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U.S. Open

U.S. Open: Rickie Fowler leads on day of highs and lows

By Doug Ferguson
Associated Press

Published: June 15, 2017 - 10:16 PM
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Dustin Johnson hits out of the fescue on the 17th hole during the first round of the U.S. Open Thursday at Erin Hills in Erin, Wis. (AP Photo/David J. Phillip)


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