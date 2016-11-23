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2016 Akron Beacon Journal Football Player of the Year: Senior Jemarulin Suggs stays ‘in grind mode” to propel East to new heights

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 23, 2016 - 12:15 PM | Updated: November 24, 2016 - 11:08 AM
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Jemarulin Suggs, a senior running back and defensive end at East School is the Akron Beacon Journal's Football Player of the Year Wednesday, Nov. 16, 2016 in Akron, Ohio. Suggs helped advance the 2016 East High School Dragons football team into the playoffs for its first time in school history. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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