aGF0IGhlIHNoYXR0ZXJlZCB0
aGUgc2NvcmluZyByZWNvcmQgKDI2OCkgYW5kIHdvbiBieSA4IHNob3RzLiBGb3Igc29tZW9uZSB3
aG8gZ3JldyB1cCBpbiBOb3J0aGVybiBJcmVsYW5kLCBoZSBoYXMgdGhlIHJlcHV0YXRpb24gb2Yg
ZmF2b3JpbmcgYmVuaWduIGNvbmRpdGlvbnMgaW5zdGVhZCBvZiBmaXJtLCB3aW5kLXdoaXBwZWQg
Y29uZGl0aW9ucy48L3A+PHA+VGhlIGNvdXJzZSBhbHNvIHdhcyBzb2Z0IGF0IHRoZSBsYXN0IHR3
byBtYWpvcnMgaGUgd29uLCB0aGUgQnJpdGlzaCBPcGVuIGF0IEhveWxha2UgYW5kIFBHQSBDaGFt
cGlvbnNoaXAgYXQgVmFsaGFsbGEuPC9wPjxwPlRoZSBiaWdnZXIgY29uY2VybiBmb3IgTWNJbHJv
eSBpcyBoaXMgY29tcGV0aXRpdmUgZm9ybS4gVGhpcyBpcyB0aGUgc2Vjb25kIGNvbnNlY3V0aXZl
IHRpbWUgdGhhdCBhIG1ham9yIGNoYW1waW9uc2hpcCBoYXMgY29tZSB0byBXaXNjb25zaW4gYW5k
IE1jSWxyb3ksIHRoZSBOby4gMiBwbGF5ZXIgaW4gdGhlIHdvcmxkLCBpcyBjb21pbmcgb2ZmIGFu
IGluanVyeS48L3A+PHA+VHdvIHllYXJzIGFnbyB3YXMgZmFyIHdvcnNlLiBIZSBydXB0dXJlZCBh
IHRlbmRvbiBpbiBoaXMgYW5rbGUgcGxheWluZyBzb2NjZXIgYW5kIG1pc3NlZCB0d28gbW9udGhz
LCBpbmNsdWRpbmcgaGlzIEJyaXRpc2ggT3BlbiB0aXRsZSBkZWZlbnNlIGF0IFN0LiBBbmRyZXdz
LiBIZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgcmV0dXJuIHVudGlsIHRoZSBQR0EgQ2hhbXBpb25zaGlwIGF0IFdo
aXN0bGluZyBTdHJhaXRzLCBhbmQgYWx0aG91Z2ggaGUgYnJva2UgcGFyIGFsbCBmb3VyIGRheXMs
IGhlIGZpbmlzaGVkIDExIHNob3RzIGJlaGluZCBKYXNvbiBEYXkuPC9wPjxwPlRoaXMgdGltZSwg
TWNJbHJveSBoYXMgYmVlbiBvdXQgZm9yIHNpeCB3ZWVrcyBiZWNhdXNlIG9mIGEgcmVjdXJyaW5n
IGluanVyeSBpbiBoaXMgcmliIHRoYXQgY2F1c2VkIGhpbSB0byBtaXNzIG5lYXJseSB0d28gbW9u
dGhzIGF0IHRoZSBzdGFydCBvZiB0aGUgeWVhci4gTWNJbHJveSBza2lwcGVkIHRoZSBCTVcgUEdB
IENoYW1waW9uc2hpcCBhbmQgdGhlIE1lbW9yaWFsIGFzIGEgcHJlY2F1dGlvbiBhbmQgdG8gbGV0
IHRoZSByaWIgcHJvcGVybHkgaGVhbC48L3A+PHA+TWNJbHJveSBhcnJpdmVkIGF0IEVyaW4gSGls
bHMgbGFzdCBGcmlkYXkuIEhlIHNheXMgaGUgY2FuIHN3aW5nIGFuZCBoYXMgZnVsbCBwb3dlci4g
VGhlIG9ubHkgbGltaXRhdGlvbiBpcyBob3cgbXVjaCBoZSBjYW4gaGl0IGJhbGxzLjwvcD48cD5U
aGUgdW5rbm93biBpcyBob3cgc2hhcnAgaGUgd2lsbCBiZSB0aGlzIHdlZWsuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtNeSBleHBlY3RhdGlvbnMgZ29pbmcgaW50byBXaGlzdGxpbmcsIEkgd2FzIHBsYXlpbmcgd2Vs
bC4gSSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZmVlbCBsaWtlIG15IGJvZHkgd2FzIHJlc3RyaWN0aW5nIG1lIGlu
IGFueSB3YXkgZnJvbSBkb2luZyB3aGF0IEkgd2FudGVkIHRvIGRvLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4g
JiM4MjIwO0kgZmVsdCBsaWtlIGNvbWluZyBiYWNrIGludG8gaXQgSSB3YXMgcGxheWluZyB3ZWxs
IGVub3VnaCB0byB3aW4uIEFuZCBJIGZlZWwgbGlrZSBpdCYjODIxNztzIHRoZSBzYW1lIHRoaW5n
IGhlcmUuIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgZmVlbCBsaWtlIG15IGJvZHkgaXMgbGltaXRpbmcgbWUgZnJv
bSBkb2luZyB3aGF0IEkgd2FudCB0byBkbyBvdXQgdGhlcmUuIEl0JiM4MjE3O3MganVzdCBhIG1h
dHRlciBvZiBiZWluZyBhYmxlIHRvIGRvIGl0LiBBbmQgaWYgSSBwbGF5IHRoZSB3YXkgdGhhdCBJ
IGtub3cgSSBjYW4sIEkgZnVsbHkgZXhwZWN0IHRvIGhhdmUgYSBjaGFuY2Ugb24gU3VuZGF5LiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHNreSBicmlnaHRlbmVkIGJ5IHRoZSBhZnRlcm5vb24gYXMgRHVzdGlu
IEpvaG5zb24sIHRoZSBOby4gMSBwbGF5ZXIsIGFycml2ZWQgYXQgRXJpbiBIaWxscy4gSm9obnNv
biBwbGF5ZWQgdHdvIHByYWN0aWNlIHJvdW5kcyBsYXN0IHdlZWsgYWZ0ZXIgbWlzc2luZyB0aGUg
Y3V0IGF0IHRoZSBNZW1vcmlhbC4gQW5kIHdoaWxlIEVyaW4gSGlsbHMgaXMgbmV3IHRvIGFsbCBi
dXQgYSBkb3plbiBvciBzbyBwbGF5ZXJzIHdobyB3ZXJlIGF0IHRoZSAyMDExIFUuUy4gQW1hdGV1
ciwgdGhlcmUgYXJlIG5vdCBtYW55IHNlY3JldHMuPC9wPjxwPktlZXAgaXQgaW4gdGhlIGZhaXJ3
YXkuIEF2b2lkIHRoZSB0aGljaywga25lZS1oaWdoIGZlc2N1ZSBhdCBhbGwgY29zdHMuIERvbiYj
ODIxNzt0IG1pc3MgdGhlIGdyZWVuIGluIHRoZSB3cm9uZyBzcG90cy4gQW5kIGtlZXAgYSBnb29k
IGF0dGl0dWRlLjwvcD48cD5QYXRpZW5jZSBpcyBhcyB2YWx1YWJsZSBhcyBwYXJzLCBhbmQgdGhh
dCBob2xkcyB0cnVlIGF0IGFueSBVLlMuIE9wZW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIGhl
YXJkIG5vdGhpbmcgYnV0IGdyZWF0IHN0dWZmIGFib3V0IHRoaXMgZ29sZiBjb3Vyc2UgYW5kIGhv
dyBtdWNoIGV2ZXJ5b25lJiM4MjE3O3MgYXR0aXR1ZGUgaXMgZ3JlYXQgYXQgdGhlIHN0YXJ0IG9m
IHRoZSB3ZWVrLCYjODIyMTsgRGF5IHNhaWQuICYjODIyMDtFdmVyeW9uZSBpcyBnb2luZyB0byBy
dW4gaW50byBzb21lIHNvcnQgb2YgdHJvdWJsZSBvdXQgdGhlcmUgJiM4MjEyOyBldmVyeW9uZSBp
cy4gSXQmIzgyMTc7cyBhIG1hdHRlciBvZiBob3cgeW91IGhhbmRsZSB5b3Vyc2VsZiBpbiB0aGF0
IG1vbWVudCB0byBwcmVwYXJlIHlvdXJzZWxmIHRvIGdyZWF0bmVzcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1j
SWxyb3kgYW5kIERheSBhcmUgdGhlIG9ubHkgb25lcyBvZiB0aGUgdG9wIGZpdmUgaW4gdGhlIHdv
cmxkIHdobyBoYXZlIG5vdCB3b24gdGhpcyB5ZWFyLiBNY0lscm95IGxvc3QgaW4gYSBwbGF5b2Zm
IGluIFNvdXRoIEFmcmljYSBpbiBKYW51YXJ5ICYjODIxMjsgaGlzIGxhc3QgdG91cm5hbWVudCBi
ZWZvcmUgdGhlIHJpYiBpbmp1cnkgJiM4MjEyOyB3aGlsZSBEYXkgd2FzIGNvcGluZyBlYXJsaWVy
IHRoaXMgeWVhciB3aXRoIGhpcyBtb3RoZXImIzgyMTc7cyB0cmVhdG1lbnQgZm9yIGx1bmcgY2Fu
Y2VyLjwvcD48cD5Kb3JkYW4gU3BpZXRoIHdvbiB0d28geWVhcnMgYWdvIGF0IENoYW1iZXJzIEJh
eSwgcmVsZXZhbnQgb25seSBiZWNhdXNlIHRoYXQgd2FzIGFub3RoZXIgbmV3IFUuUy4gT3BlbiBj
b3Vyc2UgdGhhdCBoYWQgb3BlbmVkIG9ubHkgYSBkZWNhZGUgZWFybGllci4gVGhlIGdyYXNzIGlz
IHNpbWlsYXIgJiM4MjEyOyBncmVlbiBhdCBFcmluIEhpbGxzLCBicm93biBhbmQgZHlpbmcgYXQg
Q2hhbWJlcnMgQmF5ICYjODIxMjsgYnV0IGJvdGggYXJlIHJlbGF0aXZlbHkgd2lkZSBieSBVLlMu
IE9wZW4gc3RhbmRhcmRzLjwvcD48cD5TcGlldGggZGlkbiYjODIxNzt0IHNlZSB0b28gbWFueSBz
aW1pbGFyaXRpZXMgZXhjZXB0IHRoYXQgYm90aCBhcmUgYSBVLlMuIE9wZW4sIGFuZCBpdCBzdGls
bCBmZWVscyBsaWtlIG9uZS4gQWRhbSBTY290dCBjb25jdXJzLCB0aG91Z2ggYXMgbXVjaCBmb2N1
cyBhcyB0aGVyZSBoYXMgYmVlbiBvbiBsZW5ndGggYW5kIGRyaXZpbmcsIGhlIHN0aWxsIHNlZXMg
YW4gaW1wZWNjYWJsZSBzaG9ydCBnYW1lIGFzIGdvaW5nIGEgbG9uZyB3YXkuPC9wPjxwPlBoaWwg
TWlja2Vsc29uLCBhIHJ1bm5lci11cCBzaXggdGltZXMsIGlzIG5vdCB0aGUgbW9kZWwgb2YgYWNj
dXJhY3kgb2ZmIHRoZSB0ZWUuIE5laXRoZXIgaXMgdGhyZWUtdGltZSBjaGFtcGlvbiBUaWdlciBX
b29kcy4gQm90aCBhcmUgcmVub3duZWQgZm9yIHRoZWlyIHNob3J0IGdhbWVzLCBhcyBpcyBTcGll
dGguPC9wPjxwPiYjODIyMDtFdmVuIHRoZSBiZXN0IGRyaXZlcnMgb2YgdGhlIGJhbGwgY2FuJiM4
MjE3O3QgaGl0IGl0IGluIHRoZSBmYWlyd2F5IGFsbCB0aGUgdGltZSBhdCBtb3N0IFUuUy4gT3Bl
bnMsJiM4MjIxOyBTY290dCBzYWlkLiAmIzgyMjA7QW5kIHlvdSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBo
YXZlIHRvIHNjcmFtYmxlLiBBbmQgZ3JlYXQgd2VkZ2UgcGxheWVycyB3aWxsIGRvIHdlbGwsIGFu
ZCB0aGF0JiM4MjE3O3MgYWxzbyB3aGF0IEkmIzgyMTc7dmUgZm9jdXNlZCBvbiBhIGxpdHRsZSBi
aXQgdGhpcyB5ZWFyLCB0byBsaWZ0IHRoZSBzdGFuZGFyZCBvZiB0aGF0IHNvIEkmIzgyMTc7bSBh
YmxlIHRvIGNvbnRlbmQuIC4uLiBJdCB0b29rIG1lIGEgbG9uZyB0aW1lIHRvIGdldCBhIGdvb2Qg
cmVzdWx0LiBJIGhhdmVuJiM4MjE3O3QgY3JhY2tlZCB0aGUgY29kZSwgYnV0IGhvcGVmdWxseSBJ
JiM4MjE3O20gb24gbXkgd2F5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.