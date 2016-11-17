All CATEGORIES
☰ Menu

High School football

High school football: Hudson, Perry to play in separate Division II regional finals Friday

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 17, 2016 - 05:57 PM | Updated: November 18, 2016 - 01:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A Hudson flag runner celebrates a Hudson touchdown against Copley in the second quarter of the Division II Regional Quarterfinals game at Hudson High School in Nov. 4, 2016. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs19cutweb Ron Schwane - AP
Cavaliers 104, Pistons 81: Big Three dominant in Cavs’ dismantling of Pistons - 11:22 PM

CLEVELAND: On the night J.R. Smith returned to the lineup and moved up the career list of 3-point shooters, the Cavaliers’ stars shined the brightest.

hudson19cutweb
High school football / Hudson 24, Warren G. Harding 21: Explorers tighten up defensively to top Raiders in Division II regional final - 11:22 PM
browns19cutweb
Coach Hue Jackson says ‘it would be a coup’ for Browns to retain Pro Bowl linebacker Jamie Collins - 11:21 PM
Kent State men’s basketball: Golden Flashes rout Hiram 111-55 in Gulf Coast Showcase opener - 11:21 PM
hoban19cut_01
High school football: Hoban, Garrettsville, CCC, Norwayne ready to play in Saturday regional final games - 11:20 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next