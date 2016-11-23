All CATEGORIES
☰ Menu

2016 Akron Beacon Journal Football Player of the Year: Senior Jemarulin Suggs stays ‘in grind mode” to propel East to new heights

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 23, 2016 - 12:15 PM | Updated: November 24, 2016 - 11:08 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jemarulin Suggs, a senior running back and defensive end at East School is the Akron Beacon Journal's Football Player of the Year Wednesday, Nov. 16, 2016 in Akron, Ohio. Suggs helped advance the 2016 East High School Dragons football team into the playoffs for its first time in school history. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

allstars25_10 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Woodridge’s King Alfred Sanders guides West to 31-0 win in Thanks4Giving All-Star Football Game - 11:15 PM

STOW: Coventry coach Ed Egan faced a decision Thursday in the seventh annual Thanks4Giving All-Star Football Game at Stow.

cavs25_02
Tyronn Lue wants to get Kevin Love going earlier in games - 11:14 PM
marla25cut_1
Marla Ridenour: With Urban Meyer and Jim Harbaugh in charge, periods of dominance in Ohio State-Michigan rivalry might end - 10:55 PM
osufoot25cut_01
Ohio State football: Rivalry with Michigan stands alone in college football - 11:14 PM
Browns matchup: Giants’ ball-hawking safety Landon Collins draws Ed Reed comparisons in second season - 11:14 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next